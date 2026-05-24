Ricky Lewis lands Lincoln Park victory

Putnamville,In (May 23,2026)- Ricky Lewis topped an incredible 58 car field at Lincoln Park Speedway Saturday night. Following Lewis in the 25 lap feature was Shane Cottle, Zack Pretorius, Harley Burns and Gunnar Setser.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[11]; 2. 34-Shane Cottle[13]; 3. 9Z-Zack Pretorius[12]; 4. 16B-Harley Burns[2]; 5. G5-Gunnar Setser[6]; 6. 34T-Cody Trammell[4]; 7. 28-Brandon Mattox[17]; 8. 97-Austin Nigh[10]; 9. 38P-Seth Parker[7]; 10. 77S-David Gasper[15]; 11. 12-Robert Ballou[1]; 12. 4C-Daylan Chambers[3]; 13. 21B-Ryan Barr[18]; 14. 11-Jack Hoyer[21]; 15. 14-Bryan Brewer[24]; 16. (DNF) 14R-Jadon Rogers[9]; 17. (DNF) 73C-Cody Fendley[22]; 18. (DNF) 24P-Chance Crum[20]; 19. (DNF) 8-Thomas Meseraull[19]; 20. (DNF) 06L-Mike Larrison[16]; 21. (DNF) 63-Cale Coons[5]; 22. (DNF) 0G-Kyle Shipley[14]; 23. (DNF) 76-JJ Hughes[8]; 24. (DNF) 13P-Cameron La Rose[23]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 8-Thomas Meseraull[9]; 2. 73C-Cody Fendley[2]; 3. 11A-Abby Hohlbein[1]; 4. 67L-Josh Lane[3]; 5. 17-Bryce Andrews[8]; 6. 78-Rob Caho Jr[4]; 7. 9P-Wes Pinkerton[10]; 8. 55-Tony Paquette[6]; 9. 83B-Jeff Beasley[5]; 10. 81-Alan Brown[12]; 11. (DNF) 79C-Keivan Clodfelter[7]; 12. (DNS) 22S-Brandon Spencer; 13. (DNS) 7-Travis Thompson; 14. (DNS) 16-James Boyd
B Feature 2 (12 Laps): 1. 24P-Chance Crum[6]; 2. 13P-Cameron La Rose[1]; 3. 4-Justin Davis[10]; 4. 11E-Nate Ervin[13]; 5. 27-Bryant Johnson[12]; 6. (DNF) 9-Jim Tribby[11]; 7. (DNF) 54JB-Jakeb Boxell[3]; 8. (DNF) 6-Logan Calderwood[5]; 9. (DNF) 5-James Turnbull[7]; 10. (DNF) 2-Evan Mosley[4]; 11. (DNF) 66-Caleb Stelzig[9]; 12. (DNF) 83-Carl Rhuebottom[8]; 13. (DNF) 99J-Kyle Johnson[2]
B Feature 3 (12 Laps): 1. 11-Jack Hoyer[1]; 2. 14-Bryan Brewer[8]; 3. 24-Mason Giddens[4]; 4. 49-Austin Cory[10]; 5. 87-Tony Helton[5]; 6. 33-Jesse Miller[12]; 7. 29OG-Tom Eller[7]; 8. 1J-William Johnson[9]; 9. 64C-Collin Jackson[11]; 10. 22-Brett Smedley[13]; 11. (DNF) I1-Ivan Glotzbach[2]; 12. (DNF) 16K-Colin Parker[3]; 13. (DNF) 47-Charles Davis Jr[6]
Heat 1 (8 Laps): 1. 4C-Daylan Chambers[2]; 2. 76-JJ Hughes[5]; 3. 0G-Kyle Shipley[6]; 4. 11A-Abby Hohlbein[9]; 5. 67L-Josh Lane[7]; 6. 83B-Jeff Beasley[8]; 7. 79C-Keivan Clodfelter[10]; 8. (DNF) 8-Thomas Meseraull[1]; 9. (DNF) 22S-Brandon Spencer[4]; 10. (DNF) 7-Travis Thompson[3]; 11. (DNS) 16-James Boyd
