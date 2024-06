Tyler Courtney masterful at Tri-State with IRA/Maverick

Haubstadt,In (June 22,2024)- Tyler Courtney started outside front row and led all 30 laps of the IRA/Maverick winged sprint car feature at Tri-State Speedway Saturday night. Following “Sunshine” was Emerson Axsom, Carson Short, Justin Peck and Chris Windom.

Courtney quickly shot out to the lead and found himself in heavy lapped traffic early and masterfully maneuvered through the field the entire 30 laps. Emerson Axsom was running 2nd most of the race but couldn’t close on the leader until a late caution.. A green white checker saw Axsom on the bumper of Courtney but “Sunshine” motored away to take the checkers.

IRA/Maverick Winged Sprint Serie 51 cars

A Feature (30 Laps): 1. 7BC-Tyler Courtney[2]; 2. 27-Emerson Axsom[4]; 3. 21S-Carson Short[5]; 4. 17GP-Justin Peck[1]; 5. 55-Chris Windom[6]; 6. 5-Karter Sarff[7]; 7. 00-Thomas Meseraull[8]; 8. 1A-Jacob Allen[9]; 9. 5T-Travis Philo[14]; 10. 16T-Brady Bacon[17]; 11. 3-Ayrton Gennetten[10]; 12. 20G-Noah Gass[18]; 13. 96-Jake Blackhurst[3]; 14. 73-Scotty Thiel[19]; 15. 17N-Dylan Norris[12]; 16. 52-Blake Hahn[13]; 17. 12S-Adyn Schmidt[20]; 18. 23L-Jimmy Light[16]; 19. 79M-Gage Montgomery[21]; 20. 7N-Darin Naida[22]; 21. 37-Bryce Norris[24]; 22. 5K-Chase Stockon[15]; 23. 4-Zane DeVault[11]; 24. 16C-Tylar Rankin[23]

B Feature (15 Laps): 1. 73-Scotty Thiel[6]; 2. 12S-Adyn Schmidt[4]; 3. 79M-Gage Montgomery[3]; 4. 7N-Darin Naida[2]; 5. 16C-Tylar Rankin[12]; 6. 37-Bryce Norris[1]; 7. 25-Danny Schlafer[5]; 8. 2W-Scott Neitzel[13]; 9. 19AZ-Hayden Reinbold[9]; 10. 87-Reed Whitney[14]; 11. 3B-Shelby Bosie[17]; 12. 16TH-Kevin Newton[19]; 13. 3N-Jake Neuman[20]; 14. 4K-Kris Spitz[15]; 15. (DNF) 79-Max Guilford[16]; 16. (DNF) 1-Brenham Crouch[8]; 17. (DNF) 21-Will Gerrits[11]; 18. (DNF) 65-Jordan Goldesberry[10]; 19. (DNF) 22X-JJ Hickle[7]; 20. (DNF) 23B-Brian Bell[18]

C Feature (12 Laps): 1. 23B-Brian Bell[10]; 2. 16TH-Kevin Newton[1]; 3. 3N-Jake Neuman[4]; 4. 77-Geoff Dodge[2]; 5. B8-John Barnard[6]; 6. 28-Luke Verardi[3]; 7. 85J-Logan Julien[9]; 8. 7S-Sam Scott[11]; 9. (DNF) 77S-Trey McGranahan[7]; 10. (DNF) 52F-Logan Faucon[13]; 11. (DNF) 99-Tyler Brabant[12]; 12. (DNF) 23-Jeff Asher[14]; 13. (DNS) 12-Corbin Gurley; 14. (DNS) 87A-Austin Hartmann; 15. (DNS) 28P-Brian Paulus; 16. (DNS) 34-Sterling Cling

Dash (4 Laps): 1. 17GP-Justin Peck[2]; 2. 7BC-Tyler Courtney[1]; 3. 96-Jake Blackhurst[4]; 4. 27-Emerson Axsom[3]; 5. 21S-Carson Short[6]; 6. 55-Chris Windom[5]

Heat 1 (8 Laps): 1. 96-Jake Blackhurst[1]; 2. 1A-Jacob Allen[3]; 3. 5K-Chase Stockon[2]; 4. 37-Bryce Norris[4]; 5. 22X-JJ Hickle[5]; 6. 2W-Scott Neitzel[6]; 7. 28P-Brian Paulus[9]; 8. 77S-Trey McGranahan[7]; 9. 52F-Logan Faucon[8]

Heat 2 (8 Laps): 1. 21S-Carson Short[2]; 2. 5-Karter Sarff[1]; 3. 16T-Brady Bacon[3]; 4. 79M-Gage Montgomery[4]; 5. 19AZ-Hayden Reinbold[5]; 6. 4K-Kris Spitz[6]; 7. 28-Luke Verardi[8]; 8. 85J-Logan Julien[9]; 9. (DNF) 7S-Sam Scott[7]

