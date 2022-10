Bubak Wins Opening Night of the Steve King Memorial at Dodge City

DDDGE CITY, Ks. (October 7, 2022) — Jake Bubak won the 360 sprint car feature on opening night of the Steve King Memorial Friday night at Dodge City Raceway Park. Dylan Westbrook charged from 8th starting spot to claim the runner up position. Jeremy Campbell, Zach Blurton, and Kyler Johnson rounded out the top five.

Johnson won the Rocky Mountain Midget Racing Association feature while Taylor Velasquez won the winged 305 sprint car main event.

Steve King Memorial

Dodge City Raceway Park

Dodge City, Kansas

Friday, October 7, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 72-Ray Seemann[1]

2. 1X-Jake Bubak[5]

3. 2J-Zach Blurton[3]

4. 88-Jordan Knight[2]

5. 27B-Jeremy Huish[6]

6. 2B-Brett Becker[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10C-Jeremy Campbell[1]

2. 15-Ryan Turner[2]

3. 47X-Dylan Westbrook[3]

4. 2W-Whit Gastineau[4]

5. 9-Liam Martin[5]

6. 44-Chris Martin[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24-Garet Williamson[4]

2. 45X-Kyler Johnson[3]

3. 0-Steven Richardson[1]

4. 91-Jeff Stasa[2]

5. 7C-Chris Morgan[5]

A-Main (20 Laps)

1. 1X-Jake Bubak[2]

2. 47X-Dylan Westbrook[8]

3. 10C-Jeremy Campbell[4]

4. 2J-Zach Blurton[7]

5. 45X-Kyler Johnson[5]

6. 15-Ryan Turner[6]

7. 9-Liam Martin[14]

8. 44-Chris Martin[16]

9. 2W-Whit Gastineau[10]

10. 91-Jeff Stasa[13]

11. 7C-Chris Morgan[15]

12. 2B-Brett Becker[17]

13. 88-Jordan Knight[12]

14. 0-Steven Richardson[9]

15. 24-Garet Williamson[1]

16. 27B-Jeremy Huish[11]

17. 72-Ray Seemann[3]

Rocky Mountain Midget Association

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7D-Michelle Decker[1]

2. 7-Shannon McQueen[3]

3. 10B-Blaze Bennett[2]

4. 76-Mark Hamilton[4]

5. 2-Robert Harr[6]

6. 44-Adam Trimble[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27B-Jake Bubak[2]

2. 91-Lance Bennett[4]

3. 27-Keith Rauch[5]

4. 61-Chris Sheil[3]

5. 11C-Mike Woodruff[6]

6. 16-Ashley Oerter[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 71-Kyler Johnson[2]

2. 52J-Corey Joyner[4]

3. 43-Ryan Oerter[3]

4. 69-Paul Babich[5]

5. 48-Randy Oerter[1]

6. 84S-Shaun Shapel[6]

A-Main (20 Laps)

1. 71-Kyler Johnson[7]

2. 27-Keith Rauch[2]

3. 7D-Michelle Decker[9]

4. 44-Adam Trimble[16]

5. 43-Ryan Oerter[1]

6. 61-Chris Sheil[11]

7. 16-Ashley Oerter[17]

8. 10B-Blaze Bennett[3]

9. 52J-Corey Joyner[4]

10. 48-Randy Oerter[15]

11. 27B-Jake Bubak[8]

12. 91-Lance Bennett[5]

13. 11C-Mike Woodruff[14]

14. 69-Paul Babich[12]

15. 2-Robert Harr[13]

16. 84S-Shaun Shapel[18]

17. 76-Mark Hamilton[10]

DNS: 7-Shannon McQueen

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 51-Jeremy Campbell[2]

2. 88J-Jeremy Huish[1]

3. 81-Jon Freeman[3]

4. 2J-Zach Blurton[4]

5. 65-Kohl Ricke[6]

6. 17X-Jake Martens[7]

7. 25-Gunnar Pike[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21X-Taylor Velasquez[3]

2. 8J-Steven Richardson[4]

3. 11K-Tyler Knight[6]

4. 49-Zak Moore[5]

5. 97-Brian Herbert[7]

6. 8X-Justin Chaffin[1]

7. (DQ) 18L-Logan Domagala[2]

A-Main (20 Laps)

1. 21X-Taylor Velasquez[1]

2. 8J-Steven Richardson[3]

3. 51-Jeremy Campbell[2]

4. 11K-Tyler Knight[4]

5. 2J-Zach Blurton[9]

6. 17X-Jake Martens[11]

7. 97-Brian Herbert[8]

8. 88J-Jeremy Huish[5]

9. 81-Jon Freeman[6]

10. 65-Kohl Ricke[10]

11. 18L-Logan Domagala[14]

12. 49-Zak Moore[7]

13. 8X-Justin Chaffin[13]

14. 25-Gunnar Pike[12]