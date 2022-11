Schuchart Wins Opening Night of the World Finals

CONCORD, N.C. (November 2, 2022) — Logan Schuchart won the opening night of the World of Outlaws World Finals Thursday at the Dirt Track at Charlotte Motor Speedway. Schuchart passed Carson Macedo for the lead with two laps to go after Macedo slowed with mechanical issues. Macedo held on for second with Brad Sweet, Rico Abreu, and Giovanni Scelzi rounding out the top five.

Sweet extended his World of Outlaws series point lead with his second place finish to 22 points ahead of sixth place finishing David Gravel.

2022 World of Outlaws World Finals

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

the Dirt Track at Charlotte Motor Speedway

Concord, North Carolina

Thursday, November 2, 2022

Qualifying Flight A (2 Laps)

1. 2-David Gravel, 12.697[15]

2. 71-Cory Eliason, 12.709[20]

3. 11-Michael Kofoid, 12.729[25]

4. 1A-Jacob Allen, 12.752[5]

5. 39M-Anthony Macri, 12.767[9]

6. 24-Rico Abreu, 12.768[12]

7. 17-Sheldon Haudenschild, 12.769[13]

8. 69K-Lance Dewease, 12.776[6]

9. 91-Kyle Reinhardt, 12.889[19]

10. 3Z-Brock Zearfoss, 12.894[24]

11. 7BC-Tyler Courtney, 12.905[22]

12. 24W-Garet Williamson, 12.910[11]

13. 7S-Robbie Price, 12.910[8]

14. 5-Spencer Bayston, 12.961[10]

15. 20G-Noah Gass, 12.972[26]

16. 47X-Dylan Westbrook, 13.142[17]

17. 6-Bill Rose, 13.190[3]

18. 44-Dylan Norris, 13.191[18]

19. 47-Eric Riggins Jr, 13.221[23]

20. 17S-Terry McCarl, 13.276[16]

21. 97-Greg Wilson, 13.324[4]

22. 29-Logan McCandless, 13.326[2]

23. 40-George Hobaugh Jr, 13.463[14]

24. 5D-Jacob Dykstra, 13.632[1]

25. 71X-Gray Leadbetter, 13.775[21]

26. 13S-Jon Stewart, 13.775[7]

Qualifying Flight B

1. 41-Carson Macedo, 12.678[12]

2. 15H-Sam Hafertepe Jr, 12.723[20]

3. 49-Brad Sweet, 12.762[25]

4. 1S-Logan Schuchart, 12.827[2]

5. 42-Sye Lynch, 12.836[6]

6. 55-Cole Macedo, 12.847[19]

7. 39-Parker Price Miller, 12.877[10]

8. 18-Giovanni Scelzi, 12.886[11]

9. 9-Kasey Kahne, 12.886[24]

10. 13-Justin Peck, 12.923[14]

11. 15-Donny Schatz, 12.936[18]

12. 21-Brian Brown, 12.954[15]

13. 8-Aaron Reutzel, 12.975[16]

14. 83-James McFadden, 13.005[8]

15. 49X-Cale Thomas, 13.005[7]

16. 11K-Kraig Kinser, 13.046[23]

17. 26-Zeb Wise, 13.104[22]

18. 7NY-Matt Farnham, 13.159[17]

19. 33-Derek Hauck, 13.160[4]

20. 28MD-Conner Morrell, 13.195[5]

21. 22-Riley Goodno, 13.203[1]

22. 11B-Carl Bowser, 13.236[9]

23. 99-Skylar Gee, 13.326[13]

24. 5A-Zachary Allman, 14.017[3]

25. 58-Blaze Myers, 14.360[26]

DNS: 19-Brent Marks

Non-Qualifier Race (8 Laps)

1. 22-Riley Goodno[2]

2. 19-Brent Marks[12]

3. 97-Greg Wilson[1]

4. 99-Skylar Gee[6]

5. 29-Logan McCandless[3]

6. 40-George Hobaugh Jr[5]

7. 5D-Jacob Dykstra[7]

8. 5A-Zachary Allman[8]

9. 13S-Jon Stewart[11]

10. 58-Blaze Myers[10]

11. 11B-Carl Bowser[4]

12. 71X-Gray Leadbetter[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2-David Gravel[1]

2. 11-Michael Kofoid[2]

3. 17-Sheldon Haudenschild[4]

4. 39M-Anthony Macri[3]

5. 7BC-Tyler Courtney[6]

6. 91-Kyle Reinhardt[5]

7. 20G-Noah Gass[8]

