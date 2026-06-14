Dominic Gorden flies to NARC win at Cottage Grove

Cottage Grove,Or (June 13,2026)- Dominic Gorden led all 30 laps winning the NARC King of the West “Fastest Five Days” feature at Cottage Grove Speedway Saturday night. Gorden survived several cautions and two red flags and managed to pick his way through heavy traffic.
Following Gorden was James McFadden, Levi Hillier, Max Mittry and Dominic Scelzi.
410 Sprints – Winged
A Feature 1 (30 Laps): 1. 10-Dominic Gorden[1]; 2. 21-James McFadden[2]; 3. 26R-Levi Hillier[5]; 4. 2XM-Max Mittry[8]; 5. 41-Dominic Scelzi[10]; 6. 46JR-Joel Myers Jr[6]; 7. 7B-Sean Becker[12]; 8. 88N-DJ Netto[16]; 9. 2X-Justin Sanders[4]; 10. 0-Tim Kaeding[14]; 11. 14-Jett Barnes[20]; 12. 21L-Landon Brooks[11]; 13. 29-Bud Kaeding[7]; 14. 77A-Levi Klatt[3]; 15. 83T-Tanner Carrick[18]; 16. 17-Brock Zearfoss[13]; 17. 26-Billy Aton[15]; 18. 12J-John Clark[24]; 19. 10T-Tyler Thompson[19]; 20. X1-Chance Grasty[21]; 21. 5K-Kaleb Montgomery[9]; 22. 11DB-Colin Mackey[22]; 23. 121-Caeden Steele[23]; 24. 40-Kinzer Cox[17]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 10T-Tyler Thompson[4]; 2. 14-Jett Barnes[1]; 3. X1-Chance Grasty[6]; 4. 11DB-Colin Mackey[3]; 5. 121-Caeden Steele[7]; 6. 12J-John Clark[2]; 7. 22K-Kayden Smith[9]; 8. 22-Austin Sause[8]; 9. (DNF) 27C-Camden Robustelli[5]
HD TI Dash 1 (6 Laps): 1. 10-Dominic Gorden[2]; 2. 21-James McFadden[1]; 3. 77A-Levi Klatt[3]; 4. 2X-Justin Sanders[6]; 5. 26R-Levi Hillier[4]; 6. 46JR-Joel Myers Jr[5]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 21-James McFadden[1]; 2. 26R-Levi Hillier[2]; 3. 29-Bud Kaeding[6]; 4. 41-Dominic Scelzi[8]; 5. 17-Brock Zearfoss[3]; 6. 88N-DJ Netto[5]; 7. 14-Jett Barnes[4]; 8. 10T-Tyler Thompson[7]; 9. 121-Caeden Steele[9]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[2]; 2. 10-Dominic Gorden[4]; 3. 2XM-Max Mittry[1]; 4. 21L-Landon Brooks[3]; 5. 0-Tim Kaeding[5]; 6. 40-Kinzer Cox[7]; 7. 12J-John Clark[6]; 8. 27C-Camden Robustelli[8]; 9. 22-Austin Sause[9]
Hills Premium Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 46JR-Joel Myers Jr[1]; 2. 77A-Levi Klatt[4]; 3. 5K-Kaleb Montgomery[2]; 4. 7B-Sean Becker[5]; 5. 26-Billy Aton[3]; 6. 83T-Tanner Carrick[6]; 7. 11DB-Colin Mackey[8]; 8. X1-Chance Grasty[7]; 9. 22K-Kayden Smith[9]
ARP Qualifying 1 (2 Laps): 1. 10-Dominic Gorden[12]; 2. 21-James McFadden[6]; 3. 77A-Levi Klatt[14]; 4. 2X-Justin Sanders[1]; 5. 26R-Levi Hillier[8]; 6. 46JR-Joel Myers Jr[24]; 7. (DNS) 14-Jett Barnes; 8. (DNS) 17-Brock Zearfoss; 9. (DNS) 2XM-Max Mittry; 10. (DNS) 5K-Kaleb Montgomery; 11. (DNS) 83T-Tanner Carrick; 12. (DNS) 12J-John Clark; 13. (DNS) 22-Austin Sause; 14. (DNS) 26-Billy Aton; 15. (DNS) 0-Tim Kaeding; 16. (DNS) 27C-Camden Robustelli; 17. (DNS) 21L-Landon Brooks; 18. (DNS) 7B-Sean Becker; 19. (DNS) 41-Dominic Scelzi; 20. (DNS) 11DB-Colin Mackey; 21. (DNS) 121-Caeden Steele; 22. (DNS) 10T-Tyler Thompson; 23. (DNS) 22K-Kayden Smith; 24. (DNS) 29-Bud Kaeding; 25. (DNS) 88N-DJ Netto; 26. (DNS) X1-Chance Grasty; 27. (DNS) 40-Kinzer Cox