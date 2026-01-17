Hodgson Wins 83rd New Zealand Midget Car Title

MT MAUNGANUI, NZ (January 17, 2026) — Aaron Hodgson will dawn the #1NZ on his race car following his victory in the 83rd New Zealand Midget Car Title Saturday night at Baypark Speedway. Hodgson was able to capture the title at his home track, taking the lead for multiple time New Zealand Midget Car Title winner Michael Pickens on lap nine and driving away to a 1.344 second advantage at the finish.
Brad Mosen, Ben Morison, Brock Maskovich, and Alec Insley rounded out the top five.
Keaton Dahm won the winged 410 sprint car main event leading every lap over Jonathan Allard, Ryan O’Connor, Jamie Larsen, and Rodney Wood.
83rd New Zealand Midget Car Title
Baypark Speedway
Mount Maunganui, New Zealand
Saturday, January 17, 2026
Midget Cars
Feature (25 Laps):
1. 35M-Aaron Hodgson
2. 10A_Brad Mosen
3. 97A-Ben Morison
4. 5M-Brock Maskovich
5. 71A-Alec Insley
6. 54C-Michael Pickens
7. 6M-Luke McClymont
8. 45C-Ben Morgan
9. 95K-Mitch Fabish
10. 69M-Corbin Anderson
11. 22K-Terence Dorrell
12. 8C-Jeremy Webb
13. 98C-Jay Chadwick
14. 17K-Regan Tyler
15. 41P-Shane Dewar
16. 74A-Jayden Worthington
17. 7M-Travis Buckley
18. 57M-Ben Vaughn
19. 78K-C.J. Wilson
20. 5K-Tyla Robins
21. 68P-Nic Davey
22. 27M-Hayden Williams
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. 88M-Keaton Dahm
2. 4USA-Jonathan Allard
3. 98M-Ryan O’Connor
4. 82M-Jamie Larsen
5. 51M-Rodney Wood
6. 9M-Holly Williams
7. 77M-Ben Mathews
8. 28M-Cruz Hodson
9. 37M-Beau Patchett
10. 4M-Colin Entwisle
11. 41M-Cole Wood