Bryce Norris Wins Carolyn Schuh Memorial at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (September 12, 2025) — Bryce Norris won the Midwest Open Wheel Association portion of the Carolyn Schuh Memorial Friday night at Jacksonville Speedway. Norris went from third to first on lap 21 and led the remaining four laps for the victory. Korey Weyant, Mario Clouser, Chris Urish, and Cory Bruns rounded out the top five.
Mack Leopard won the Midwest Auto Racing Association midget car portion of the program.
Carolyn Schuh Memorial
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, September 12, 2025
Midwest Open Wheel Association
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 37-Bryce Norris[1]
2. 44-Cory Bruns[2]
3. 66-Ryan Newton[5]
4. 77U-Chris Urish[8]
5. 29-Brayton Lynch[6]
6. 9X-Tyler Duff[7]
7. 1JR-Steven Russell[4]
8. 56-Mitchell Davis[3]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 01-Justin Standridge[1]
2. 22-Riley Goodno[5]
3. 6-Mario Clouser[6]
4. 5H-Colton Fisher[8]
5. 52F-Logan Faucon[4]
6. 87W-Reed Whitney[7]
7. 70-Eric Shelton[2]
8. 99-Jarrett Weyant[3]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 6K-Kaleb Johnson[4]
2. 3N-Jake Neuman[7]
3. 28V-Luke Verardi[5]
4. 99D-Zach Daum[6]
5. 83-Aaron Andruskevitch[3]
6. 10S-Jeremy Standridge[2]
7. 31R-McCain Richards[8]
8. 58-Bryan Brewster[1]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 31-Joey Moughan[4]
2. 47-Korey Weyant[6]
3. 24-Kevin Newton[5]
4. 3B-Shelby Bosie[3]
5. 87-Austin Hartmann[1]
6. 28-Jason Keith[7]
7. 7A-Will Armitage[2]
B-Main (12 Laps)
1. 29-Brayton Lynch[1]
2. 83-Aaron Andruskevitch[6]
3. 9X-Tyler Duff[3]
4. 52F-Logan Faucon[2]
5. 87W-Reed Whitney[4]
6. 31R-McCain Richards[8]
7. 1JR-Steven Russell[10]
8. 10S-Jeremy Standridge[9]
9. 87-Austin Hartmann[7]
10. 56-Mitchell Davis[13]
11. 99-Jarrett Weyant[14]
12. 70-Eric Shelton[11]
13. 7A-Will Armitage[12]
14. 58-Bryan Brewster[15]
DNS: 28-Jason Keith
A-Main (25 Laps)
1. 37-Bryce Norris[4]
2. 47-Korey Weyant[8]
3. 6-Mario Clouser[3]
4. 77U-Chris Urish[9]
5. 44-Cory Bruns[14]
6. 22-Riley Goodno[5]
7. 66-Ryan Newton[11]
8. 29-Brayton Lynch[17]
9. 99D-Zach Daum[15]
10. 83-Aaron Andruskevitch[18]
11. 01-Justin Standridge[7]
12. 31-Joey Moughan[1]
13. 6K-Kaleb Johnson[6]
14. 5H-Colton Fisher[10]
15. 3N-Jake Neuman[2]
16. 24-Kevin Newton[13]
17. 9X-Tyler Duff[19]
18. 52F-Logan Faucon[20]
19. 28V-Luke Verardi[12]
DNS: 3B-Shelby Bosie
Midwest Auto Racing Association
Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)
1. 19E-Daltyn England[6]
2. 40-Jace Sparks[5]
3. 4K-Charles Kunz[3]
4. 12C-Dominic Bruns[2]
5. 5-Jacob Sollenberger[1]
6. 11K-Mark McMahill[4]
Dave Jones Plumbing HVAC Electrical Heat Race #2 (8 Laps)
1. 40X-Mack Leopard[7]
2. 7X-Mitchell Davis[5]
3. 8D-Miles Doherty[3]
4. 20-Cody Weisensel[6]
5. 18-Tyler Roth[4]
6. 11J-Todd Jackson[1]
7. 2-Jake Dohner[2]
Rod End Supply Fast Time Qualifying (100 Laps)
1. 40X-Mack Leopard, 12.630[7]
2. 19E-Daltyn England, 12.801[4]
3. 20-Cody Weisensel, 12.807[8]
4. 40-Jace Sparks, 12.896[5]
5. 7X-Mitchell Davis, 12.932[1]
6. 11K-Mark McMahill, 12.956[6]
7. 18-Tyler Roth, 12.996[2]
8. 4K-Charles Kunz, 13.011[11]
9. 8D-Miles Doherty, 13.023[3]
10. 12C-Dominic Bruns, 13.083[13]
11. 2-Jake Dohner, 13.094[10]
12. 5-Jacob Sollenberger, 13.490[12]
13. 11J-Todd Jackson, 13.863[9]
Lyco Manufacturing A – Feature (20 Laps)
1. 40X-Mack Leopard[9]
2. 8D-Miles Doherty[2]
3. 7X-Mitchell Davis[5]
4. 20-Cody Weisensel[7]
5. 11K-Mark McMahill[12]
6. 19E-Daltyn England[8]
7. 40-Jace Sparks[6]
8. 18-Tyler Roth[4]
9. 12C-Dominic Bruns[1]
10. 2-Jake Dohner[13]
11. 5-Jacob Sollenberger[10]
12. 11J-Todd Jackson[11]
13. 4K-Charles Kunz[3]