8. 47-Eric Riggins Jr[10]

9. 7S-Robbie Price[7]

10. 22-Riley Goodno[11]

11. 6-Bill Rose[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 1A-Jacob Allen[2]

2. 24-Rico Abreu[3]

3. 69K-Lance Dewease[4]

4. 3Z-Brock Zearfoss[5]

5. 5-Spencer Bayston[7]

6. 19-Brent Marks[11]

7. 24W-Garet Williamson[6]

8. 47X-Dylan Westbrook[8]

9. 44-Dylan Norris[9]

10. 17S-Terry McCarl[10]

11. 71-Cory Eliason[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 41-Carson Macedo[1]

2. 49-Brad Sweet[2]

3. 15-Donny Schatz[6]

4. 39-Parker Price Miller[4]

5. 49X-Cale Thomas[8]

6. 42-Sye Lynch[3]

7. 9-Kasey Kahne[5]

8. 8-Aaron Reutzel[7]

9. 26-Zeb Wise[9]

10. 97-Greg Wilson[11]

11. 33-Derek Hauck[10]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]

2. 1S-Logan Schuchart[2]

3. 18-Giovanni Scelzi[4]

4. 13-Justin Peck[5]

5. 55-Cole Macedo[3]

6. 21-Brian Brown[6]

7. 83-James McFadden[7]

8. 11K-Kraig Kinser[8]

9. 7NY-Matt Farnham[9]

10. 99-Skylar Gee[11]

11. 28MD-Conner Morrell[10]

C-Main (10 Laps)

1. 22-Riley Goodno[1]

2. 97-Greg Wilson[2]

3. 99-Skylar Gee[4]

4. 33-Derek Hauck[6]

5. 17S-Terry McCarl[3]

6. 5A-Zachary Allman[11]

7. 58-Blaze Myers[13]

DNS: 6-Bill Rose

DNS: 28MD-Conner Morrell

DNS: 29-Logan McCandless

DNS: 40-George Hobaugh Jr

DNS: 5D-Jacob Dykstra

DNS: 13S-Jon Stewart

DNS: 11B-Carl Bowser

DNS: 71X-Gray Leadbetter

DIRTVision FAST PASS Dash (6 Laps)

1. 41-Carson Macedo[1]

2. 49-Brad Sweet[8]

3. 1A-Jacob Allen[2]

4. 1S-Logan Schuchart[4]

5. 24-Rico Abreu[3]

6. 11-Michael Kofoid[6]

7. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]

8. 2-David Gravel[5]

Last Chance Showdown (12 Laps)

1. 19-Brent Marks[5]

2. 91-Kyle Reinhardt[3]

3. 42-Sye Lynch[2]

4. 21-Brian Brown[4]

5. 83-James McFadden[8]

6. 20G-Noah Gass[7]

7. 8-Aaron Reutzel[10]

8. 9-Kasey Kahne[6]

9. 24W-Garet Williamson[9]

10. 11K-Kraig Kinser[12]

11. 26-Zeb Wise[14]

12. 47X-Dylan Westbrook[13]

13. 47-Eric Riggins Jr[11]

14. 7NY-Matt Farnham[16]

15. 44-Dylan Norris[17]

16. 22-Riley Goodno[18]

17. 7S-Robbie Price[15]

18. 97-Greg Wilson[19]

DNS: 71-Cory Eliason

A-Main (30 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[4]

2. 41-Carson Macedo[1]

3. 49-Brad Sweet[2]

4. 24-Rico Abreu[5]

5. 18-Giovanni Scelzi[12]

6. 2-David Gravel[8]

7. 3Z-Brock Zearfoss[15]

8. 69K-Lance Dewease[11]

9. 17-Sheldon Haudenschild[9]

10. 39-Parker Price Miller[14]

11. 39M-Anthony Macri[13]

12. 21-Brian Brown[24]

13. 91-Kyle Reinhardt[22]

14. 7BC-Tyler Courtney[17]

15. 13-Justin Peck[16]

16. 19-Brent Marks[21]

17. 5-Spencer Bayston[19]

18. 55-Cole Macedo[20]

19. 20G-Noah Gass[28]

20. 11K-Kraig Kinser[27]

21. 15H-Sam Hafertepe Jr[7]

22. 7S-Robbie Price[26]

23. 1A-Jacob Allen[3]

24. 42-Sye Lynch[23]

25. 6-Bill Rose[29]

26. 15-Donny Schatz[10]

27. 49X-Cale Thomas[18]

28. 11-Michael Kofoid[6]

29. 83-James McFadden[25]