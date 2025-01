Cole Macedo Wins Opening Night of the Sydney Shootout

SYDNEY, NSW (January 17, 2024) — Cole Macedo won the opening night of the “Sydney Showdown” Saturday at Sydney International Speedway. Filling in for his brother Carson Macedo driving the Dyson Motorsports entry, Cole took over the lead from Michael Stewart on lap five and held off a charging Marcus Dumesny for the $10,000 first prize. Matthew Dumesny, Brock Hallett from 12th starting position, and Michael Stewart rounded out the top five.

Kaidon Brown won the Midget Car feature after starting in the 12th starting position.

Sydney International Speedway

Eastern Creek, New South Wales

Friday, January 17, 2025

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. N57-Matthew Dumesny, 12.864[6]

2. Q66-Ryan Newton, 13.177[5]

3. N9-Lachlan Caunt, 13.227[7]

4. N43-Alex Orr, 13.268[2]

5. Q5-Brock Hallett, 13.577[4]

6. V37-Grant Anderson, 13.598[8]

7. Q54-Randy Morgan, 13.630[9]

8. N70-Riley Ohlback, 13.810[10]

9. N41-Jeff Lawler, 15.205[3]

DNS: N74-Starr Kopa

Qualifying Flight B

1. NS14-Michael Stewart, 12.919[8]

2. NQ10-Jy Corbett, 13.121[9]

3. N56-Michael (Mick) Saller, 13.158[6]

4. N16-Daniel Sayre, 13.185[10]

5. N48-Jackson Delamont, 13.192[5]

6. N47-Marcus Dumesny, 13.406[7]

7. N15-Luke Thomas, 13.566[3]

8. T33-Brody Appleby, 13.579[1]

9. N12-Lynton Jeffrey, 13.580[2]

10. N78-Kobi Wright, 13.623[4]

Qualifying Flight C

1. T22-Jock Goodyer, 12.592[3]

2. N99-Cole Macedo, 12.989[10]

3. N88-Kalib Henry, 12.998[5]

4. N86-Ben Atkinson Jr, 13.363[7]

5. N49-Ian Madsen, 13.364[2]

6. N53-Alex Attard, 13.395[8]

7. N10-Luke Stirton, 13.786[6]

8. N96-Bruce White, 15.318[1]

9. N67-Paul McKenna, 15.352[9]

10. Q83-Charlie Bowen, 33.955[4]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. N57-Matthew Dumesny[1]

2. Q66-Ryan Newton[2]

3. N9-Lachlan Caunt[3]

4. Q5-Brock Hallett[5]

5. N43-Alex Orr[4]

6. N41-Jeff Lawler[9]

7. Q54-Randy Morgan[7]

8. V37-Grant Anderson[6]

DNS: N70-Riley Ohlback

DNS: N74-Starr Kopa

Heat Race #2 (10 Laps)

1. NS14-Michael Stewart[1]

2. N47-Marcus Dumesny[6]

3. NQ10-Jy Corbett[2]

4. N56-Michael (Mick) Saller[3]

5. N16-Daniel Sayre[4]

6. N48-Jackson Delamont[5]

7. N15-Luke Thomas[7]

8. N78-Kobi Wright[10]

9. T33-Brody Appleby[8]

10. N12-Lynton Jeffrey[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. N99-Cole Macedo[2]

2. N49-Ian Madsen[5]

3. N88-Kalib Henry[3]

4. T22-Jock Goodyer[1]

5. N86-Ben Atkinson Jr[4]

6. N53-Alex Attard[6]

7. N10-Luke Stirton[7]

8. Q83-Charlie Bowen[10]

9. N96-Bruce White[8]

10. N67-Paul McKenna[9]

Sprintcars Pole Shuffle 9 vs 8 (2 Laps)

1. NQ10-Jy Corbett[2]

2. N9-Lachlan Caunt[1]

Sprintcars Pole Shuffle 8 vs 7 (2 Laps)

1. NQ10-Jy Corbett

2. N88-Kalib Henry[1]

Sprintcars Pole Shuffle 7 vs 6 (2 Laps)

