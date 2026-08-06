Knoxville Nationals Daily Event Schedule: Thursday, August 6, 2026

_Front Page News, ASCS National Tour, Knoxville Nationals, Knoxville Raceway
Jacob Hughes (8H), Calvin Landis (70), JT Imperial (75X), Chance Morton (7M) and Jake Bubak (27B) (Serena Dalhamer photo)

Thursday, August 6, 2025

8:00 AM: Knoxville Raceway Ticket Office Opens

8:00 AM: National Sprint Car Hall of Fame and Museum Opens

5:00 P.M: Live Track Side begins on 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com

5:30 PM: Grandstands Open at Knoxville Raceway

6:15 PM: DIRTvision broadcast begins

6:45 PM: Hot laps begin at Knoxville Raceway

7:00 PM: Live audio race coverage from 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com

7:45 PM: Racing begin at Knoxville Raceway

Post Race – Drivers Press Conference in the Premier Chevy Dealers Fan Pavilion (open to public)