Blurton Wins URSS Feature at Dodge City

DODGE CITY, Ks. (April 22, 2023) — Zach Blurton won the United Rebel Sprint Series feature Friday at Dodge City Raceway Park. Koby Walter, Brian Herbert, Steven Richardson, and Taylor Velasquez rounded out the top five.

United Rebel Sprint Series

Dodge City Raceway Park

Dodge City, Kansas

Saturday, April 22, 2023

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2J-Zach Blurton[2]

2. 21X-Taylor Velasquez[5]

3. 10-Jordan Knight[4]

4. 66-Fred Holz[1]

5. 0-Steven Richardson[3]

6. 4S-Derek Schramek[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 911-Ty Williams[2]

2. 49-Luke Cranston[1]

3. 81-Jon Freeman[3]

4. 88J-Jeremy Huish[5]

5. 8X-Charlee Chaffin[6]

6. 11K-Tyler Knight[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 97-Brian Herbert[1]

2. 33-Koby Walters[3]

3. 17X-Jake Martens[4]

4. 65-Kohl Ricke[5]

5. 17S-Chad Salem[2]

A-Main (20 Laps)

1. 2J-Zach Blurton[2]

2. 33-Koby Walters[1]

3. 97-Brian Herbert[3]

4. 0-Steven Richardson[13]

5. 21X-Taylor Velasquez[5]

6. 911-Ty Williams[6]

7. 88J-Jeremy Huish[10]

8. 49-Luke Cranston[4]

9. 17X-Jake Martens[8]

10. 10-Jordan Knight[7]

11. 11K-Tyler Knight[16]

12. 81-Jon Freeman[9]

13. 65-Kohl Ricke[11]

14. 17S-Chad Salem[14]

15. 8X-Charlee Chaffin[17]

16. 4S-Derek Schramek[15]

17. 66-Fred Holz[12]