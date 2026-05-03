Brock Zearfoss wins at Port Royal

Port Royal,PA (May 2,2026)- Brock Zearfoss came through with a big 25 lap feature win at Port Royal Speedway Saturday night. Following Zeafoss was Justin Whittall, Ryan Smith, Logan Wagner and Lance Dewease. Jeff Weaver Jr won the 305 main.
410 Sprints – Winged
410 A Feature (25 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss[7]; 2. 27H-Justin Whittall[3]; 3. 69K-Ryan Smith[6]; 4. 55-Logan Wagner[4]; 5. 8-Lance Dewease[5]; 6. 95-Garrett Bard[1]; 7. 11A-Austin Bishop[14]; 8. 10-Dale Blaney[16]; 9. 22-Doug Hammaker[15]; 10. 77-AJ Flick[13]; 11. 35B-Buddy Schweibinz[17]; 12. 0-Rick Lafferty[10]; 13. 38-Brett Strickler[12]; 14. 18J-JT Ferry[20]; 15. 47K-Kody Lehman[24]; 16. 3-John Jerich[19]; 17. 8D-Billy Dietrich[22]; 18. 11T-Mike Thompson[23]; 19. 10W-Jake Waters[21]; 20. 11Z-Zach Newlin[11]; 21. 48-Danny Dietrich[8]; 22. 17B-Steve Buckwalter[9]; 23. 17-Mark Smith[2]; 24. 5K-Jake Karklin[18]
410 B Feature (10 Laps): 1. 10W-Jake Waters[1]; 2. 8D-Billy Dietrich[4]; 3. 11T-Mike Thompson[2]; 4. 47K-Kody Lehman[3]; 5. 11-TJ Stutts[14]; 6. 27S-Dylan Cisney[10]; 7. 22E-Nash Ely[5]; 8. 69X-Kassidy Kreitz[7]; 9. 12J-Derek Hauck[6]; 10. 88J-Joey Amantea[11]; 11. D57-Jeff Miller[13]; 12. (DNS) 97-Brie Hershey; 13. (DNS) 79-Jordan Thomas; 14. (DNS) 7-Chris Smith
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 17B-Steve Buckwalter[2]; 2. 11Z-Zach Newlin[1]; 3. 17-Mark Smith[3]; 4. 77-AJ Flick[8]; 5. 35B-Buddy Schweibinz[4]; 6. 10W-Jake Waters[7]; 7. 22E-Nash Ely[9]; 8. 79-Jordan Thomas[5]; 9. D57-Jeff Miller[6]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 0-Rick Lafferty[2]; 2. 55-Logan Wagner[6]; 3. 95-Garrett Bard[1]; 4. 11A-Austin Bishop[8]; 5. 5K-Jake Karklin[7]; 6. 11T-Mike Thompson[3]; 7. 12J-Derek Hauck[4]; 8. 27S-Dylan Cisney[5]; 9. 11-TJ Stutts[9]
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 69K-Ryan Smith[2]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[6]; 3. 48-Danny Dietrich[7]; 4. 22-Doug Hammaker[3]; 5. 3-John Jerich[1]; 6. 47K-Kody Lehman[5]; 7. 69X-Kassidy Kreitz[8]; 8. 88J-Joey Amantea[4]
410 Heat 4 (8 Laps): 1. 27H-Justin Whittall[2]; 2. 38-Brett Strickler[3]; 3. 8-Lance Dewease[5]; 4. 10-Dale Blaney[8]; 5. 18J-JT Ferry[6]; 6. 8D-Billy Dietrich[4]; 7. 97-Brie Hershey[7]; 8. 7-Chris Smith[1]
305 Sprints – Winged
