“Mad Max” Stambaugh wins at Butler

Quincy,MI (May 9,2026)- Max Stambaugh picked up the 25 lap feature win Saturday night at Butler Speedway. Behind Stambaugh was Dan McCarron, Josh Turner, Boston Mead and Van Gurley Jr..
410 Winged Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 71H-Max Stambaugh[1]; 2. 22M-Dan McCarron[2]; 3. 4-Josh Turner[3]; 4. 42-Boston Mead[6]; 5. 13-Van Gurley Jr[8]; 6. 10BR-Jason Blonde[7]; 7. 41-Thomas Schinderle[5]; 8. 10RR-Brad Lamberson[9]; 9. 87-Logan Easterday[17]; 10. 23-Charlie Baur[11]; 11. 00-Thomas Meseraull[4]; 12. 33F-Jason Ferguson[12]; 13. 19-Avery Neal[15]; 14. 6-Jimmie Ward Jr[14]; 15. 22-Aaron Shaffer[10]; 16. 16-Ryan Ruhl[13]; 17. (DNS) 42D-Dylan Miller; 18. (DNS) 94-Fred Worden IV
Heat 1 (8 Laps): 1. 71H-Max Stambaugh[2]; 2. 4-Josh Turner[5]; 3. 41-Thomas Schinderle[4]; 4. 10BR-Jason Blonde[1]; 5. 10RR-Brad Lamberson[3]; 6. 23-Charlie Baur[7]; 7. 16-Ryan Ruhl[6]; 8. 19-Avery Neal[9]; 9. 87-Logan Easterday[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 22M-Dan McCarron[1]; 2. 00-Thomas Meseraull[2]; 3. 42-Boston Mead[3]; 4. 13-Van Gurley Jr[4]; 5. 22-Aaron Shaffer[6]; 6. 33F-Jason Ferguson[5]; 7. 6-Jimmie Ward Jr[7]; 8. 42D-Dylan Miller[8]; 9. (DNS) 94-Fred Worden IV
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 10BR-Jason Blonde, 13.628[9]; 2. 22M-Dan McCarron, 13.653[18]; 3. 71H-Max Stambaugh, 13.671[5]; 4. 00-Thomas Meseraull, 13.776[12]; 5. 10RR-Brad Lamberson, 13.800[10]; 6. 42-Boston Mead, 13.849[17]; 7. 41-Thomas Schinderle, 13.877[4]; 8. 13-Van Gurley Jr, 13.905[1]; 9. 4-Josh Turner, 13.942[16]; 10. 33F-Jason Ferguson, 14.241[14]; 11. 16-Ryan Ruhl, 14.276[7]; 12. 22-Aaron Shaffer, 14.318[6]; 13. 23-Charlie Baur, 14.403[8]; 14. 6-Jimmie Ward Jr, 14.532[11]; 15. 87-Logan Easterday, 14.544[15]; 16. 42D-Dylan Miller, 15.363[13]; 17. 19-Avery Neal, 15.364[2]; 18. (DNS) 94-Fred Worden IV