Gomes Wins Wolfe Memorial at Chico

CHICO, CA (July 17, 2026) — Tony Gomes charged from 11th starting position to win the Tyler & Chuck Wolf Memorial Friday night at Silver Dollar Speedway for the Sprint Car Challenge Tour.
Cole Croft, Max Mittry, Nick Parker, and Colby Copeland rounded out the top five.
Tyler & Chuck Wolf Memorial
Sprint Car Challenge Tour
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Friday, July 17, 2026
Qualifying
1. 42X-Justyn Cox, 11.981[1]
2. 93-Landon Henry, 11.999[10]
3. 29-Cole Croft, 12.035[12]
4. 7-Seth Standley, 12.054[14]
5. 11VSJR-Jayden Bunch, 12.133[16]
6. 51-Jake Morgan, 12.150[19]
7. 2X-Max Mittry, 12.216[29]
8. 73B-Braden Chiaramonte, 12.221[9]
9. 77-Levi Klatt, 12.224[6]
10. 26-Corbin Rueschenberg, 12.252[21]
11. 7C-Colby Copeland, 12.254[7]
12. 26X-Billy Aton, 12.263[18]
13. 92-Andy Forsberg, 12.285[17]
14. 8-Aydan Saunders, 12.317[5]
15. 5-Kenny Wanderstadt, 12.320[4]
16. 94-Greg Decaires V, 12.340[11]
17. 9-Adrianna DeMartini, 12.359[15]
18. 15-Nick Parker, 12.361[20]
19. 9L-Luke Hayes, 12.379[3]
20. 56C-Carson Hammes, 12.405[24]
21. 9T-Camden Robustelli, 12.409[13]
22. 00-Steel Powell, 12.424[30]
23. 75-Tony Gomes, 12.430[8]
24. 5D-Destry Miller, 12.528[2]
25. 55D-Dawson Hammes, 12.538[27]
26. 54-Carson Hall, 12.629[25]
27. 2S-Jayce Steinberg, 12.693[23]
28. 4-Rylan Sharrah, 12.807[22]
29. 1W-Trey Walters, 12.846[28]
DNS: 76C-Casey Schmitz
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 2X-Max Mittry[2]
2. 26-Corbin Rueschenberg[3]
3. 7-Seth Standley[1]
4. 42X-Justyn Cox[4]
5. 92-Andy Forsberg[5]
6. 94-Greg Decaires V[6]
7. 00-Steel Powell[8]
8. 9L-Luke Hayes[7]
9. 55D-Dawson Hammes[9]
DNS: 4-Rylan Sharrah
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 93-Landon Henry[4]
2. 73B-Braden Chiaramonte[2]
3. 7C-Colby Copeland[3]
4. 75-Tony Gomes[8]
5. 54-Carson Hall[9]
6. 8-Aydan Saunders[5]
7. 1W-Trey Walters[10]
8. 9-Adrianna DeMartini[6]
9. 11VSJR-Jayden Bunch[1]
10. 56C-Carson Hammes[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 77-Levi Klatt[2]
2. 9T-Camden Robustelli[7]
3. 15-Nick Parker[6]
4. 5-Kenny Wanderstadt[5]
5. 29-Cole Croft[4]
6. 2S-Jayce Steinberg[9]
7. 5D-Destry Miller[8]
DNS: 51-Jake Morgan
DNS: 26X-Billy Aton
DNS: 76C-Casey Schmitz
Dash (6 Laps)
1. 93-Landon Henry[1]
2. 29-Cole Croft[5]
3. 73B-Braden Chiaramonte[2]
4. 42X-Justyn Cox[4]
5. 77-Levi Klatt[3]
6. 2X-Max Mittry[6]
B Main (12 Laps)
1. 00-Steel Powell[3]
2. 26X-Billy Aton[2]
3. 51-Jake Morgan[1]
4. 55D-Dawson Hammes[8]
5. 9L-Luke Hayes[6]
6. 56C-Carson Hammes[10]
7. 1W-Trey Walters[4]
8. 5D-Destry Miller[5]
9. 9-Adrianna DeMartini[7]
DNS: 4-Rylan Sharrah
A Main (30 Laps)
1. 75-Tony Gomes[11]
2. 29-Cole Croft[2]
3. 2X-Max Mittry[5]
4. 15-Nick Parker[10]
5. 7C-Colby Copeland[9]
6. 93-Landon Henry[1]
7. 73B-Braden Chiaramonte[3]
8. 8-Aydan Saunders[16]
9. 56C-Carson Hammes[23]
10. 9T-Camden Robustelli[7]
11. 94-Greg Decaires V[15]
12. 00-Steel Powell[18]
13. 7-Seth Standley[8]
14. 26-Corbin Rueschenberg[6]
15. 5-Kenny Wanderstadt[12]
16. 2S-Jayce Steinberg[17]
17. 9L-Luke Hayes[22]
18. 42X-Justyn Cox[4]
19. 51-Jake Morgan[20]
20. 92-Andy Forsberg[13]
21. 54-Carson Hall[14]
22. 55D-Dawson Hammes[21]
23. 26X-Billy Aton[19]
24. 77-Levi Klatt[24]