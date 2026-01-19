Feature Winners: January 17-18, 2026

Saturday, January 17, 2026
|Baypark Speedway
|Mt. Maunganui, NZ
|NZ
|Midget Cars
|NZ Midget Championships
|Aaron Hodgson
|Baypark Speedway
|Mt. Maunganui, NZ
|NZ
|Winged 410 Sprint Cars
|Keaton Dahm
|Bunbury Speedway
|Bunbury, WA
|AU
|Midget Cars
|Joel Watson
|Bunbury Speedway
|Bunbury, WA
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|WA 360 Title
|Cody Nash
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Midget Cars
|QLD Title
|Rained Out
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|Rained Out
|Gladstone Speedway
|Benaraby, QLD
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|QLD Title
|Rained Out
|Goulburn Speedway
|Goulburn, NSW
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Rained Out
|Simpson Speedway
|Jancourt East, VIC
|AU
|Sprintcar Racing Association of Victoria 360’s
|$10,000 Shootout
|Daniel Pestka
|Tolmer Speedway
|Bordertown, SA
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Sprintcar Power Tour
|Lachlan McHugh
|Tulsa Expo Raceway
|Tulsa, OK
|USA
|Midget Cars
|Chili Bowl Nationals
|Emerson Axsom
|Tulsa Expo Raceway
|Tulsa, OK
|USA
|Wingless V6 Sprint Cars
|Kirby Hillyer
Sunday, January 18, 2026
|Premier Speedway
|Warrnambool, VIC
|AU
|Sprintcar Racing Association of Victoria 410’s
|Sprintcar International Carnival
|Cole Macedo