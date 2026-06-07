Reutzel jets to another High Limit win at Dacotah

Mandon,ND (June 6,2026)- Aaron Reutzel won the 30 lap Interstate Batteries High Limit Racing feature at Dacotah Speedway Saturday night. Following Reutzel was Brent Marks, Tanner Thorson, Rico Abreu and Tyler Courtney.
Interstate Batteries A Feature (30 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 19-Brent Marks[4]; 3. 88-Tanner Thorson[8]; 4. 24-Rico Abreu[7]; 5. 7BC-Tyler Courtney[9]; 6. 13-Tanner Holmes[5]; 7. 77-Giovanni Scelzi[15]; 8. 9-Daison Pursley[3]; 9. 9R-Chase Randall[12]; 10. 42-Sye Lynch[2]; 11. 5-Brenham Crouch[11]; 12. 55-Kerry Madsen[14]; 13. 26-Justin Peck[10]; 14. 13JT-Mark Dobmeier[17]; 15. 17GP-Ayrton Gennetten[13]; 16. 27-Weston Olson[21]; 17. 6N-Greg Nikitenko[19]; 18. 24D-Danny Sams III[6]; 19. 4-Colton Young[20]; 20. 8H-Jade Hastings[18]; 21. G5-Gage Pulkrabek[16]; 22. 17M-Todd Mickelson[24]; 23. 17-Tyler Hewitt[23]; 24. 3-Ace Bodenhamer[22]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 42-Sye Lynch[2]; 3. 9-Daison Pursley[3]; 4. 19-Brent Marks[4]; 5. 13-Tanner Holmes[5]; 6. 24D-Danny Sams III[6]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 24D-Danny Sams III[2]; 2. 24-Rico Abreu[1]; 3. 87-Aaron Reutzel[4]; 4. 26-Justin Peck[3]; 5. 17GP-Ayrton Gennetten[5]; 6. G5-Gage Pulkrabek[7]; 7. 6N-Greg Nikitenko[6]; 8. 3-Ace Bodenhamer[8]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 19-Brent Marks[2]; 2. 88-Tanner Thorson[1]; 3. 42-Sye Lynch[4]; 4. 5-Brenham Crouch[3]; 5. 55-Kerry Madsen[5]; 6. 13JT-Mark Dobmeier[6]; 7. 4-Colton Young[8]; 8. 17-Tyler Hewitt[7]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 13-Tanner Holmes[1]; 2. 7BC-Tyler Courtney[2]; 3. 9-Daison Pursley[4]; 4. 9R-Chase Randall[3]; 5. 77-Giovanni Scelzi[8]; 6. 8H-Jade Hastings[6]; 7. 27-Weston Olson[5]; 8. 17M-Todd Mickelson[7]
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel, 13.532[4]; 2. 42-Sye Lynch, 13.550[5]; 3. 9-Daison Pursley, 13.599[9]; 4. 24-Rico Abreu, 13.636[1]; 5. 88-Tanner Thorson, 13.684[10]; 6. 13-Tanner Holmes, 13.740[20]; 7. 24D-Danny Sams III, 13.882[11]; 8. 19-Brent Marks, 13.902[14]; 9. 7BC-Tyler Courtney, 13.918[23]; 10. 26-Justin Peck, 13.932[6]; 11. 5-Brenham Crouch, 13.994[8]; 12. 9R-Chase Randall, 14.033[3]; 13. 17GP-Ayrton Gennetten, 14.063[21]; 14. 55-Kerry Madsen, 14.063[16]; 15. 27-Weston Olson, 14.104[7]; 16. 6N-Greg Nikitenko, 14.269[2]; 17. 13JT-Mark Dobmeier, 14.435[22]; 18. 8H-Jade Hastings, 14.443[15]; 19. G5-Gage Pulkrabek, 14.459[17]; 20. 17-Tyler Hewitt, 15.270[18]; 21. 17M-Todd Mickelson, 15.438[19]; 22. 3-Ace Bodenhamer, 18.521[24]; 23. 4-Colton Young, 55:55.555[12]; 24. 77-Giovanni Scelzi, 55:55.555[13]