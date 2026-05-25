Jadon Rogers wins at Kokomo

Kokomo,In (May 24,2026)- Jadon Rogers won the 25 lap feature Sunday night at Kokomo Speedway. Rogers was followed by Robert Ballou, Zack Pretorius, Harley Burns and Jack Hoyer.
Non Wing 410 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[3]; 2. 12-Robert Ballou[2]; 3. 9Z-Zack Pretorius[17]; 4. 16B-Harley Burns[6]; 5. 57-Jack Hoyer[1]; 6. 13P-Cameron LaRose[8]; 7. 41-Ricky Lewis[14]; 8. 77S-David Gasper[11]; 9. 77-Todd Hobson[9]; 10. 06-Rylan Gray[15]; 11. 11-Aaron Davis[4]; 12. 2DI-Dustin Ingle[10]; 13. 87-Tony Helton[12]; 14. 11A-Abby Hohlbein[18]; 15. 29OG-Tom Eller[13]; 16. (DNF) 63-Cale Coons[5]; 17. (DNF) 37-Dave Gross[22]; 18. (DNF) 83-Carl Rhuebottom[21]; 19. (DNF) 22-Brian Heitkamp[19]; 20. (DNF) 17-Bryce Andrews[16]; 21. (DNS) 16-James Boyd; 22. (DNS) 4C-Brayden Clark
Heat 1 (8 Laps): 1. 57-Jack Hoyer[1]; 2. 11-Aaron Davis[2]; 3. 16-James Boyd[5]; 4. 2DI-Dustin Ingle[3]; 5. 29OG-Tom Eller[6]; 6. (DNF) 17-Bryce Andrews[4]; 7. (DNF) 22-Brian Heitkamp[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 12-Robert Ballou[1]; 2. 63-Cale Coons[2]; 3. 13P-Cameron LaRose[4]; 4. 77S-David Gasper[3]; 5. 41-Ricky Lewis[6]; 6. 9Z-Zack Pretorius[5]; 7. 4C-Brayden Clark[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[1]; 2. 16B-Harley Burns[3]; 3. 77-Todd Hobson[2]; 4. 87-Tony Helton[5]; 5. 06-Rylan Gray[4]; 6. 11A-Abby Hohlbein[6]; 7. 83-Carl Rhuebottom[7]; 8. (DNS) 37-Dave Gross
Qualifying 1 (4 Laps): 1. 57-Jack Hoyer, 13.628[3]; 2. 11-Aaron Davis, 13.890[6]; 3. 2DI-Dustin Ingle, 13.961[5]; 4. 17-Bryce Andrews, 14.040[2]; 5. 16-James Boyd, 14.177[4]; 6. 29OG-Tom Eller, 15.080[1]; 7. (DNS) 22-Brian Heitkamp, 15.080
Qualifying 2 (4 Laps): 1. 12-Robert Ballou, 12.953[7]; 2. 63-Cale Coons, 12.978[4]; 3. 77S-David Gasper, 13.058[6]; 4. 13P-Cameron LaRose, 13.179[1]; 5. 9Z-Zack Pretorius, 13.180[2]; 6. 41-Ricky Lewis, 13.219[5]; 7. 4C-Brayden Clark, 13.878[3]
Qualifying 3 (4 Laps): 1. 14-Jadon Rogers, 12.993[2]; 2. 77-Todd Hobson, 13.062[6]; 3. 16B-Harley Burns, 13.162[4]; 4. 06-Rylan Gray, 13.386[5]; 5. 87-Tony Helton, 13.516[3]; 6. 11A-Abby Hohlbein, 13.700[1]; 7. 83-Carl Rhuebottom, 14.351[7]