Heat 2 (8 Laps): 1. 63-Cale Coons[1]; 2. 34-Shane Cottle[2]; 3. 9Z-Zack Pretorius[4]; 4. 13P-Cameron La Rose[3]; 5. 54JB-Jakeb Boxell[8]; 6. 6-Logan Calderwood[7]; 7. 5-James Turnbull[10]; 8. 66-Caleb Stelzig[6]; 9. 9-Jim Tribby[9]; 10. (DNF) 11E-Nate Ervin[5]
Heat 3 (8 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[2]; 2. 16B-Harley Burns[4]; 3. 77S-David Gasper[3]; 4. 11-Jack Hoyer[1]; 5. 16K-Colin Parker[10]; 6. 87-Tony Helton[5]; 7. 29OG-Tom Eller[7]; 8. 1J-William Johnson[6]; 9. 64C-Collin Jackson[9]; 10. (DNF) 22-Brett Smedley[8]
Heat 4 (8 Laps): 1. 34T-Cody Trammell[2]; 2. 97-Austin Nigh[4]; 3. 06L-Mike Larrison[1]; 4. 73C-Cody Fendley[3]; 5. 78-Rob Caho Jr[5]; 6. 55-Tony Paquette[6]; 7. 17-Bryce Andrews[7]; 8. 9P-Wes Pinkerton[8]; 9. 81-Alan Brown[9]
Heat 5 (8 Laps): 1. 14R-Jadon Rogers[1]; 2. 12-Robert Ballou[4]; 3. 28-Brandon Mattox[3]; 4. 99J-Kyle Johnson[5]; 5. 2-Evan Mosley[6]; 6. 24P-Chance Crum[2]; 7. 83-Carl Rhuebottom[7]; 8. 4-Justin Davis[8]; 9. 27-Bryant Johnson[9]
Heat 6 (8 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[1]; 2. 38P-Seth Parker[5]; 3. 21B-Ryan Barr[3]; 4. I1-Ivan Glotzbach[6]; 5. 24-Mason Giddens[8]; 6. 47-Charles Davis Jr[4]; 7. 14-Bryan Brewer[7]; 8. 49-Austin Cory[2]; 9. 33-Jesse Miller[9]
Qualifying 1 (4 Laps): 1. 22S-Brandon Spencer, 12.857[1]; 2. 8-Thomas Meseraull, 12.957[11]; 3. 4C-Daylan Chambers, 13.044[6]; 4. 7-Travis Thompson, 13.059[4]; 5. 76-JJ Hughes, 13.160[3]; 6. 0G-Kyle Shipley, 13.220[10]; 7. 67L-Josh Lane, 13.726[5]; 8. 83B-Jeff Beasley, 13.946[2]; 9. 11A-Abby Hohlbein, 13.980[7]; 10. 79C-Keivan Clodfelter, 14.126[8]; 11. 16-James Boyd, 14.430[9]
Qualifying 2 (4 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius, 12.477[1]; 2. 63-Cale Coons, 12.608[7]; 3. 34-Shane Cottle, 12.626[10]; 4. 13P-Cameron La Rose, 12.823[2]; 5. 11E-Nate Ervin, 12.861[9]; 6. 66-Caleb Stelzig, 12.876[5]; 7. 6-Logan Calderwood, 12.961[6]; 8. 54JB-Jakeb Boxell, 13.006[3]; 9. 9-Jim Tribby, 13.249[4]; 10. 5-James Turnbull, 13.502[8]
Qualifying 3 (4 Laps): 1. 16B-Harley Burns, 12.390[2]; 2. 11-Jack Hoyer, 12.603[5]; 3. 41-Ricky Lewis, 12.662[4]; 4. 77S-David Gasper, 12.735[3]; 5. 87-Tony Helton, 12.908[6]; 6. 1J-William Johnson, 13.845[8]; 7. 29OG-Tom Eller, 14.005[7]; 8. 22-Brett Smedley, 14.012[10]; 9. 64C-Collin Jackson, 14.350[9]; 10. (DNS) 16K-Colin Parker
Qualifying 4 (4 Laps): 1. 97-Austin Nigh, 12.529[3]; 2. 06L-Mike Larrison, 12.764[2]; 3. 34T-Cody Trammell, 12.964[9]; 4. 73C-Cody Fendley, 13.148[8]; 5. 78-Rob Caho Jr, 13.307[4]; 6. 55-Tony Paquette, 13.501[7]; 7. 17-Bryce Andrews, 13.685[6]; 8. 9P-Wes Pinkerton, 13.771[5]; 9. 81-Alan Brown, 14.922[1]
