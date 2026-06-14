Chase Ridenour takes GLSS checkers at Butler, Sterling Cling grabs 410 win

Quincy,Mi (June 13,2026)- Chase Ridenour used his front row starting position to propel him to the 25 lap Great Lakes Super Sprints feature win at Butler Speedway Saturday night. Following Ridenour was Jared Horstman, Chase Dunham, Boston Mead and Devon Dobie.
Sterling Cling took the 25 lap 410 feature victory over Jason Blonde, Jac Nickles, Thomas Schinderle and Kody Brewer.
360 Winged Sprints
MacAllister CAT A Feature 1 (25 Laps): 1. 38-Chase Ridenour[2]; 2. 17-Jared Horstman[6]; 3. 66-Chase Dunham[3]; 4. 42-Boston Mead[4]; 5. 23-Devon Dobie[8]; 6. 31-Jac Nickles[9]; 7. 19-Jett Mann[5]; 8. 85-Dustin Daggett[11]; 9. 27-Brad Lamberson[10]; 10. 49T-Gregg Dalman[7]; 11. 71H-Max Stambaugh[16]; 12. 16-Ryan Ruhl[12]; 13. 7C-Phil Gressman[14]; 14. 11H-Caleb Harmon[18]; 15. 13-Van Gurley Jr[19]; 16. 20I-Kelsey Ivy[20]; 17. 70-Eli Lakin[13]; 18. 27K-Zac Broughman[15]; 19. 3A-Mike Astrauskas[17]; 20. 09X-Graham Huffman[1]
Miami Paint B Feature 1 (12 Laps): 1. 71H-Max Stambaugh[2]; 2. 3A-Mike Astrauskas[3]; 3. 11H-Caleb Harmon[6]; 4. 13-Van Gurley Jr[10]; 5. 20I-Kelsey Ivy[5]; 6. 7-Alex Aldrich[7]; 7. 14A-Alex Clute[9]; 8. 31G-Jim Girard[11]; 9. 67-Kevin Martens[1]; 10. 42D-Dylan Miller[4]; 11. 16B-Easton Zent[8]
Engler Machine Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 17-Jared Horstman[1]; 2. 38-Chase Ridenour[3]; 3. 49T-Gregg Dalman[5]; 4. 27-Brad Lamberson[4]; 5. 70-Eli Lakin[6]; 6. 67-Kevin Martens[7]; 7. 42D-Dylan Miller[9]; 8. 7-Alex Aldrich[8]; 9. 13-Van Gurley Jr[2]
Beacon Bridge Markets Heat 2 (8 Laps): 1. 42-Boston Mead[2]; 2. 66-Chase Dunham[1]; 3. 23-Devon Dobie[3]; 4. 85-Dustin Daggett[4]; 5. 7C-Phil Gressman[5]; 6. 71H-Max Stambaugh[6]; 7. 20I-Kelsey Ivy[7]; 8. 16B-Easton Zent[8]; 9. 31G-Jim Girard[9]
Northwood University Heat 3 (8 Laps): 1. 19-Jett Mann[1]; 2. 09X-Graham Huffman[2]; 3. 31-Jac Nickles[3]; 4. 16-Ryan Ruhl[5]; 5. 27K-Zac Broughman[6]; 6. 3A-Mike Astrauskas[7]; 7. 11H-Caleb Harmon[4]; 8. 14A-Alex Clute[8]
