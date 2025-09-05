Westbrook Wins Final Tune Up Before the Northern Sprint Car Nationals

OHSWEKEN, ONT (September 5, 2025) — Dylan Westbrook won the finale tune up feature before the Northern Sprint Car Nationals Friday night at Ohsweken Speedway. Westbrook passed D.J. Christie for the lead on lap five and and survived a late race challenge from Christie where he briefly lost the lead for a single lap before driving away for the victory.
Josh Hansen, Christie, Cory Turner, and Ryan Turner rounded out the top five.
Brett Stratford won the winged crate sprint car feature.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, September 5, 2025
Winged 360 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[1]
2. 87XS-Skyler Evans[2]
3. 77T-Tyeller Powless[3]
4. 17X-Cory Turner[4]
5. 0-Glenn Styres[7]
6. 19D-Allan Downey[6]
7. 77X-Alex Hill[5]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 12DD-Darren Dryden[4]
2. 15-Ryan Turner[1]
3. 88H-Josh Hansen[2]
4. 68-Aaron Turkey[3]
5. 0C-Cole MacDonald[5]
6. 46-Kevin Pauls[7]
7. 43-Scott Sherk[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5-DJ Christie[2]
2. 21K-Kyle Phillips[6]
3. 71-Mike Bowman[3]
4. 77E-Ashton VanEvery[5]
5. 9-Liam Martin[1]
6. 84-Mike Lichty[7]
7. 45-Nick Sheridan[4]
A-Main (25 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[3]
2. 88H-Josh Hansen[10]
3. 5-DJ Christie[4]
4. 45-Nick Sheridan[21]
5. 17X-Cory Turner[2]
6. 15-Ryan Turner[7]
7. 12DD-Darren Dryden[1]
8. 77T-Tyeller Powless[9]
9. 68-Aaron Turkey[12]
10. 71-Mike Bowman[11]
11. 0-Glenn Styres[14]
12. 46-Kevin Pauls[17]
13. 77X-Alex Hill[19]
14. 0C-Cole MacDonald[15]
15. 19D-Allan Downey[16]
16. 43-Scott Sherk[20]
17. 21K-Kyle Phillips[8]
18. 9-Liam Martin[5]
19. 87XS-Skyler Evans[6]
20. 77E-Ashton VanEvery[13]
21. 84-Mike Lichty[18]
Winged Crate Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 16X-Keegan Baker[1]
2. 88-Lance Erskine[2]
3. 45-Curtis Gartly[3]
4. 26X-Campbell Baker[4]
5. 51-Trevor Young[6]
6. 2S-Al Sleight[5]
7. 55-Cory Whittam[7]
8. 94-Ryan Fraser[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 5-Tom Pellizzari[2]
2. 74-Rob Neely[1]
3. 53-Logan Shwedyk[3]
4. 14-Eric Gledhill[5]
5. 52-Jesse Costa[8]
6. 44-Connor Ross[4]
7. 85C-Cam MacKinnon[7]
8. 2-Travis Hofstetter[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. BS39-Brett Stratford[5]
2. 69K-Ken Hamilton[2]
3. 1-Holly Porter[3]
4. 20-Johnny Miller[4]
5. 5D-Jacob Dykstra[7]
6. 3S-Austin Roes[6]
7. 24K-Kiana Teal[1]
8. 28T-Cameron Thomson[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 2M-Steve Murdock[1]
2. 9C-Brian Nanticoke[2]
3. 01K-Mikey Kruchka[4]
4. 72-Tanner Podwinski[3]
5. 24A-AJ Lewis[6]
6. 88R-Riley Mercer[8]
7. 11W-Josh Robertson[7]
8. 26-John Verney[5]
B-Main (12 Laps)
1. 94-Ryan Fraser[4]
2. 85C-Cam MacKinnon[3]
3. 28T-Cameron Thomson[5]
4. 11W-Josh Robertson[1]
5. 24K-Kiana Teal[6]
6. 26-John Verney[8]
7. 55-Cory Whittam[2]
DNS: 2-Travis Hofstetter
A-Main (20 Laps)
1. BS39-Brett Stratford[4]
2. 5-Tom Pellizzari[2]
3. 2M-Steve Murdock[5]
4. 88-Lance Erskine[1]
5. 14-Eric Gledhill[14]
6. 01K-Mikey Kruchka[9]
7. 53-Logan Shwedyk[12]
8. 1-Holly Porter[13]
9. 45-Curtis Gartly[11]
10. 26X-Campbell Baker[16]
11. 3S-Austin Roes[21]
12. 9C-Brian Nanticoke[8]
13. 2S-Al Sleight[22]
14. 52-Jesse Costa[10]
15. 20-Johnny Miller[17]
16. 24A-AJ Lewis[20]
17. 72-Tanner Podwinski[18]
18. 94-Ryan Fraser[24]
19. 44-Connor Ross[23]
20. 28T-Cameron Thomson[26]
21. 5D-Jacob Dykstra[15]
22. 16X-Keegan Baker[7]
23. 51-Trevor Young[19]
24. 11W-Josh Robertson[27]
25. 85C-Cam MacKinnon[25]
26. 74-Rob Neely[3]
27. 88R-Riley Mercer[28]
28. 69K-Ken Hamilton[6]