Qualifying 5 (4 Laps): 1. 12-Robert Ballou, 12.472[4]; 2. 14R-Jadon Rogers, 12.590[2]; 3. 24P-Chance Crum, 12.805[1]; 4. 28-Brandon Mattox, 12.818[8]; 5. 99J-Kyle Johnson, 13.013[9]; 6. 2-Evan Mosley, 13.039[5]; 7. 83-Carl Rhuebottom, 13.456[7]; 8. 4-Justin Davis, 14.045[6]; 9. 27-Bryant Johnson, 16.779[3]
Qualifying 6 (4 Laps): 1. 47-Charles Davis Jr, 12.499[9]; 2. G5-Gunnar Setser, 12.590[7]; 3. 49-Austin Cory, 12.722[1]; 4. 21B-Ryan Barr, 12.794[6]; 5. 38P-Seth Parker, 12.894[4]; 6. I1-Ivan Glotzbach, 13.002[8]; 7. 14-Bryan Brewer, 13.136[5]; 8. 24-Mason Giddens, 13.344[2]; 9. 33-Jesse Miller, 14.496[3]
305 Sprints – Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 14-Ethan Barrow[1]; 2. 67B-Dillan Baldwin[2]; 3. 23F-Cole Parker[3]; 4. 14M-Brenden McGlothlin[6]; 5. 22H-Rod Henning[4]; 6. 39-Justin Mathews[5]; 7. 3C-Hunter Maddox[10]; 8. 14BC-Kanon Posey[8]; 9. 17B-Dean Barnes[9]; 10. 11R-Blayne Ridgley[7]; 11. 11M-Kayla Martin[15]; 12. 22X-Blaine Hix[22]; 13. 36M-Barry Miller[18]; 14. 73-Brennan Brown[11]; 15. 19P-Bob Perona[20]; 16. 13C-Rebekah Cevela[21]; 17. 45-Eric Perrott[13]; 18. 18-Cody Workman[12]; 19. 13-Tyson Lady[16]; 20. 22-Schuyler Nahre[19]; 21. 84-Noah Luzzi[17]; 22. 64S-Blake Sholders[14]
Heat 1 (8 Laps): 1. 23F-Cole Parker[3]; 2. 14-Ethan Barrow[4]; 3. 11R-Blayne Ridgley[2]; 4. 3C-Hunter Maddox[1]; 5. 45-Eric Perrott[5]; 6. 13-Tyson Lady[6]; 7. 22-Schuyler Nahre[7]; 8. 22X-Blaine Hix[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 22H-Rod Henning[1]; 2. 39-Justin Mathews[2]; 3. 14BC-Kanon Posey[3]; 4. 73-Brennan Brown[6]; 5. 64S-Blake Sholders[4]; 6. 84-Noah Luzzi[5]; 7. 19P-Bob Perona[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 67B-Dillan Baldwin[2]; 2. 14M-Brenden McGlothlin[1]; 3. 17B-Dean Barnes[4]; 4. 18-Cody Workman[3]; 5. 11M-Kayla Martin[6]; 6. 36M-Barry Miller[5]; 7. 13C-Rebekah Cevela[7]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 3C-Hunter Maddox, 12.762[3]; 2. 11R-Blayne Ridgley, 12.837[5]; 3. 23F-Cole Parker, 12.884[1]; 4. 14-Ethan Barrow, 12.954[7]; 5. 45-Eric Perrott, 13.173[4]; 6. 13-Tyson Lady, 13.261[2]; 7. 22-Schuyler Nahre, 13.387[8]; 8. 22X-Blaine Hix, 13.465[6]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 22H-Rod Henning, 13.135[7]; 2. 39-Justin Mathews, 13.203[6]; 3. 14BC-Kanon Posey, 13.416[1]; 4. 64S-Blake Sholders, 13.487[4]; 5. 84-Noah Luzzi, 13.872[3]; 6. 73-Brennan Brown, 14.083[2]; 7. 19P-Bob Perona, 14.813[5]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 14M-Brenden McGlothlin, 12.778[2]; 2. 67B-Dillan Baldwin, 12.881[7]; 3. 18-Cody Workman, 13.238[6]; 4. 17B-Dean Barnes, 13.282[4]; 5. 36M-Barry Miller, 13.435[3]; 6. 11M-Kayla Martin, 13.654[1]; 7. 13C-Rebekah Cevela, 13.812[5]