Nienhiser takes IRA victory at 141

Francis Creek, WI (May 24,2026)- Paul Nienhiser bided his time early in the 30 lap IRA feature at 141 Speedway in fourth and fifth spot as action eventually sorted its self out as Travis Arenz led after the first half of the race. Arenz skillfully negotiated traffic as did Nienhiser closing in for the lead. Nienhiser made the pass for the top spot with two to go and took the checkers in an exciting event. Following Nienhiser and Arenz was Jordan Goldsberry, Will Armitage and Creed Kemenah.
410 Sprints – Winged
A Feature (30 Laps): 1. 9X-Paul Nienhiser[4]; 2. 25T-Travis Arenz[2]; 3. 65-Jordan Goldesberry[3]; 4. 7A-Will Armitage[1]; 5. 15K-Creed Kemenah[9]; 6. 79-Blake Nimee[8]; 7. 87A-Austin Hartmann[10]; 8. 2W-Scott Neitzel[6]; 9. 09-Clayton Rossmann[15]; 10. 9K-Kyle Schuett[13]; 11. 99D-Zach Daum[14]; 12. 12-Corbin Gurley[7]; 13. 25-Danny Schlafer[12]; 14. 4K-Kris Spitz[19]; 15. 1-Amelia Eisenschenk[11]; 16. 15-Laela Eisenschenk[17]; 17. 8-Will Gerrits[20]; 18. 21H-TJ Haddy[22]; 19. 47-Todd King[24]; 20. 45-Rob Pribnow[18]; 21. 29L-Brayton Lynch[16]; 22. 26-Cody Schlafer[23]; 23. 24-Scott Conger[21]; 24. (DNF) 85J-Logan Julien[5]
B Feature (12 Laps): 1. 4K-Kris Spitz[3]; 2. 8-Will Gerrits[4]; 3. 24-Scott Conger[6]; 4. 21H-TJ Haddy[7]; 5. 26-Cody Schlafer[5]; 6. 47-Todd King[1]; 7. 55P-Brady Portschy[8]; 8. 26R-Preston Ruh[9]; 9. 70W-Logan Wienke[10]; 10. (DNF) 99-Tyler Brabant[2]; 11. (DNS) 13-Van Gurley Jr; 12. (DNS) 26T-Tyler Tischendorf
Dash 1 (4 Laps): 1. 7A-Will Armitage[2]; 2. 65-Jordan Goldesberry[3]; 3. 85J-Logan Julien[4]; 4. 12-Corbin Gurley[1]; 5. 15K-Creed Kemenah[5]
Dash 2 (4 Laps): 1. 25T-Travis Arenz[3]; 2. 9X-Paul Nienhiser[1]; 3. 2W-Scott Neitzel[4]; 4. 79-Blake Nimee[2]; 5. 87A-Austin Hartmann[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2W-Scott Neitzel[1]; 2. 7A-Will Armitage[4]; 3. 65-Jordan Goldesberry[3]; 4. 87A-Austin Hartmann[2]; 5. 99D-Zach Daum[6]; 6. 45-Rob Pribnow[8]; 7. 47-Todd King[5]; 8. 26-Cody Schlafer[9]; 9. 55P-Brady Portschy[10]; 10. (DNS) 13-Van Gurley Jr
Heat 2 (8 Laps): 1. 79-Blake Nimee[2]; 2. 15K-Creed Kemenah[3]; 3. 25T-Travis Arenz[4]; 4. 25-Danny Schlafer[5]; 5. 09-Clayton Rossmann[6]; 6. 29L-Brayton Lynch[1]; 7. 99-Tyler Brabant[7]; 8. 8-Will Gerrits[8]; 9. 26R-Preston Ruh[10]; 10. 70W-Logan Wienke[9]
Heat 3 (8 Laps): 1. 12-Corbin Gurley[1]; 2. 1-Amelia Eisenschenk[2]; 3. 85J-Logan Julien[3]; 4. 9K-Kyle Schuett[5]; 5. 9X-Paul Nienhiser[4]; 6. 15-Laela Eisenschenk[6]; 7. 4K-Kris Spitz[7]; 8. 24-Scott Conger[9]; 9. 21H-TJ Haddy[8]; 10. (DNS) 26T-Tyler Tischendorf
Qualifying: 1. 7A-Will Armitage, 11.671[13]; 2. 25T-Travis Arenz, 11.675[1]; 3. 9X-Paul Nienhiser, 11.742[3]; 4. 65-Jordan Goldesberry, 11.744[6]; 5. 15K-Creed Kemenah, 11.773[8]; 6. 85J-Logan Julien, 11.801[15]; 7. 87A-Austin Hartmann, 11.827[7]; 8. 79-Blake Nimee, 11.864[12]; 9. 1-Amelia Eisenschenk, 11.894[11]; 10. 2W-Scott Neitzel, 11.908[10]; 11. 29L-Brayton Lynch, 11.913[5]; 12. 12-Corbin Gurley, 11.991[2]; 13. 47-Todd King, 12.013[4]; 14. 25-Danny Schlafer, 12.017[23]; 15. 9K-Kyle Schuett, 12.068[18]; 16. 99D-Zach Daum, 12.090[16]; 17. 09-Clayton Rossmann, 12.188[24]; 18. 15-Laela Eisenschenk, 12.463[27]; 19. 13-Van Gurley Jr, 12.505[26]; 20. 99-Tyler Brabant, 12.516[9]; 21. 4K-Kris Spitz, 12.540[30]; 22. 45-Rob Pribnow, 12.579[22]; 23. 8-Will Gerrits, 12.590[20]; 24. 21H-TJ Haddy, 12.745[25]; 25. 26-Cody Schlafer, 12.769[29]; 26. 70W-Logan Wienke, 12.800[17]; 27. 24-Scott Conger, 12.802[14]; 28. 55P-Brady Portschy, 12.866[19]; 29. 26R-Preston Ruh, 12.898[28]; 30. 26T-Tyler Tischendorf, 14.013[21]