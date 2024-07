Litchy, Santos, and Gallogly Win at Sandusky

SANDUSKY, Ohio (July 26, 2024) — Mike Litchy, Bobby Santos III, and Cody Gallogly opened the 47th edition of the Hy-Miler Nationals in victory lane Friday night at Sandusky Speedway.

Litchy won the “Fast 40” for the ISMA/MSS Supermodifieds, moving up from fourth starting spot for the victory over Mike Ordway, Jr. Jeff Abold, Trent Stephens, and Mike McVetta.

Santos won the Must See Racing sprint car main event over Charlie Schutz, McVetta, Jimmy McCune, and Kevin Mingus.

Gallogly won the Must See Racing Lites crate sprint car feature.

Hy-Miler Nationals – Fast 40

Sandusky Speedway

Sandusky, Ohio

Friday, July 26, 2024

ISMA/MSS Supermodifieds

Qualifying

1. 96-Tyler Shullick[16]

2. 95-Dave Shullick Jr[15]

3. 61-Mike Ordway Jr[11]

4. 84-Mike Lichty[8]

5. 19-Trent Stephens[20]

6. 11-Kyle Edwards[4]

7. 7-Otto Sitterly[17]

8. 05-Jeff Abold[1]

9. 32-Moe Lilje[9]

10. 22-Mike McVetta[10]

11. 74-Johnny Benson Jr[2]

12. 36-Josh Sokolic[18]

13. 78-Mark Sammut[13]

14. 30-Talon Stephens[19]

15. 52-Dave Danzer[3]

16. 55-Rich Reid[12]

17. 14-AJ Leseicki[7]

18. 92-Larry Lehnert Jr[6]

19. 3-Kenny Sharp[14]

20. OZ-Cord Ehrhart[5]

Heat Race #1

1. 32-Moe Lilje[2]

2. 36-Josh Sokolic[1]

3. 61-Mike Ordway Jr[4]

4. 55-Rich Reid[6]

5. 11-Kyle Edwards[3]

6. 78-Mark Sammut[5]

Heat Race #2

1. 7-Otto Sitterly[2]

2. 84-Mike Lichty[3]

3. 22-Mike McVetta[1]

4. 96-Tyler Shullick[4]

5. 52-Dave Danzer[5]

6. 92-Larry Lehnert Jr[6]

Heat Race #3

1. 05-Jeff Abold[2]

2. 74-Johnny Benson Jr[1]

3. 95-Dave Shullick Jr[4]

4. 19-Trent Stephens[3]

5. 30-Talon Stephens[5]

6. 14-AJ Leseicki[6]

7. 3-Kenny Sharp[7]

A-Main

1. 84-Mike Lichty[5]

2. 61-Mike Ordway Jr[1]

3. 05-Jeff Abold[4]

4. 19-Trent Stephens[10]

5. 22-Mike McVetta[11]

6. 95-Dave Shullick Jr[8]

7. 78-Mark Sammut[16]

8. 30-Talon Stephens[14]

9. 7-Otto Sitterly[3]

10. 36-Josh Sokolic[12]

11. 52-Dave Danzer[15]

12. OZ-Cord Ehrhart[19]

13. 74-Johnny Benson Jr[6]

14. 96-Tyler Shullick[2]

15. 32-Moe Lilje[7]

16. 3-Kenny Sharp[18]

17. 11-Kyle Edwards[13]

18. 55-Rich Reid[9]

19. 92-Larry Lehnert Jr[17]

Must See Racing Sprint Car Series

Qualifying

1. 26-Colton Bettis[1]

2. 14-Davey Hamilton Jr[5]

3. 22A-Bobby Santos III[14]

4. 68-Joe Ligouri[9]

5. 7-Bobby Komisarski[8]

6. 50M-Mike McVetta[11]

7. Z10-Kevin Mingus[12]

8. 9-Charlie Schultz[15]

9. 88-Jimmy McCune[10]

10. 99-Dorman Snyder[16]

11. 81-Steven Hollinger[7]

12. 55-Tommy Nichols[13]

13. 8-Adam Biltz[2]

14. 12-Luke Griffith[4]

15. 85-Rick Holley[6]

16. 11G-Tom Geren[3]

Heat Race #1

1. 9-Charlie Schultz[4]

2. 55-Tommy Nichols[2]

3. 14-Davey Hamilton Jr[6]

4. 50M-Mike McVetta[5]

5. 99-Dorman Snyder[3]

6. 68-Joe Ligouri[7]

7. 85-Rick Holley[1]

Heat Race #2

1. 22A-Bobby Santos III[4]

2. 26-Colton Bettis[5]

3. 88-Jimmy McCune[1]

4. Z10-Kevin Mingus[2]

5. 7-Bobby Komisarski[3]

6. 12-Luke Griffith[6]

7. 11G-Tom Geren[7]

A-Main

1. 22A-Bobby Santos III[4]

2. 9-Charlie Schultz[3]

3. 50M-Mike McVetta[8]

4. 88-Jimmy McCune[2]

5. Z10-Kevin Mingus[9]

6. 99-Dorman Snyder[10]

7. 12-Luke Griffith[11]

8. 68-Joe Ligouri[14]

9. 11G-Tom Geren[13]

10. 26-Colton Bettis[6]

11. 55-Tommy Nichols[1]

12. 7-Bobby Komisarski[7]

13. 81-Steven Hollinger[15]

14. 85-Rick Holley[12]

15. 14-Davey Hamilton Jr[5]

Must See Racing Lites

Qualifying

1. 27-Cody Gallogly[5]

2. 40-Sawyer Stout[9]

3. 36-JJ Henes[6]

4. 17-Andrew Bogusz[2]

5. 1-Brandon Tregembo[10]

6. 52-Ethan Rader[7]

7. 23-Charlie Baur[1]

8. 51-Josh Sexton[8]

9. 38-John Evans[4]

10. 37-Keegan Weese[11]

11. 11-Richard Wichter[12]

12. 77-Parker Corbin[3]

Heat Race #1

1. 51-Josh Sexton[1]

2. 23-Charlie Baur[3]

3. 38-John Evans[2]

4. 37-Keegan Weese[4]

5. 11-Richard Wichter[6]

6. 77-Parker Corbin[5]

Heat Race #2

1. 17-Andrew Bogusz[1]

2. 36-JJ Henes[2]

3. 40-Sawyer Stout[3]

4. 27-Cody Gallogly[4]

5. 1-Brandon Tregembo[5]

6. 52-Ethan Rader[6]

A-Main

1. 27-Cody Gallogly[5]

2. 17-Andrew Bogusz[2]

3. 36-JJ Henes[3]

4. 40-Sawyer Stout[4]

5. 23-Charlie Baur[6]

6. 52-Ethan Rader[9]

7. 51-Josh Sexton[7]

8. 37-Keegan Weese[10]

9. 77-Parker Corbin[12]

10. 11-Richard Wichter[11]

11. 38-John Evans[8]

12. 1-Brandon Tregembo[1]