Ti22 Performance Qualifying 1 (99 Laps): 1. 17-Jared Horstman, 13.941[24]; 2. 66-Chase Dunham, 13.949[5]; 3. 19-Jett Mann, 13.993[10]; 4. 13-Van Gurley Jr, 14.055[16]; 5. 42-Boston Mead, 14.058[2]; 6. 09X-Graham Huffman, 14.100[12]; 7. 38-Chase Ridenour, 14.238[25]; 8. 23-Devon Dobie, 14.246[11]; 9. 31-Jac Nickles, 14.253[15]; 10. 27-Brad Lamberson, 14.354[21]; 11. 85-Dustin Daggett, 14.382[13]; 12. 11H-Caleb Harmon, 14.481[14]; 13. 49T-Gregg Dalman, 14.542[19]; 14. 7C-Phil Gressman, 14.543[23]; 15. 16-Ryan Ruhl, 14.638[7]; 16. 70-Eli Lakin, 14.696[26]; 17. 71H-Max Stambaugh, 14.697[18]; 18. 27K-Zac Broughman, 14.876[6]; 19. 67-Kevin Martens, 14.878[3]; 20. 20I-Kelsey Ivy, 14.922[4]; 21. 3A-Mike Astrauskas, 14.950[1]; 22. 7-Alex Aldrich, 14.950[17]; 23. 16B-Easton Zent, 15.130[22]; 24. 14A-Alex Clute, 15.310[9]; 25. 42D-Dylan Miller, 15.388[20]; 26. 31G-Jim Girard, 15.590[8]
410 Winged Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 34-Sterling Cling[1]; 2. 10BR-Jason Blonde[4]; 3. 31-Jac Nickles[2]; 4. 41-Thomas Schinderle[3]; 5. 5-Kody Brewer[11]; 6. 22M-Dan McCarron[6]; 7. 4-Josh Turner[9]; 8. 51-Mark Yearling[8]; 9. 10RR-Brad Lamberson[7]; 10. 22-Aaron Shaffer[10]; 11. 35-Stuart Brubaker[5]; 12. 33F-Jason Ferguson[12]; 13. 87-Logan Easterday[14]; 14. 20A-Andy Chehowski[16]; 15. 49-Brian Ruhlman[13]; 16. 23-Charlie Baur[15]; 17. 6-Jimmie Ward Jr[18]; 18. 15-Darel Woolsey[17]; 19. 18-Elijah Ernst[21]; 20. 99-Jack James[20]; 21. 54-Joel Hummel[19]
Heat 1 (8 Laps): 1. 22M-Dan McCarron[2]; 2. 41-Thomas Schinderle[1]; 3. 10RR-Brad Lamberson[4]; 4. 22-Aaron Shaffer[3]; 5. 49-Brian Ruhlman[6]; 6. 20A-Andy Chehowski[5]; 7. 54-Joel Hummel[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 35-Stuart Brubaker[2]; 2. 31-Jac Nickles[4]; 3. 51-Mark Yearling[1]; 4. 5-Kody Brewer[3]; 5. 87-Logan Easterday[5]; 6. 15-Darel Woolsey[6]; 7. 99-Jack James[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 10BR-Jason Blonde[2]; 2. 34-Sterling Cling[1]; 3. 4-Josh Turner[4]; 4. 33F-Jason Ferguson[3]; 5. 23-Charlie Baur[5]; 6. 6-Jimmie Ward Jr[6]; 7. 18-Elijah Ernst[7]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 41-Thomas Schinderle, 13.459[8]; 2. 51-Mark Yearling, 13.627[3]; 3. 34-Sterling Cling, 13.645[2]; 4. 22M-Dan McCarron, 13.697[4]; 5. 35-Stuart Brubaker, 13.715[12]; 6. 10BR-Jason Blonde, 13.760[17]; 7. 22-Aaron Shaffer, 13.805[5]; 8. 5-Kody Brewer, 13.877[6]; 9. 33F-Jason Ferguson, 13.886[9]; 10. 10RR-Brad Lamberson, 14.017[10]; 11. 31-Jac Nickles, 14.175[19]; 12. 4-Josh Turner, 14.326[11]; 13. 20A-Andy Chehowski, 14.350[16]; 14. 87-Logan Easterday, 14.417[15]; 15. 23-Charlie Baur, 14.499[20]; 16. 49-Brian Ruhlman, 14.557[13]; 17. 15-Darel Woolsey, 14.771[1]; 18. 6-Jimmie Ward Jr, 15.045[7]; 19. 54-Joel Hummel, 15.394[21]; 20. 99-Jack James, 15.523[18]; 21. 18-Elijah Ernst, 15.776[14]