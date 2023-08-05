Varin Wins ESS Feature at Fonda

FONDA, N.Y. (August 5, 2023) — Danny Varin won the Empire Super Sprints feature Saturday night at Fonda Speedway. Jordan Poirier, Jordan Thomas, Paulie Colagiovanni, and Matt Tanner rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Fonda Speedway
Fonda, New York
Saturday, August 5, 2023
Qualifying
1. 28-Jordan Poirier, 16.050[4]
2. #90-Matt Tanner, 16.124[2]
3. #10-Jeff Cook, 16.150[1]
4. #79-Jordan Thomas, 16.232[7]
5. #53-Shawn Donath, 16.269[3]
6. #88C-Chad Miller, 16.621[5]
7. #1HD-Cory Sparks, 16.751[6]
8. #33-Lacey Hanson, 17.008[8]
Qualifying 2
1. #01-Danny Varin, 15.755[7]
2. #32-Kyle Smith, 16.150[4]
3. #10C-Paulie Colagiovanni, 16.279[1]
4. #24-Bobby Hackel IV, 16.932[2]
5. 29D-Dylan Menditto, 16.948[6]
6. #51-Jeremiah Munson, 17.772[5]
7. #6K-Kyle Dutcher, 17.903[3]
Qualifying 3
1. #87-Jason Barney, 16.131[7]
2. #5D-Jacob Dykstra, 16.494[6]
3. #7C-Dylan Swiernik, 16.570[2]
4. #56-Billy VanInwegen Jr, 16.580[5]
5. #36-Logan Crisafulli, 16.768[1]
6. #67-Steve Glover, 16.961[4]
7. #13T-Trevor Years, 16.961[3]
Heat Race #1
1. #79-Jordan Thomas[4]
2. 28-Jordan Poirier[1]
3. #90-Matt Tanner[2]
4. #10-Jeff Cook[3]
5. #53-Shawn Donath[5]
6. #88C-Chad Miller[6]
7. #1HD-Cory Sparks[7]
8. #33-Lacey Hanson[8]
Heat Race #2
1. #01-Danny Varin[1]
2. #10C-Paulie Colagiovanni[3]
3. #24-Bobby Hackel IV[4]
4. #32-Kyle Smith[2]
5. 29D-Dylan Menditto[5]
6. #51-Jeremiah Munson[6]
7. #6K-Kyle Dutcher[7]
Heat Race #3
1. #87-Jason Barney[1]
2. #7C-Dylan Swiernik[3]
3. #5D-Jacob Dykstra[2]
4. #36-Logan Crisafulli[5]
5. #67-Steve Glover[6]
6. #13T-Trevor Years[7]
7. #56-Billy VanInwegen Jr[4]
Dash #1
1. #53-Shawn Donath[1]
2. #88C-Chad Miller[4]
3. #67-Steve Glover[3]
4. 29D-Dylan Menditto[2]
5. #13T-Trevor Years[6]
6. #51-Jeremiah Munson[5]
A-Main
1. #01-Danny Varin[6]
2. 28-Jordan Poirier[2]
3. #79-Jordan Thomas[5]
4. #10C-Paulie Colagiovanni[9]
5. #90-Matt Tanner[12]
6. #53-Shawn Donath[13]
7. #87-Jason Barney[3]
8. #7C-Dylan Swiernik[11]
9. #24-Bobby Hackel IV[1]
10. #32-Kyle Smith[8]
11. #10-Jeff Cook[4]
12. #88C-Chad Miller[14]
13. #36-Logan Crisafulli[10]
14. #5D-Jacob Dykstra[7]
15. #67-Steve Glover[15]
16. #13T-Trevor Years[17]
17. 29D-Dylan Menditto[16]
18. #33-Lacey Hanson[20]
19. #51-Jeremiah Munson[18]
20. #6K-Kyle Dutcher[19]
21. #1HD-Cory Sparks[21]
DNS: #56-Billy VanInwegen Jr