1. N47-Marcus Dumesny[1]

2. NQ10-Jy Corbett

Sprintcars Pole Shuffle 6 vs 5 (2 Laps)

1. N49-Ian Madsen[1]

2. N47-Marcus Dumesny

Sprintcars Pole Shuffle 5 vs 4 (2 Laps)

1. Q66-Ryan Newton[1]

2. N49-Ian Madsen

Sprintcars Pole Shuffle 4 vs 3 (2 Laps)

1. N99-Cole Macedo[1]

2. Q66-Ryan Newton

Sprintcars Pole Shuffle 3 vs 2 (2 Laps)

1. NS14-Michael Stewart[1]

2. N99-Cole Macedo

Sprintcars Pole Shuffle 2 vs 1 (2 Laps)

1. N57-Matthew Dumesny[1]

2. NS14-Michael Stewart[2]

B-Main (15 Laps)

1. N78-Kobi Wright[2]

2. T33-Brody Appleby[4]

3. Q83-Charlie Bowen[3]

4. N96-Bruce White[5]

5. N67-Paul McKenna[6]

DNS: V37-Grant Anderson

DNS: N74-Starr Kopa

A-Main (30 Laps)

1. N99-Cole Macedo[3]

2. N47-Marcus Dumesny[6]

3. N57-Matthew Dumesny[2]

4. Q5-Brock Hallett[12]

5. NS14-Michael Stewart[1]

6. NQ10-Jy Corbett[7]

7. N49-Ian Madsen[5]

8. N48-Jackson Delamont[16]

9. T33-Brody Appleby[23]

10. N56-Michael (Mick) Saller[11]

11. N16-Daniel Sayre[13]

12. N78-Kobi Wright[22]

13. N10-Luke Stirton[21]

14. N41-Jeff Lawler[18]

15. Q66-Ryan Newton[4]

16. N15-Luke Thomas[19]

17. N86-Ben Atkinson Jr[15]

18. N9-Lachlan Caunt[9]

19. N53-Alex Attard[17]

20. N43-Alex Orr[14]

21. Q83-Charlie Bowen[24]

22. Q54-Randy Morgan[20]

23. N88-Kalib Henry[8]

24. T22-Jock Goodyer[10]

Speedcars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. V97-Kaidon Brown[2]

2. NZ7-Travis Buckley[3]

3. N32-Daniel Paterson[1]

4. N97-Matt Jackson[4]

5. N11-Jay Waugh[8]

6. N2-Alan Day[7]

7. N4-LJ King[6]

DNS: N76-Reid Mackay

Heat Race #2 (8 Laps)

1. N78-Troy Jenkins[1]

2. Q37-Lachlan Paulger[5]

3. N41-Jordan Mackay[2]

4. N15-DJ Raw[6]

5. V15-Zoe Pearce[7]

6. Q99-Brock Dean[3]

7. N74-John Upston[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. N41-Jordan Mackay[5]

2. NZ7-Travis Buckley[6]

3. N15-DJ Raw[1]

4. N32-Daniel Paterson[7]

5. N2-Alan Day[2]

6. N74-John Upston[3]

DNS: N76-Reid Mackay

Heat Race #4 (8 Laps)

1. V97-Kaidon Brown[7]

2. N97-Matt Jackson[5]

3. V15-Zoe Pearce[2]

4. N11-Jay Waugh[1]

5. Q99-Brock Dean[6]

6. N78-Troy Jenkins[8]

7. N4-LJ King[3]

DNS: Q37-Lachlan Paulger

A-Main (20 Laps)

1. V97-Kaidon Brown[12]

2. N97-Matt Jackson[9]

3. NZ7-Travis Buckley[3]

4. N11-Jay Waugh[11]

5. V15-Zoe Pearce[7]

6. N32-Daniel Paterson[8]

7. N41-Jordan Mackay[10]

8. N78-Troy Jenkins[4]

9. Q99-Brock Dean[5]

10. N15-DJ Raw[1]

11. N2-Alan Day[2]

12. N4-LJ King[14]

13. N74-John Upston[13]

14. Q37-Lachlan Paulger[6]

15. N76-Reid Mackay[15]