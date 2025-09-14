Arenz Wins IRA Feature at 141 Speedway

MERIBEL, WI (September 13, 2025) — Travis Arenz continued his string of success at 141 Speedway during the 2025 season Saturday night with the Bumper to Bumper Interstate Racing Association by winning the feature event.
Arenz, who collected a $26,000 victory with the High Limit Racing series earlier this season, led all 30 laps in route to the IRA feature victory. Danny Schlafer, Max Guilford, Scotty Neitzel, and Jake Blackhurst rounded out the top five.
Bumper to Bumper Interstate Racing Association
141 Speedway
Meribel, Wisconsin
Saturday, September 13, 2025
Qualifying
1. 79-Blake Nimee, 10.858[2]
2. 16C-Max Guilford, 10.901[22]
3. 85J-Logan Julien, 10.911[6]
4. 25-Danny Schlafer, 11.020[16]
5. 96-Jake Blackhurst, 11.076[17]
6. 4D-Cruz Dickerson, 11.093[20]
7. 65-Jordan Goldesberry, 11.100[7]
8. 26-Tyler Tischendorf, 11.179[8]
9. 17-Tylar Rankin, 11.206[14]
10. 25T-Travis Arenz, 11.232[11]
11. 12-Corbin Gurley, 11.249[13]
12. 2W-Scott Neitzel, 11.277[25]
13. 4K-Kris Spitz, 11.289[5]
14. 21H-TJ Haddy, 11.301[10]
15. 4-Alex Pokorski, 11.349[15]
16. 9K-Kyle Schuett, 11.378[9]
17. 13G-Van Gurley Jr, 11.386[3]
18. 55P-Brady Portschy, 11.409[24]
19. 3BK-Billy Kreutz, 11.434[19]
20. 99-Tyler Brabant, 11.461[23]
21. 24-Scott Conger, 11.728[4]
22. 3-Justin Erickson, 11.735[18]
23. 7F-Lance Fassbender, 11.900[21]
24. 70W-Logan Wienke, 12.114[1]
25. 47-Todd King, 17.191[12]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 65-Jordan Goldesberry[2]
3. 25-Danny Schlafer[3]
4. 79-Blake Nimee[4]
5. 9K-Kyle Schuett[6]
6. 4K-Kris Spitz[5]
7. 3BK-Billy Kreutz[7]
8. 3-Justin Erickson[8]
DNS: 47-Todd King
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 96-Jake Blackhurst[3]
2. 16C-Max Guilford[4]
3. 26-Tyler Tischendorf[2]
4. 21H-TJ Haddy[5]
5. 13G-Van Gurley Jr[6]
6. 99-Tyler Brabant[7]
7. 7F-Lance Fassbender[8]
DNS: 12-Corbin Gurley
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2W-Scott Neitzel[1]
2. 17-Tylar Rankin[2]
3. 85J-Logan Julien[4]
4. 4D-Cruz Dickerson[3]
5. 55P-Brady Portschy[6]
6. 24-Scott Conger[7]
7. 70W-Logan Wienke[8]
8. 4-Alex Pokorski[5]
Dash #1 (4 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 16C-Max Guilford[2]
3. 79-Blake Nimee[3]
4. 96-Jake Blackhurst[4]
5. 85J-Logan Julien[5]
Dash #2 (4 Laps)
1. 25-Danny Schlafer[1]
2. 2W-Scott Neitzel[2]
3. 65-Jordan Goldesberry[3]
4. 4D-Cruz Dickerson[5]
5. 26-Tyler Tischendorf[4]
A-Main (30 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 25-Danny Schlafer[2]
3. 16C-Max Guilford[3]
4. 2W-Scott Neitzel[4]
5. 96-Jake Blackhurst[7]
6. 9K-Kyle Schuett[13]
7. 79-Blake Nimee[5]
8. 99-Tyler Brabant[17]
9. 17-Tylar Rankin[11]
10. 13G-Van Gurley Jr[14]
11. 12-Corbin Gurley[19]
12. 26-Tyler Tischendorf[10]
13. 21H-TJ Haddy[12]
14. 55P-Brady Portschy[15]
15. 7F-Lance Fassbender[21]
16. 24-Scott Conger[18]
17. 4K-Kris Spitz[16]
18. 3BK-Billy Kreutz[20]
19. 70W-Logan Wienke[22]
20. 85J-Logan Julien[9]
21. 65-Jordan Goldesberry[6]
22. 4D-Cruz Dickerson[8]
23. 3-Justin Erickson[23]
DNS: 47-Todd King
DNS: 4-Alex Pokorski