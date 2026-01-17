McHugh Scores Fifth Victory of 2026 at Tolmer

BORDERTOWN, SA (January 17, 2026) — Lachlan McHugh won the Sprintcar Power Tour feature Saturday night at Tolmer Speedway. The victory was McHugh’s fourth victory of the 2026 calendar year. James McFadden, Cole Macedo, Matt Egel, and Carson Macedo rounded out the top five.
Kirby Hillyer won the wingless v6 sprint car main event.
Sprintcar Power Tour
Tolmer Speedway
Bordertown, South Australia
Saturday, January 17, 2026
Feature:
1. NQ7-Lachlan McHugh
2. A1-James McFadden
3. USA40-Cole Macedo
4. S52-Matt Egel
5. W60-Carson Macedo
6. N47-Marcus Dumesny
7. W3-Callum Williamson
8. W17-Aaron Reutzel
9. V37-Grant Anderson
10. V98-Peter Doukas
11. N16-Daniel Sayre
12. W21-Justin Whittall
13. S20-Glen Sutherland
14. S16-Joel Heinrich
15. NQ10-Jy Corbet
16. Q47-Kinser Claridge
17. Q46-Dylan Menz
18. W8-Andrew Priolo
19. S63-Ryan Jones
20. T7-Tim Hutchins
21. S37-Brendan Quinn
22. W71-Kaiden Manders
23. S3-Ben Morris
24. S50-Dylan Jenkin
Wingless V6 Sprint Cars
Feature:
1. S86-Kirby Hillyer
2. S38-James Rodda
3. S98-Kaitlin Vickers
4. S96-Sharni Pitcher
5. S76-Casey Atkinson
6. S18-Brett Ireland
7. S17-Brad Kirland
8. S39-Benjamin Altus
9. S15-Ryan Broome