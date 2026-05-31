Brandon Mattox takes BOSS checkers at Montpelier

Montpelier,In (May 30,2026)- Brandon Mattox won the 25 Buckeye Outlaw Sprint Series feature at Montpelier Speedway Saturday night. Following Mattox was Jesse Vermillion, Zack Pretorius, Korbyn Hayslett and Autin Nigh.
39 cars.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 28-Brandon Mattox[11]; 2. 5V-Jesse Vermillion[4]; 3. 9Z-Zack Pretorius[16]; 4. 1H-Korbyn Hayslett[5]; 5. 97A-Austin Nigh[8]; 6. 57-Jack Hoyer[3]; 7. 14C-Nathan Carle[21]; 8. 24L-Lee Underwood[10]; 9. 91-Aidan Salisbury[19]; 10. 49-Austin Cory[14]; 11. 73-Blake Vermillion[9]; 12. 24X-Levi Winget[18]; 13. 21BB-Beau Brandon[17]; 14. 21B-Ryan Barr[22]; 15. 6W-Chad Wilson[7]; 16. 19-Matt Cooley[13]; 17. 16-Jackson Slone[15]; 18. (DNF) 54-Jakeb Boxell[2]; 19. (DNF) 41-Ricky Lewis[6]; 20. (DNF) 18K-Kole Kirkman[1]; 21. (DNF) 40-Max Adams[12]; 22. (DNF) 34-Parker Frederickson[20]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 21BB-Beau Brandon[4]; 2. 91-Aidan Salisbury[1]; 3. 14C-Nathan Carle[2]; 4. 4-Brayden Clark[3]; 5. 5-James Turnbull[9]; 6. 24P-Rylan Gray[10]; 7. 71-Stratton Briggs[8]; 8. 29OG-Tom Eller[7]; 9. 32-Derek Hastings[6]; 10. (DNF) 21-Noah Whitehouse[11]; 11. (DNS) 11-Aaron Davis; 12. (DNS) 18-Shawn Salisbury
B Feature 2 (10 Laps): 1. 24X-Levi Winget[1]; 2. 34-Parker Frederickson[3]; 3. 21B-Ryan Barr[2]; 4. 3L-Mike Landis[7]; 5. 11A-Abby Hohlbein[5]; 6. 57B-Billy Briscoe[9]; 7. 5A-Toby Alfrey[6]; 8. 87-Paul Dues[8]; 9. 33-Mike Miller[4]; 10. (DNS) 44-Tom Davies; 11. (DNS) 37-Dave Gross
Heat 1 (8 Laps): 1. 18K-Kole Kirkman[3]; 2. 6W-Chad Wilson[8]; 3. 73-Blake Vermillion[5]; 4. 19-Matt Cooley[4]; 5. 91-Aidan Salisbury[6]; 6. 4-Brayden Clark[1]; 7. 11-Aaron Davis[7]; 8. 29OG-Tom Eller[9]; 9. (DNF) 5-James Turnbull[2]; 10. (DNS) 37-Dave Gross
Heat 2 (8 Laps): 1. 54-Jakeb Boxell[3]; 2. 57-Jack Hoyer[4]; 3. 24L-Lee Underwood[5]; 4. 49-Austin Cory[2]; 5. 24X-Levi Winget[10]; 6. 34-Parker Frederickson[6]; 7. 11A-Abby Hohlbein[8]; 8. 3L-Mike Landis[7]; 9. 57B-Billy Briscoe[9]; 10. (DNF) 21-Noah Whitehouse[1]
Heat 3 (8 Laps): 1. 1H-Korbyn Hayslett[2]; 2. 5V-Jesse Vermillion[4]; 3. 28-Brandon Mattox[3]; 4. 16-Jackson Slone[1]; 5. 14C-Nathan Carle[7]; 6. 21BB-Beau Brandon[6]; 7. 32-Derek Hastings[9]; 8. 71-Stratton Briggs[8]; 9. 24P-Rylan Gray[5]; 10. (DNF) 44-Tom Davies[10]
Heat 4 (8 Laps): 1. 97A-Austin Nigh[5]; 2. 41-Ricky Lewis[2]; 3. 40-Max Adams[1]; 4. 9Z-Zack Pretorius[4]; 5. 21B-Ryan Barr[3]; 6. 33-Mike Miller[6]; 7. 5A-Toby Alfrey[7]; 8. 87-Paul Dues[8]; 9. (DNS) 18-Shawn Salisbury