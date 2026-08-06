Knoxville Nationals Daily Event Schedule: Thursday, August 6, 2026

Thursday, August 6, 2025
8:00 AM: Knoxville Raceway Ticket Office Opens
8:00 AM: National Sprint Car Hall of Fame and Museum Opens
5:00 P.M: Live Track Side begins on 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com
5:30 PM: Grandstands Open at Knoxville Raceway
6:15 PM: DIRTvision broadcast begins
6:45 PM: Hot laps begin at Knoxville Raceway
7:00 PM: Live audio race coverage from 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com
7:45 PM: Racing begin at Knoxville Raceway
Post Race – Drivers Press Conference in the Premier Chevy Dealers Fan Pavilion (open to public)