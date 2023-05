Jordan Kinser Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, Ind. (May 7, 2023) — Jordan Kinser won the non-wing sprint car feature Friday night at Bloomington Speedway. The victory was Kinser’s second of the 2023 season, coming just six days after winning last Saturday’s feature at Lincoln Park Speedway. Tye Mihocko, Brady Short, Trey Osborne, and Jake Scott rounded out the top five.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, May 5, 2023

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 04-Jordan Kinser[2]

2. 36-Brady Short[4]

3. 71B-Braxton Cummings[3]

4. 53-Brayden Fox[5]

5. 22-Brandon Spencer[1]

6. 06-Rylan Gray[7]

7. 38-Adyn Schmidt[6]

8. 16K-Koby Barksdale[9]

9. 99-Alec Sipes[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 6T-Trey Osborne[2]

2. 34-Sterling Cling[1]

3. 33-Jake Scott[3]

4. 16B-Harley Burns[4]

5. 44-Dickie Gaines[5]

6. 10G-Gabriel Gilbert[6]

7. 39X-Scott Bradley[8]

8. 16-Jackson Slone[7]

9. 78-Rob Caho Jr[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[3]

2. 11-Jack Hoyer[6]

3. 86-Andy Bradley[1]

4. 4R-John Sluss[2]

5. 18C-Cindy Chambers[5]

6. 26-Matt Thompson[7]

7. 39-Damon Fortune[4]

8. 314-Michael Daugherty[8]

B-Main (12 Laps)

1. 06-Rylan Gray[1]

2. 16K-Koby Barksdale[7]

3. 26-Matt Thompson[3]

4. 39X-Scott Bradley[5]

5. 16-Jackson Slone[8]

6. 99-Alec Sipes[10]

7. 78-Rob Caho Jr[11]

8. 314-Michael Daugherty[9]

9. 10G-Gabriel Gilbert[2]

10. 39-Damon Fortune[6]

11. 38-Adyn Schmidt[4]

A-Main (25 Laps)

1. 04-Jordan Kinser[6]

2. 24P-Tye Mihocko[4]

3. 36-Brady Short[3]

4. 6T-Trey Osborne[5]

5. 33-Jake Scott[8]

6. 34-Sterling Cling[2]

7. 71B-Braxton Cummings[7]

8. 06-Rylan Gray[16]

9. 16B-Harley Burns[11]

10. 44-Dickie Gaines[14]

11. 22-Brandon Spencer[13]

12. 26-Matt Thompson[18]

13. 86-Andy Bradley[9]

14. 39X-Scott Bradley[19]

15. 4R-John Sluss[12]

16. 53-Brayden Fox[10]

17. 11-Jack Hoyer[1]

18. 16-Jackson Slone[20]

19. 16K-Koby Barksdale[17]

20. 18C-Cindy Chambers[15]