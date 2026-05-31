Jordan Goldsberry win IRA main at La Salle

La Salle,Il (May 30,2026)- Jordan Goldsberry won the 30 lap Interstate Racing Association feature at La Salle Speedway Saturday night. Following Goldberry was Jake Blackhurst, Shane O’Banion, Logan Julien and Will Armitage.
410 Sprints – Winged
A Feature (30 Laps): 1. 65-Jordan Goldesberry[5]; 2. 96-Jake Blackhurst[2]; 3. 33$-Shane O’Banion[16]; 4. 85J-Logan Julien[1]; 5. 7A-Will Armitage[10]; 6. 92-Zach Daum[13]; 7. 19-Joel Myers Jr[4]; 8. 3N-Jake Neuman[15]; 9. 2W-Scott Neitzel[12]; 10. 29L-Brayton Lynch[11]; 11. B8-John Barnard[3]; 12. 34-Sterling Cling[14]; 13. 01-Justin Standridge[17]; 14. 9X-Paul Nienhiser[6]; 15. 79-Blake Nimee[9]; 16. 12-Corbin Gurley[21]; 17. 10V-Matt VanderVere[20]; 18. 23J-Jordan Welch[18]; 19. 99-Tyler Brabant[24]; 20. 25-Danny Schlafer[22]; 21. 68-Dave Uttech[23]; 22. 16TH-Kevin Newton[7]; 23. (DNF) 25T-Travis Arenz[8]; 24. (DNF) 44-Cory Bruns[19]
B Feature (12 Laps): 1. 12-Corbin Gurley[2]; 2. 25-Danny Schlafer[3]; 3. 68-Dave Uttech[1]; 4. 99-Tyler Brabant[5]; 5. 09-Clayton Rossmann[10]; 6. 3-Zach Wigal[7]; 7. 99M-Joey Moughan[8]; 8. 5H-Mario Clouser[15]; 9. 10S-Jeremy Standridge[13]; 10. 2A-Austin Archdale[6]; 11. 3B-Shelby Bosie[4]; 12. 4K-Kris Spitz[9]; 13. 26-Cody Schlafer[11]; 14. 24-Scott Conger[12]; 15. 21H-TJ Haddy[14]; 16. 8-Bryan Brewer[17]; 17. (DNF) 70W-Logan Wienke[16]
Dash 1 (4 Laps): 1. 85J-Logan Julien[1]; 2. B8-John Barnard[5]; 3. 65-Jordan Goldesberry[3]; 4. 16TH-Kevin Newton[4]; 5. 79-Blake Nimee[2]
Dash 2 (4 Laps): 1. 96-Jake Blackhurst[1]; 2. 19-Joel Myers Jr[3]; 3. 9X-Paul Nienhiser[5]; 4. 25T-Travis Arenz[2]; 5. 7A-Will Armitage[4]
Heat 1 (8 Laps): 1. 85J-Logan Julien[1]; 2. 29L-Brayton Lynch[3]; 3. 92-Zach Daum[5]; 4. 96-Jake Blackhurst[4]; 5. 16TH-Kevin Newton[2]; 6. 25-Danny Schlafer[6]; 7. 3-Zach Wigal[7]; 8. 26-Cody Schlafer[8]; 9. 21H-TJ Haddy[9]; 10. 70W-Logan Wienke[10]
Heat 2 (8 Laps): 1. 65-Jordan Goldesberry[1]; 2. 25T-Travis Arenz[4]; 3. 3N-Jake Neuman[5]; 4. 01-Justin Standridge[3]; 5. 44-Cory Bruns[9]; 6. 99-Tyler Brabant[8]; 7. 68-Dave Uttech[2]; 8. 4K-Kris Spitz[7]; 9. 10S-Jeremy Standridge[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 79-Blake Nimee[2]; 2. 19-Joel Myers Jr[1]; 3. 7A-Will Armitage[4]; 4. 33$-Shane O’Banion[6]; 5. 23J-Jordan Welch[5]; 6. 12-Corbin Gurley[3]; 7. 2A-Austin Archdale[7]; 8. 09-Clayton Rossmann[8]; 9. 8-Bryan Brewer[9]
Heat 4 (8 Laps): 1. 9X-Paul Nienhiser[1]; 2. 2W-Scott Neitzel[3]; 3. B8-John Barnard[4]; 4. 34-Sterling Cling[2]; 5. 10V-Matt VanderVere[7]; 6. 3B-Shelby Bosie[6]; 7. 99M-Joey Moughan[9]; 8. 24-Scott Conger[8]; 9. 5H-Mario Clouser[5]
Qualifying A: 1. 96-Jake Blackhurst, 12.024[4]; 2. 25T-Travis Arenz, 12.069[13]; 3. 85J-Logan Julien, 12.125[1]; 4. 65-Jordan Goldesberry, 12.279[3]; 5. 16TH-Kevin Newton, 12.390[6]; 6. 68-Dave Uttech, 12.560[2]; 7. 29L-Brayton Lynch, 12.600[9]; 8. 01-Justin Standridge, 12.663[8]; 9. 92-Zach Daum, 12.667[15]; 10. 3N-Jake Neuman, 12.679[17]; 11. 25-Danny Schlafer, 12.783[19]; 12. 10S-Jeremy Standridge, 12.838[14]; 13. 3-Zach Wigal, 12.956[12]; 14. 4K-Kris Spitz, 12.959[10]; 15. 26-Cody Schlafer, 13.073[11]; 16. 99-Tyler Brabant, 13.162[7]; 17. 21H-TJ Haddy, 13.586[16]; 18. 44-Cory Bruns, 13.863[5]; 19. 70W-Logan Wienke, 14.701[18]
Qualifying B: 1. 7A-Will Armitage, 12.139[2]; 2. B8-John Barnard, 12.180[5]; 3. 19-Joel Myers Jr, 12.227[18]; 4. 9X-Paul Nienhiser, 12.262[14]; 5. 79-Blake Nimee, 12.290[9]; 6. 34-Sterling Cling, 12.487[3]; 7. 12-Corbin Gurley, 12.493[16]; 8. 2W-Scott Neitzel, 12.524[1]; 9. 23J-Jordan Welch, 12.611[4]; 10. 5H-Mario Clouser, 12.788[17]; 11. 33$-Shane O’Banion, 12.951[10]; 12. 3B-Shelby Bosie, 13.167[13]; 13. 2A-Austin Archdale, 13.216[6]; 14. 10V-Matt VanderVere, 13.494[7]; 15. 09-Clayton Rossmann, 13.683[8]; 16. 24-Scott Conger, 14.170[12]; 17. 8-Bryan Brewer, 14.405[15]; 18. (DNS) 99M-Joey Moughan