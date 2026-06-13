Jett Barnes notches NARC win at Douglas County

Roseburg,OR (June 12,2026)- Fifteen year old Jett Barnes started on the pole and led all 30 laps of the NARC King of the West “Fastest Five Days” feature Friday night at Douglas County Dirt Track. It was not an easy win for Barnes who raced like a veteran.
Early in the feature James McFadden and Barnes battled side by side. After McFadden dropped back Justin Sanders put pressure on Barnes along with several cautions and a couple red flags and a very tricky cushion. Barnes held on for the popular win.
Following Barnes at the stripe was Justin Sanders, Tim Kaeding, Landon Brooks and Max Mittry.
410 Sprint Cars
A Main (30 Laps): 1. 14-Jett Barnes[1]; 2. 2X-Justin Sanders[2]; 3. 0-Tim Kaeding[8]; 4. 21L-Landon Brooks[14]; 5. 2XM-Max Mittry[4]; 6. X1-Chance Grasty[11]; 7. 41-Dominic Scelzi[10]; 8. 10-Dominic Gorden[17]; 9. 83T-Tanner Carrick[9]; 10. 121-Caeden Steele[16]; 11. 77A-Levi Klatt[13]; 12. 88N-DJ Netto[15]; 13. 26-Billy Aton[12]; 14. 11DB-Colin Mackey[19]; 15. 22K-Kayden Smith[23]; 16. 27C-Camden Robustelli[22]; 17. 12J-John Clark[24]; 18. 46JR-Joel Myers Jr[7]; 19. 26R-Levi Hillier[18]; 20. 21-James McFadden[3]; 21. 40-Kinzer Cox[20]; 22. 5K-Kaleb Montgomery[5]; 23. 17-Brock Zearfoss[6]; 24. 7B-Sean Becker[21]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 11DB-Colin Mackey[2]; 2. 40-Kinzer Cox[4]; 3. 7B-Sean Becker[3]; 4. 27C-Camden Robustelli[7]; 5. 22K-Kayden Smith[5]; 6. 12J-John Clark[6]; 7. 22-Austin Sause[8]; 8. 29-Bud Kaeding[1]; 9. 10T-Tyler Thompson[9]
Dash (6 Laps): 1. 14-Jett Barnes[1]; 2. 2X-Justin Sanders[3]; 3. 21-James McFadden[2]; 4. 2XM-Max Mittry[4]; 5. 5K-Kaleb Montgomery[5]; 6. 17-Brock Zearfoss[6]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 2XM-Max Mittry[4]; 3. 83T-Tanner Carrick[3]; 4. 26-Billy Aton[2]; 5. 88N-DJ Netto[5]; 6. 121-Caeden Steele[6]; 7. 29-Bud Kaeding[7]; 8. 40-Kinzer Cox[8]; 9. 27C-Camden Robustelli[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 21-James McFadden[3]; 2. 46JR-Joel Myers Jr[5]; 3. 41-Dominic Scelzi[6]; 4. 77A-Levi Klatt[2]; 5. 5K-Kaleb Montgomery[4]; 6. 10-Dominic Gorden[1]; 7. 11DB-Colin Mackey[7]; 8. 22K-Kayden Smith[8]; 9. 22-Austin Sause[9]
Heat 3 (8 Laps): 1. 17-Brock Zearfoss[1]; 2. 0-Tim Kaeding[2]; 3. X1-Chance Grasty[3]; 4. 21L-Landon Brooks[5]; 5. 14-Jett Barnes[4]; 6. 26R-Levi Hillier[6]; 7. 7B-Sean Becker[7]; 8. 12J-John Clark[8]; 9. 10T-Tyler Thompson[9]
Qualifying (2 Laps): 1. 2XM-Max Mittry, 12.105[23]; 2. 5K-Kaleb Montgomery, 12.236[26]; 3. 14-Jett Barnes, 12.259[16]; 4. 2X-Justin Sanders, 12.284[4]; 5. 10-Dominic Gorden, 12.289[27]; 6. 17-Brock Zearfoss, 12.302[21]; 7. 26-Billy Aton, 12.405[19]; 8. 77A-Levi Klatt, 12.424[3]; 9. 0-Tim Kaeding, 12.441[15]; 10. 83T-Tanner Carrick, 12.445[18]; 11. 21-James McFadden, 12.478[24]; 12. X1-Chance Grasty, 12.494[5]; 13. 88N-DJ Netto, 12.506[14]; 14. 46JR-Joel Myers Jr, 12.509[8]; 15. 21L-Landon Brooks, 12.518[1]; 16. 121-Caeden Steele, 12.575[2]; 17. 41-Dominic Scelzi, 12.575[10]; 18. 26R-Levi Hillier, 12.614[20]; 19. 29-Bud Kaeding, 12.627[9]; 20. 11DB-Colin Mackey, 12.683[7]; 21. 7B-Sean Becker, 12.735[25]; 22. 40-Kinzer Cox, 12.802[12]; 23. 22K-Kayden Smith, 12.942[11]; 24. 12J-John Clark, 13.031[17]; 25. 27C-Camden Robustelli, 13.112[22]; 26. 22-Austin Sause, 13.497[13]; 27. 10T-Tyler Thompson, 13.497[6] 30