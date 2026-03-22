Jake Swanson wins “No Way Out” at Paragon

Paragon,In (March 21,2026)- Jake Swanson won the 40 lap “No Way Out” feature at Paragon Speedway Saturday. Swanson was followed by Kyle Cummins, Kevin Thomas Jr., Trey Osborne and Chelby Hinton.
A Feature 1 (40 Laps): 1. 5T-Jake Swanson[1]; 2. 3P-Kyle Cummins[3]; 3. 3R-Kevin Thomas Jr[5]; 4. 6T-Trey Osborne[6]; 5. 2B-Chelby Hinton[8]; 6. 34-Shane Cottle[9]; 7. 63-Cale Coons[10]; 8. 77S*-David Gasper[13]; 9. 28-Brandon Mattox[17]; 10. 13P-Cameron La Rose[4]; 11. 9Z-Zack Pretorius[20]; 12. 8D-Andrew Prather[14]; 13. 54-Matt Westfall[12]; 14. 12-Robert Ballou[2]; 15. 0G-Kyle Shipley[18]; 16. 77S-Trey McGranahan[19]; 17. 22-Brandon Spencer[16]; 18. 33-Jake Scott[11]; 19. 57B-Kole Kirkman[15]; 20. 34T-Cody Trammell[7]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 28-Brandon Mattox[1]; 2. 0G-Kyle Shipley[2]; 3. 77S-Trey McGranahan[7]; 4. 9Z-Zack Pretorius[5]; 5. 73C-Cody Fendley[4]; 6. 17-Bryce Andrews[3]; 7. 67L-Braxton Cummings[9]; 8. 77-Todd Hobson[8]; 9. 37-Logan Prickett[10]; 10. 87-Tony Helton[13]; 11. (DNS) 16-Harley Burns; 12. (DNS) 4C-Daylan Chambers; 13. (DNS) 8-Michael Clark; 14. (DNS) 10G-Gabriel Gilbert; 15. (DNS) I1-Ivan Glotzbach; 16. (DNS) 16K-Colin Parker
Heat 1 (8 Laps): 1. 5T-Jake Swanson[2]; 2. 3R-Kevin Thomas Jr[1]; 3. 34-Shane Cottle[4]; 4. 77S*-David Gasper[3]; 5. 28-Brandon Mattox[5]; 6. 9Z-Zack Pretorius[7]; 7. 67L-Braxton Cummings[8]; 8. 87-Tony Helton[6]
Heat 2 (8 Laps): 1. 12-Robert Ballou[2]; 2. 6T-Trey Osborne[1]; 3. 63-Cale Coons[7]; 4. 8D-Andrew Prather[6]; 5. 0G-Kyle Shipley[4]; 6. 16K-Colin Parker[3]; 7. 37-Logan Prickett[5]; 8. I1-Ivan Glotzbach[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins[1]; 2. 34T-Cody Trammell[3]; 3. 33-Jake Scott[5]; 4. 57B-Kole Kirkman[2]; 5. 17-Bryce Andrews[6]; 6. 77S-Trey McGranahan[8]; 7. 10G-Gabriel Gilbert[7]; 8. 8-Michael Clark[4]
Heat 4 (8 Laps): 1. 13P-Cameron La Rose[2]; 2. 2B-Chelby Hinton[3]; 3. 54-Matt Westfall[4]; 4. 22-Brandon Spencer[5]; 5. 73C-Cody Fendley[7]; 6. 77-Todd Hobson[1]; 7. 4C-Daylan Chambers[6]; 8. 16-Harley Burns[8]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 3R-Kevin Thomas Jr, 14.484[12]; 2. 6T-Trey Osborne, 14.496[3]; 3. 3P-Kyle Cummins, 14.570[24]; 4. 77-Todd Hobson, 14.616[22]; 5. 5T-Jake Swanson, 14.681[15]; 6. 12-Robert Ballou, 14.722[25]; 7. 57B-Kole Kirkman, 14.812[1]; 8. 13P-Cameron La Rose, 14.843[7]; 9. 77S*-David Gasper, 14.921[14]; 10. 16K-Colin Parker, 14.926[6]; 11. 34T-Cody Trammell, 14.941[21]; 12. 2B-Chelby Hinton, 15.012[30]; 13. 34-Shane Cottle, 15.013[27]; 14. 0G-Kyle Shipley, 15.065[8]; 15. 8-Michael Clark, 15.068[19]; 16. 54-Matt Westfall, 15.073[17]; 17. 28-Brandon Mattox, 15.103[31]; 18. 37-Logan Prickett, 15.146[28]; 19. 33-Jake Scott, 15.173[29]; 20. 22-Brandon Spencer, 15.216[11]; 21. 87-Tony Helton, 15.230[18]; 22. 8D-Andrew Prather, 15.272[23]; 23. 17-Bryce Andrews, 15.286[4]; 24. 4C-Daylan Chambers, 15.351[26]; 25. 9Z-Zack Pretorius, 15.369[32]; 26. 63-Cale Coons, 15.376[20]; 27. 10G-Gabriel Gilbert, 15.389[16]; 28. 73C-Cody Fendley, 15.428[13]; 29. 67L-Braxton Cummings, 15.473[2]; 30. I1-Ivan Glotzbach, 15.612[10]; 31. 77S-Trey McGranahan, 15.612[9]; 32. 16-Harley Burns, 15.612[5]