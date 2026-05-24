AJ Lesiecki drives to Tri-State Sprints win at Corrigan Oil Speedway

By Bob Buffenbarger
Mason,Mi (May 22,2026)- The Tri-State Sprints made their first visit of the season to Corrigan Oil Speedway Friday night. A combination of fifteen unique styles of cars took the green flag in the 30 lap feature. Pole sitter Andrew Bogusz led lap one but AJ Lesiecki took the lead from Doug Stepke on lap four and was never headed in his Bobby Jackson owned #42L machine.
The field had problems getting things going early in the feature with cautions slowing the action but racing picked up with Quinten Saayman to 2nd, veteran racer Tom Fedewa 3rd from 7th (subbing in the Dowker 42), Tom Geren with a nice run from 10th and George Gustafson rounding out the top five.
Two heats were contested with wins going to Kenny Sharp and Quinten Saayman.
Tri-State Sprints
Feature (30 Laps): 1. 42L-Andrew (AJ) Lesiecki[6]; 2. 6K-Quinten Saayman[5]; 3. 42-Tom Fedewa[7]; 4. 11G-Tom Geren[10]; 5. (BF) 97-George Gustafson[9]; 6. 45-Doug Stepke[2]; 7. 17-Andrew Bogusz[1]; 8. 98-Craig Sharfenberg Sr[3]; 9. 18H-Jim Heeney[12]; 10. 1-Brandon Tregembo[14]; 11. 37-Becket Koss[13]; 12. (DNF) 11-Kenny Sharp[11]; 13. (DNF) 40-Sawyer Stout[4]; 14. (DNF) 49-Sam Stout[8]; 15. (DNF) 250-Jeff Bloom[15]
Heat #1 (12 Laps): 1. 11-Kenny Sharp[4]; 2. 42L-Andrew (AJ) Lesiecki[10]; 3. 11G-Tom Geren[5]; 4. 6K-Quinten Saayman[9]; 5. 40-Sawyer Stout[11]; 6. 98-Craig Sharfenberg Sr[2]; 7. 42-Tom Fedewa[12]; 8. 45-Doug Stepke[3]; 9. 49-Sam Stout[8]; 10. 17-Andrew Bogusz[7]; 11. 37-Becket Koss[13]; 12. 1-Brandon Tregembo[15]; 13. (DNF) 97-George Gustafson[6]; 14. (DNF) 250-Jeff Bloom[14]; 15. (DNF) 18H-Jim Heeney[1]
Heat #2 (12 Laps): 1. 6K-Quinten Saayman[6]; 2. 42L-Andrew (AJ) Lesiecki[8]; 3. 98-Craig Sharfenberg Sr[4]; 4. 40-Sawyer Stout[7]; 5. 45-Doug Stepke[2]; 6. 17-Andrew Bogusz[1]; 7. 1-Brandon Tregembo[10]; 8. (DNF) 11-Kenny Sharp[11]; 9. (DNF) 49-Sam Stout[3]; 10. (DNF) 37-Becket Koss[14]; 11. (DNF) 42-Tom Fedewa[5]; 12. (DNF) 11G-Tom Geren[9]; 13. (DNF) 97-George Gustafson[12]; 14. (DNF) 18H-Jim Heeney[13]
Qualifying: 1. 42-Tom Fedewa, 12.422[3]; 2. 40-Sawyer Stout, 12.627[13]; 3. 42L-Andrew (AJ) Lesiecki, 12.683[7]; 4. 6K-Quinten Saayman, 12.739[8]; 5. 49-Sam Stout, 12.754[12]; 6. 17-Andrew Bogusz, 12.829[2]; 7. 97-George Gustafson, 12.840[14]; 8. 11G-Tom Geren, 12.890[4]; 9. 11-Kenny Sharp, 12.951[10]; 10. 45-Doug Stepke, 12.960[11]; 11. 98-Craig Sharfenberg Sr, 12.998[9]; 12. 18H-Jim Heeney, 13.368[5]; 13. 37-Becket Koss, 13.557[6]; 14. 250-Jeff Bloom, 19.119[1]; 15. (DNS) 1-Brandon Tregembo
