Greg Wilson Wins at Tri-City

FRANKLIN, PA (July 17, 2026) — Greg Wilson won the winged 410 sprint car feature Friday night at Tri-City Raceway Park. Matt Farnham, Brandon Matus, Bob Felmlee, and Logan McFandless rounded out the top five.
Tri-City Raceway Park
Franklin, Pennsylvania
Friday, July 17, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. W20-Greg Wilson
2. 7NY-Matt Farnham
3. 13-Brandon Matus
4. 6-Bob Felmlee
5. 29M-Logan McCandless
6. 22P-Jonathan Preston
7. 94-Todd Hoddick
8. 56N-Nash Gierke
9. X7-Andy Cavanaugh
10. 33-Brent Matus
11. 32-Jeremy Kornbau
12. 55-Scott Rogers
13. 30-Jazlyn Boyles
14. 47L-Dusty Larson
15. 19M-Bodey McClintock
RUSH Sprint Car Series
Feature:
1. 41-Blaze Myers
2. 68-Zach Morrow
3. 54-Devon Deeter
4. 24-Gale Ruth Jr
5. 21N-Samantha Priest
6. 10-Brayden Blackshear
7. 5B-Joe Buccola
8. 21-Grayson Bayle
9. 7-Cooper Macormac
10. 17M-Charles McClintock
11. 58-Logen Lockhart
12. 16-Jayden Shiffer
13. 213-Lucas Roessner
14. 1t-Ricky Tucker III