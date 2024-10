Ricky Lewis takes USAC/CRA checkers at Imperial Valley

From Lance Jennings

Imperial, California (Oct 19,2024)- Ricky Lewis won the USAC/CRA “3rd Annual Heritage Fall Classic” 30 lap feature Saturday night over Charles Davis Jr., Tye Mihocko, RJ Johnson and Austin Williams.

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: October 19, 2024 – Imperial Valley Raceway – Imperial, California – “3rd Annual Heritage Fall Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. David Gasper, 18, Kittle/Gasper-11.770 (New Track Record); 2. Ricky Lewis, 17, Dunkel-11.952; 3. R.J. Johnson, 51, Johnson-11.955; 4. Cody Williams, 44, Williams-12.018; 5, Logan Calderwood, 6, Calderwood-12.048; 6. Austin Williams, 17W, Dunkel-12.142; 7. Blake Bower, 17X, Dunkel-12.174; 8. Charles Davis Jr., 47, Davis-12.191; 9. Shon Deskins, 20, Deskins-12.200; 10. Tommy Malcolm, 5X, Napier-12.248; 11. A.J. Bender, 21, Bender-12.286; 12. Tye Mihocko, 5, Mihocko-12.338; 13. Jeff Dyer, 39, Cal-Sun-12.349; 14. Austin Grabowski, 72, Grabowski-12.372; 15. Logan Williams, 5W, McCarthy-12.414; 16. Verne Sweeney, 98, Guerrero-12.443; 17. Grant Sexton, 22, Sexton-12.469; 18. Jonas Reynolds, 0, Reynolds-12.602; 19. Stevie Rogers, 11, Rogers-12.619; 20. Dayton Shelton, 9, Shelton-12.709; 21. Jon DeWees, 63D, DeWees-12.819; 22. Brent Sexton, 44S, Sexton-12.827; 23. Elexa Herrera, 5E, Herrera-12.977; 24. Blake Hendricks, 14, Hendricks-13.080; 25. Todd Pratt, 17T, Pratt-13.772.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED / SEXTON FIRE PROTECTION / IN HONOR OF WILEY MILLER SR. & WILEY MILLER II FIRST HEAT: (10 laps, Top 5 Transfer to Feature) 1. Verne Sweeney, 2. Tommy Malcolm, 3. Cody Williams, 4. Blake Bower, 5. David Gasper, 6. Brent Sexton, 7. Stevie Rogers, 8. Jeff Dyer, 9. Todd Pratt. NT.

BILLSJERKY.NET / FACTORY WRAPS SECOND HEAT: (10 laps, Top 5 Transfer to Feature) 1. Charles Davis Jr., 2. Grant Sexton, 3. Ricky Lewis, 4. A.J. Bender, 5. Logan Calderwood, 6. Elexa Herrera, 7. Dayton Shelton, 8. Austin Grabowski. NT.

WC FRIEND COMPANY / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps, Top 5 Transfer to Feature) 1. Tye Mihocko, 2. Logan Williams, 3. Austin Williams, 4. R.J. Johnson, 5. Jon DeWees, 6. Jonas Reynolds, 7. Blake Hendricks, 8. Shon Deskins. NT.

FACTORY WRAPS SEMI: (12 laps)

Scratched after #39 Jeff Dyer was unable to make the call. The remaining 8 cars started the feature.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Ricky Lewis (5), 2. Charles Davis Jr.(8), 3. Tye Mihocko (11), 4. R.J. Johnson (4), 5. Austin Williams (1), 6. A.J. Bender (10), 7. Logan Williams (13), 8. Tommy Malcolm (9), 9. David Gasper (6), 10. Verne Sweeney (14), 11. Grant Sexton (15), 12. Dayton Shelton (18), 13. Brent Sexton (20), 14. Austin Grabowski (12), 15. Elexa Herrera (21), 16. Jon DeWees (19), 17. Blake Hendricks (22), 18. Todd Pratt (23), 19. Stevie Rogers (17), 20. Logan Calderwood (2), 21. Jonas Reynolds (16), 22. Cody Williams (3), 23. Blake Bower (7). NT.

—————————-

**Blake Bower flipped during lap 1 of the feature. Jonas Reynolds flipped during lap 19 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Logan Calderwood, Laps 4-28 R.J. Johnson, Laps 29-30 Ricky Lewis.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Tye Mihocko (11 to 3)

NEW AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACES: November 1&2 – Mohave Valley Raceway – Mohave Valley, Arizona – “57th Western World Championships presented by Avanti Windows & Doors”