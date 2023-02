Rahmer Opens 2023 Season in Victory Lane at Lincoln

ABBOTTSTOWN, Penn. (March 23, 2022) — Freddie Rahmer won the 2023 season opening main event Thursday night at Lincoln Speedway. Rahmer held off Justin Peck and Danny Dietrich for the victory. Devon Borden and Matt Campbell rounded out the top five.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Thursday, March 23, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 8r-Freddie Rahmer

2. 13-Justin Peck

3. 48-Danny Dietrich

4. 23b-Devon Borden

5. 16-Matt Campbell

6. 19m-Brent Marks

7. 39m-Anthony Macri

8. 99m-Kyle Moody

9. 39t-Cameron Smith

10. 4r-Zane Rudisill

11. 8-Billy Dietrich

12. 44-Dylan Norris

13. 69-Tim Glatfelter

14. 39-Troy Wagaman

15. 5e-Brandon Rahmer

16. 33-Riley Emig

17. 17-Cole Young

18. 23-Michael Millard

19. O-Rick Lafferty

20. 75-Tyler Ross

21. 7h-Trey Hivner

22. 11p-Tim Wagaman

23. 1x-Chad Trout

24. 27s-Alan Krimes

25. 86-Mike Lutz