Ryan Timms Takes USAC West Coast Sprint Car “Turkey Night” at Ventura

From Lance Jennings

Ventura Raceway – Ventura, California- Ryan Timms led the first lap of 30 and never looked back Saturday night during the USAC West Coast Sprint Car Series “ARP 82nd Running of the Turkey Night”. Grand Prix. Timms was followed by Brody Fuson, Ricky Lewis, Max Adams and Blake Bower.

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES SPECIAL EVENT RESULTS: November 25, 2023 – Ventura Raceway – Ventura, California – “ARP 82nd Running of the Turkey Night Grand Prix presented by the West Coast Stock Car Motorsports Hall of Fame”

ROD END SUPPLY SEMI #1: (12 laps, Top 6 Transfer) 1. Kyle Edwards (#39 Edwards), 2. T.J. Smith (#32 Sarale), 3. Michael Pombo (#3QC Pombo), 4. Jon DeWees (#63D DeWees), 5. Shon Deskins (#20 Deskins), 6. Davey Pombo (#38S Pombo), 7. A.J. Hernandez (#72 Hernandez), 8. Eddie Tafoya Jr. (#51T Tafoya), 9. Colby Johnson (#38 Johnson), 10. Brent Yarnal (#29 Yarnal), 11. Elexa Herrera (#5E Herrera), 12. Jeremy Stout (#10 Stout), 13. Scott Clough (#60 Davis), 14. Camie Bell (#29C Bell), 15. Brandon Nelsen (#94 Nelsen), 16. Stevie Rogers (#11 Burgeson/Rogers). NT.

ROD END SUPPLY SEMI #2: (12 laps, Top 6 Transfer) 1. David Gasper (#18 Gasper/Kittle), 2. Grant Sexton (#44 Sexton), 3. Logan Calderwood (#73C Ford), 4. A.J. Bender (#21 Bender), 5. Mariah Ede (#14 Ede), 6. Caleb Saiz (#0 Minks), 7. Verne Sweeney (#98 Guerrero), 8. Dylan Harris (#X Minks), 9. Ronald Webster (#51W Webster), 10. Gage Rucker (#21K Kruseman), 11. Andrew Sweeney (#98A Guerrero), 12. Aaron Altaffer (#84 Altaffer), 13. Anthony Pombo (#3 Pombo), 14. Dalton Smith (#75 Smith), 15. Matt Meredith (#6 Meredith), 16. Heath Holdsclaw (#33 Holdsclaw), 17. Chris Ennis (#86 Ennis). NT.

SAMMY BAHR & RAY STANSBERRY FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Ryan Timms (1), 2. Brody Fuson (3), 3. Ricky Lewis (10), 4. Max Adams (8), 5. Blake Bower (4), 6. T.J. Smith (13), 7. Carson Macedo (6), 8. A.J. Bender (18), 9. Ryan Timmons (7), 10. Charles Davis Jr. (9), 11. Caleb Saiz (22), 12. Michael Pombo (15), 13. Grant Sexton (14), 14. Cole Wakim (5), 15. Shon Deskins (19), 16. Mariah Ede (20), 17. Kyle Edwards (11), 18. David Gasper (12), 19. Logan Calderwood (16), 20. Chase Johnson (2), 21. Davey Pombo (21), 22. Jon DeWees (17). NT.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Timms

BR MOTORSPORTS / ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Caleb Saiz (22 to 11)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Grant Sexton