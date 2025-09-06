McHugh Sweeps Defend the Top End Weekend at Darwin

DARWIN, NT (September 6, 2025) — Lachlan McHugh completed a sweep of both feature events during “Defend the Top End” Saturday night at Northline Speedway. McHugh, from Yatala, Queensland, led all 30 laps in route to the victory.
Jordan Charge, Glen Sutherland, Dylan Menz, and Jock Goodyer rounded out the top five.
Blake Walsh won the wingless v6 sprint car feature.
Northline Speedway
Darwin, Northern Territory
Saturday, September 6, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. NQ7-Lachlan Mchugh
2. NT11-Jordyn Charge
3. S20-Glen Sutherland
4. Q46-Dylan Menz
5. T22-Jock Goodyer
6. NT84-Christopher Harrison
7. VA43-Daniel Storer
8. S11-Scott Enderl
9. S96-Brendan Guerin
10. Q10-Jy Corbet
11. V10-Steven Loader
12. VA11-Ben Micallef
13. W40-Kodi Clayden
14. WX22-Jay-Dee Dack
15. WX92-Chad Pittard
16. V35-Jamie Veal
17. S52-Matt Egel
18. W14-Jason Pryde
19. Q16-Brodie Davis
20. D11-Zack Grimshaw
Wingless V6 Sprint Cars
Feature:
1. NT1-Blake Walsh
2. NT61-Matt Sealy
3. NT44-Jamie McInnes
4. NT77-Kyle Wiseman
5. W76-Blake Scarey
6. NT16-James Wren
7. NT59-Jake Warren
8. S54-Alan Saint
9. NT13-Mathew McLennan
10. S5-Bailey Heinrich
11. NT64-Scott Murdie
12. NT39-Ty Ede
13. NT81-Shane Norman
14. Q49-Cody O’Connell
15. Q4-Zane O’Toole
16. NT88-Angus Campbell
17. Q1-Casey O’Connell
18. NT5-Daniel Goldoni
19. NT56-Cameron Jaenke
20. A1-Tyson Martin