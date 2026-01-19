Feature Winners: January 17-18, 2026

Lachlan McHugh. (Local Sprintcar Photography & Media)

Saturday, January 17, 2026

Baypark Speedway Mt. Maunganui, NZ NZ Midget Cars NZ Midget Championships Aaron Hodgson
Baypark Speedway Mt. Maunganui, NZ NZ Winged 410 Sprint Cars Keaton Dahm
Bunbury Speedway Bunbury, WA AU Midget Cars Joel Watson
Bunbury Speedway Bunbury, WA AU Winged 360 Sprint Cars WA 360 Title Cody Nash
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Midget Cars QLD Title Rained Out
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Winged 360 Sprint Cars Rained Out
Gladstone Speedway Benaraby, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars QLD Title Rained Out
Goulburn Speedway Goulburn, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out
Simpson Speedway Jancourt East, VIC AU Sprintcar Racing Association of Victoria 360’s $10,000 Shootout Daniel Pestka
Tolmer Speedway Bordertown, SA AU Winged 410 Sprint Cars Sprintcar Power Tour Lachlan McHugh
Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Midget Cars Chili Bowl Nationals Emerson Axsom
Tulsa Expo Raceway Tulsa, OK USA Wingless V6 Sprint Cars Kirby Hillyer

Sunday, January 18, 2026

Premier Speedway Warrnambool, VIC AU Sprintcar Racing Association of Victoria 410’s Sprintcar International Carnival Cole Macedo