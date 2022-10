Shawn Jones Wins Wingless Feature at Antioch

ANTIOCH, Ca. (October 8, 2022) — Shawn Jones won the Hunt Magnetos Wingless Tour feature Saturday at Anitoch Speedway. The victory was Jones second of the 2022 season. Jake Morgan, Shawn Arriaga, Nick Larson from 10th starting position, and Josh Young from 15th rounded out the top five.

Hunt Magnetos Wingless Tour

Antioch Speedway

Antioch, California

Saturday, October 8, 2022

Qualifying

1. 32-Shawn Arriaga, 14.271[27]

2. 79-Mark Hanson, 14.344[23]

3. 14-Shawn Jones, 14.433[17]

4. 32C-Jimmy Christian, 14.481[10]

5. 3T-Daniel Whitley, 14.527[12]

6. 24N-Nick Larson, 14.536[13]

7. 2N-Shannon Newton, 14.684[26]

8. 31P-Eathon Lanfri, 14.690[16]

9. 7M-Jake Morgan, 14.696[20]

10. 63-Dylan Newberry, 14.815[19]

11. 7-Trey Walters, 14.920[24]

12. 2STX-Brent Steck, 14.953[18]

13. 33-Heath Holdsclaw, 15.082[22]

14. 51-Shane Hopkins, 15.089[11]

15. 7EJ-Josh Young, 15.093[6]

16. 151-Jarrett Soares, 15.273[7]

17. 12-Cameron Martin, 15.332[8]

18. 36C-Scott Chapeta, 15.431[14]

19. 19-Zack Acheson, 15.499[4]

20. 21-Roy Fisher, 15.530[15]

21. 17M-Evan Gularte, 15.740[5]

22. 71-James East, 15.762[25]

23. 27-Steve Maionchi, 16.017[28]

24. 7D-Daniel Dekeyser, 16.273[3]

25. 92A-James Johnson, 16.334[2]

26. 17N-MacKenzie Newton, 16.409[9]

27. 60-Scott Clough, 16.613[1]

DNS: 17-Anthony Snow, 16.613

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7M-Jake Morgan[2]

2. 32-Shawn Arriaga[4]

3. 3T-Daniel Whitley[3]

4. 33-Heath Holdsclaw[1]

5. 12-Cameron Martin[5]

6. 17M-Evan Gularte[6]

7. 60-Scott Clough[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 51-Shane Hopkins[1]

2. 24N-Nick Larson[3]

3. 79-Mark Hanson[4]

4. 63-Dylan Newberry[2]

5. 36C-Scott Chapeta[5]

6. 17-Anthony Snow[7]

7. 27-Steve Maionchi[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14-Shawn Jones[4]

2. 7EJ-Josh Young[1]

3. 7-Trey Walters[2]

4. 2N-Shannon Newton[3]

5. 7D-Daniel Dekeyser[6]

6. 19-Zack Acheson[5]

7. 71-James East[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 2STX-Brent Steck[2]

2. 32C-Jimmy Christian[4]

3. 151-Jarrett Soares[1]

4. 31P-Eathon Lanfri[3]

5. 92A-James Johnson[7]

6. 21-Roy Fisher[5]

7. 17N-MacKenzie Newton[6]

B-Main (12 Laps)

1. 12-Cameron Martin[1]

2. 36C-Scott Chapeta[2]

3. 17M-Evan Gularte[5]

4. 7D-Daniel Dekeyser[3]

5. 71-James East[11]

6. 19-Zack Acheson[7]

7. 17N-MacKenzie Newton[12]

8. 21-Roy Fisher[8]

9. 17-Anthony Snow[6]

10. 60-Scott Clough[9]

11. 27-Steve Maionchi[10]

12. 92A-James Johnson[4]

A-Main (25 Laps)

1. 14-Shawn Jones[2]

2. 7M-Jake Morgan[5]

3. 32-Shawn Arriaga[3]

4. 24N-Nick Larson[10]

5. 7EJ-Josh Young[15]

6. 2STX-Brent Steck[7]

7. 151-Jarrett Soares[16]

8. 36C-Scott Chapeta[18]

9. 51-Shane Hopkins[8]

10. 17M-Evan Gularte[19]

11. 2N-Shannon Newton[6]

12. 31P-Eathon Lanfri[11]

13. 33-Heath Holdsclaw[14]

14. 3T-Daniel Whitley[9]

15. 7-Trey Walters[13]

16. 12-Cameron Martin[17]

17. 32C-Jimmy Christian[4]

18. 79-Mark Hanson[1]

19. 63-Dylan Newberry[12]

20. 7D-Daniel Dekeyser[20]