305 A Feature (20 Laps): 1.Jeff Weaver Jr 52-[1]; 2. 01-Timmy Bittner[11]; 3. 71-Josh Spicer[7]; 4. 97-Kenny Heffner[8]; 5. 61D-Cole Dewease[10]; 6. 19B-Tyler Brehm[2]; 7. 67-Ken Duke Jr[13]; 8. 69P-Landon Price[5]; 9. 89D-Chris Dolan[15]; 10. 36-Mike Melair[12]; 11. 19A-Tim Iulg[25]; 12. 8C-Brian Carber[14]; 13. 85-Tyler Schell[4]; 14. 88-Fred Arnold[24]; 15. 70-Eddie Wagner III[20]; 16. 56-Tyler Snook[16]; 17. 7-Drew Young[19]; 18. 98-Croix Beasom[3]; 19. 75-Dylan Shatzer[26]; 20. 25-Dustin Young[18]; 21. 21C-Jarrett Cavalet[22]; 22. 25H-Chris Meleason[21]; 23. 21-Andrew Boyer[17]; 24. 1J-Reece Raudabaugh[6]; 25. 07-Landon Tressler[9]; 26. 44-John Braim[23]
305 B Feature 1 (8 Laps): 1. 25H-Chris Meleason[1]; 2. 44-John Braim[2]; 3. 19A-Tim Iulg[4]; 4. 51-Shelby Kelly[6]; 5. 19-Donald Tanner[5]; 6. 7H-Kyle Hart[3]; 7. 18-Tim Tanner Jr[8]; 8. 61-John Scarborough[13]; 9. 1S-Cory Stabley[9]; 10. 80-Dave Wickham[7]; 11. 92-Alyssa Cullum[11]; 12. 32A-Austin Greenland[12]; 13. 42-Jim Pattock[10]; 14. 25NY-Cameron Moss[14]
305 B Feature 2 (8 Laps): 1. 21C-Jarrett Cavalet[1]; 2. 88-Fred Arnold[2]; 3. 75-Dylan Shatzer[3]; 4. 0Z-Zach Rhodes[4]; 5. 28R-Jason Roush[10]; 6. 53W-Jimmy White[6]; 7. 20-Doug Dodson[8]; 8. 56T-Andrew Turpin[5]; 9. J9-Jerald Harris[7]; 10. 6-Caleb Harris[9]; 11. 11E-Tyler Erdley[11]; 12. 5V-Braeden Varner[12]; 13. 46-Mike Alleman[13]
305 Heat 1 (8 Laps): 1. 01-Timmy Bittner[5]; 2. 1J-Reece Raudabaugh[1]; 3. 19B-Tyler Brehm[7]; 4. 67-Ken Duke Jr[11]; 5. 21-Andrew Boyer[8]; 6. 25H-Chris Meleason[9]; 7. 7H-Kyle Hart[6]; 8. 19-Donald Tanner[12]; 9. 80-Dave Wickham[10]; 10. 1S-Cory Stabley[3]; 11. 92-Alyssa Cullum[2]; 12. 61-John Scarborough[4]
305 Heat 2 (8 Laps): 1. 61D-Cole Dewease[1]; 2. 52-Jeff Weaver Jr[2]; 3. 97-Kenny Heffner[4]; 4. 8C-Brian Carber[6]; 5. 25-Dustin Young[3]; 6. 44-John Braim[7]; 7. 19A-Tim Iulg[5]; 8. 51-Shelby Kelly[11]; 9. 18-Tim Tanner Jr[9]; 10. 42-Jim Pattock[10]; 11. 32A-Austin Greenland[8]; 12. 25NY-Cameron Moss[12]
305 Heat 3 (8 Laps): 1. 71-Josh Spicer[10]; 2. 85-Tyler Schell[1]; 3. 36-Mike Melair[4]; 4. 89D-Chris Dolan[7]; 5. 7-Drew Young[2]; 6. 21C-Jarrett Cavalet[11]; 7. 75-Dylan Shatzer[5]; 8. 56T-Andrew Turpin[12]; 9. J9-Jerald Harris[9]; 10. 6-Caleb Harris[3]; 11. 11E-Tyler Erdley[6]; 12. 46-Mike Alleman[8]
305 Heat 4 (8 Laps): 1. 69P-Landon Price[1]; 2. 07-Landon Tressler[2]; 3. 98-Croix Beasom[4]; 4. 56-Tyler Snook[6]; 5. 70-Eddie Wagner III[10]; 6. 88-Fred Arnold[9]; 7. 0Z-Zach Rhodes[7]; 8. 53W-Jimmy White[3]; 9. 20-Doug Dodson[5]; 10. 28R-Jason Roush[11]; 11. 5V-Braeden Varner[8]