Justin Sanders captures NARC feature at Southern Oregon

White City Or (June 12,2026)- Justin Sanders won the 30 lap NARC King of the West feature to open “The Fastest Five Days” at Southern Oregon Speedway. Following Sanders was James McFadden, Dominic Scelzi, Tim Kaeding and DJ Netto.
NARC 410 SPRINTS
Hoosier Tires A Feature (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 21-James McFadden[2]; 3. 10-Dominic Gorden[9]; 4. 0-Tim Kaeding[14]; 5. 88N-DJ Netto[10]; 6. 26-Billy Aton[6]; 7. 41-Dominic Scelzi[11]; 8. 29-Bud Kaeding[12]; 9. 17-Brock Zearfoss[17]; 10. 46JR-Joel Myers Jr[15]; 11. 5K-Kaleb Montgomery[19]; 12. 26R-Levi Hillier[16]; 13. 77A-Levi Klatt[5]; 14. 83T-Tanner Carrick[23]; 15. 21L-Landon Brooks[13]; 16. 121-Caeden Steele[3]; 17. 12J-John Clark[21]; 18. 11DB-Colin Mackey[18]; 19. X1-Chance Grasty[7]; 20. 27C-Camden Robustelli[24]; 21. 14-Jett Barnes[4]; 22. 40-Kinzer Cox[20]; 23. 2XM-Max Mittry[8]; 24. 7B-Sean Becker[22]
B Feature (12 Laps): 1. 5K-Kaleb Montgomery[1]; 2. 40-Kinzer Cox[3]; 3. 12J-John Clark[2]; 4. 7B-Sean Becker[6]; 5. 83T-Tanner Carrick[8]; 6. 27C-Camden Robustelli[4]; 7. 22K-Kayden Smith[7]; 8. 22-Austin Sause[5]; 9. 10T-Tyler Thompson[9]
HDTI Dash (6 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 21-James McFadden[5]; 3. 121-Caeden Steele[2]; 4. 14-Jett Barnes[3]; 5. 77A-Levi Klatt[4]; 6. 26-Billy Aton[6]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 121-Caeden Steele[2]; 2. X1-Chance Grasty[1]; 3. 10-Dominic Gorden[6]; 4. 2X-Justin Sanders[4]; 5. 0-Tim Kaeding[3]; 6. 26R-Levi Hillier[9]; 7. 12J-John Clark[5]; 8. 22-Austin Sause[8]; 9. 22K-Kayden Smith[7]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 21-James McFadden[2]; 2. 2XM-Max Mittry[3]; 3. 88N-DJ Netto[1]; 4. 29-Bud Kaeding[6]; 5. 77A-Levi Klatt[4]; 6. 17-Brock Zearfoss[8]; 7. 40-Kinzer Cox[9]; 8. 7B-Sean Becker[7]; 9. 83T-Tanner Carrick[5]
Hills Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 26-Billy Aton[1]; 2. 14-Jett Barnes[2]; 3. 41-Dominic Scelzi[5]; 4. 21L-Landon Brooks[8]; 5. 46JR-Joel Myers Jr[3]; 6. 11DB-Colin Mackey[7]; 7. 27C-Camden Robustelli[9]; 8. 5K-Kaleb Montgomery[4]; 9. 10T-Tyler Thompson[6]
ARP Qualifying (2 Laps): 1. 2X-Justin Sanders, 11.231[5]; 2. 77A-Levi Klatt, 11.293[7]; 3. 5K-Kaleb Montgomery, 11.340[4]; 4. X1-Chance Grasty, 11.363[8]; 5. 88N-DJ Netto, 11.372[24]; 6. 26-Billy Aton, 11.416[17]; 7. 121-Caeden Steele, 11.427[27]; 8. 21-James McFadden, 11.429[23]; 9. 14-Jett Barnes, 11.438[16]; 10. 0-Tim Kaeding, 11.473[19]; 11. 2XM-Max Mittry, 11.474[18]; 12. 46JR-Joel Myers Jr, 11.507[9]; 13. 12J-John Clark, 11.512[6]; 14. 83T-Tanner Carrick, 11.514[1]; 15. 41-Dominic Scelzi, 11.604[10]; 16. 10-Dominic Gorden, 11.605[21]; 17. 29-Bud Kaeding, 11.628[15]; 18. 10T-Tyler Thompson, 11.653[26]; 19. 22K-Kayden Smith, 11.683[25]; 20. 7B-Sean Becker, 11.687[13]; 21. 11DB-Colin Mackey, 11.697[3]; 22. 22-Austin Sause, 11.828[20]; 23. 17-Brock Zearfoss, 11.850[12]; 24. 21L-Landon Brooks, 11.900[2]; 25. 26R-Levi Hillier, 11.923[11]; 26. 40-Kinzer Cox, 12.040[22]; 27. 27C-Camden Robustelli, 12.040[14]