Heat 3 (8 Laps): 1. 55-Chris Windom[4]; 2. 4-Zane DeVault[3]; 3. 52-Blake Hahn[1]; 4. 25-Danny Schlafer[5]; 5. 21-Will Gerrits[8]; 6. 3B-Shelby Bosie[6]; 7. 16TH-Kevin Newton[7]; 8. (DNF) 87A-Austin Hartmann[2]

Heat 4 (8 Laps): 1. 27-Emerson Axsom[2]; 2. 00-Thomas Meseraull[1]; 3. 23L-Jimmy Light[4]; 4. 73-Scotty Thiel[6]; 5. 1-Brenham Crouch[3]; 6. 79-Max Guilford[7]; 7. 3N-Jake Neuman[8]; 8. 23B-Brian Bell[5]; 9. 23-Jeff Asher[9]

Heat 5 (8 Laps): 1. 7BC-Tyler Courtney[1]; 2. 3-Ayrton Gennetten[2]; 3. 5T-Travis Philo[3]; 4. 12S-Adyn Schmidt[5]; 5. 16C-Tylar Rankin[6]; 6. 34-Sterling Cling[7]; 7. B8-John Barnard[8]; 8. 12-Corbin Gurley[4]

Heat 6 (8 Laps): 1. 17GP-Justin Peck[1]; 2. 17N-Dylan Norris[4]; 3. 20G-Noah Gass[6]; 4. 7N-Darin Naida[2]; 5. 65-Jordan Goldesberry[5]; 6. 87-Reed Whitney[3]; 7. 77-Geoff Dodge[7]; 8. 99-Tyler Brabant[8]

Qualifying A: 1. 96-Jake Blackhurst, 00:12.323[21]; 2. 5-Karter Sarff, 00:12.392[6]; 3. 52-Blake Hahn, 00:12.419[19]; 4. 5K-Chase Stockon, 00:12.457[1]; 5. 21S-Carson Short, 00:12.539[7]; 6. 87A-Austin Hartmann, 00:12.541[4]; 7. 1A-Jacob Allen, 00:12.580[26]; 8. 16T-Brady Bacon, 00:12.586[11]; 9. 4-Zane DeVault, 00:12.621[24]; 10. 37-Bryce Norris, 00:12.643[25]; 11. 79M-Gage Montgomery, 00:12.709[22]; 12. 55-Chris Windom, 00:12.721[18]; 13. 22X-JJ Hickle, 00:12.834[8]; 14. 19AZ-Hayden Reinbold, 00:12.849[3]; 15. 25-Danny Schlafer, 00:12.870[15]; 16. 2W-Scott Neitzel, 00:12.882[17]; 17. 4K-Kris Spitz, 00:13.025[23]; 18. 3B-Shelby Bosie, 00:13.051[9]; 19. 77S-Trey McGranahan, 00:13.071[12]; 20. 7S-Sam Scott, 00:13.199[2]; 21. 16TH-Kevin Newton, 00:13.217[14]; 22. 52F-Logan Faucon, 00:13.224[5]; 23. 28-Luke Verardi, 00:13.270[10]; 24. 21-Will Gerrits, 00:13.319[13]; 25. 28P-Brian Paulus, 00:13.375[16]; 26. 85J-Logan Julien, 00:13.786[20]

Qualifying B: 1. 00-Thomas Meseraull, 00:12.325[4]; 2. 7BC-Tyler Courtney, 00:12.334[9]; 3. 17GP-Justin Peck, 00:12.336[1]; 4. 27-Emerson Axsom, 00:12.337[18]; 5. 3-Ayrton Gennetten, 00:12.391[17]; 6. 7N-Darin Naida, 00:12.393[8]; 7. 1-Brenham Crouch, 00:12.424[13]; 8. 5T-Travis Philo, 00:12.477[7]; 9. 87-Reed Whitney, 00:12.584[20]; 10. 23L-Jimmy Light, 00:12.591[25]; 11. 12-Corbin Gurley, 00:12.604[3]; 12. 17N-Dylan Norris, 00:12.613[5]; 13. 23B-Brian Bell, 00:12.621[2]; 14. 12S-Adyn Schmidt, 00:12.627[21]; 15. 65-Jordan Goldesberry, 00:12.629[10]; 16. 73-Scotty Thiel, 00:12.655[23]; 17. 16C-Tylar Rankin, 00:12.661[24]; 18. 20G-Noah Gass, 00:12.667[11]; 19. 79-Max Guilford, 00:12.694[15]; 20. 34-Sterling Cling, 00:12.825[16]; 21. 77-Geoff Dodge, 00:12.850[19]; 22. 3N-Jake Neuman, 00:12.917[22]; 23. B8-John Barnard, 00:12.925[6]; 24. 99-Tyler Brabant, 00:13.219[12]; 25. (DQ) 23-Jeff Asher, 00:13.155[14]