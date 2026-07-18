Hansen Wins at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (July 17, 2026) — Josh Hansen won the winged 360 sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway. Ryan Turner, Cory Turner, Nick Sheridan, and Darren Dryden rounded out the top five.
Jesse Costa won the winged crate sprint car main event.
Winged 360 Sprint Cars
Timed Hot Laps Flight A (2 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans, 13.508[5]
2. 47X-Dylan Westbrook, 13.689[1]
3. 77T-Tyeller Powless, 13.992[8]
4. 21-Kyle Phillips, 14.059[4]
5. 5-DJ Christie, 14.109[2]
6. 0C-Cole MacDonald, 14.130[6]
7. 84-Mike Lichty, 14.501[3]
8. 46-Kevin Pauls, 14.951[7]
Timed Hot Laps Flight B (2 Laps)
1. 45-Nick Sheridan, 13.933[2]
2. 12DD-Darren Dryden, 13.987[1]
3. 5D-Jacob Dykstra, 14.301[4]
4. 90-Travis Cunningham, 14.479[7]
5. 43-Scott Sherk, 15.765[5]
DNS: 77E-Ashton VanEvery
DNS: 0-Glenn Styres
Timed Hot Laps Flichg C (2 Laps)
1. 88H-Josh Hansen, 14.163[2]
2. 77X-Alex Hill, 14.298[3]
3. 15-Ryan Turner, 14.431[5]
4. 39-Cory Turner, 14.441[1]
5. 68-Aaron Turkey, 14.458[7]
6. 28K-Tate O’Leary, 15.465[4]
7. 94X-Scott Hall, 19.502[6]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[1]
2. 87XS-Skyler Evans[4]
3. 77T-Tyeller Powless[2]
4. 5-DJ Christie[5]
5. 0C-Cole MacDonald[6]
6. 21-Kyle Phillips[3]
7. 46-Kevin Pauls[8]
8. (DQ) 84-Mike Lichty[7]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 45-Nick Sheridan[4]
2. 12DD-Darren Dryden[1]
3. 90-Travis Cunningham[3]
4. 77E-Ashton VanEvery[6]
5. 5D-Jacob Dykstra[2]
6. 43-Scott Sherk[5]
DNS: 0-Glenn Styres
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 15-Ryan Turner[2]
2. 39-Cory Turner[3]
3. 88H-Josh Hansen[4]
4. 68-Aaron Turkey[5]
5. 77X-Alex Hill[1]
6. 28K-Tate O’Leary[6]
DNS: 94X-Scott Hall
A-Main (25 Laps)
1. 88H-Josh Hansen[1]
2. 15-Ryan Turner[3]
3. 39-Cory Turner[7]
4. 45-Nick Sheridan[5]
5. 12DD-Darren Dryden[2]
6. 5-DJ Christie[10]
7. 47X-Dylan Westbrook[4]
8. 87XS-Skyler Evans[6]
9. 21-Kyle Phillips[16]
10. 84-Mike Lichty[22]
11. 90-Travis Cunningham[9]
12. 77T-Tyeller Powless[8]
13. 68-Aaron Turkey[12]
14. 0C-Cole MacDonald[13]
15. 5D-Jacob Dykstra[14]
16. 77E-Ashton VanEvery[11]
17. 46-Kevin Pauls[19]
18. 43-Scott Sherk[17]
19. 28K-Tate O’Leary[18]
20. 77X-Alex Hill[15]
DNS: 0-Glenn Styres
DNS: 94X-Scott Hall
Winged Crate Sprint Cars
Timed Hot Laps Flight A (2 Laps)
1. 52-Jesse Costa, 14.916[2]
2. 27H-Niko Hansen, 15.082[3]
3. 2M-Steve Murdock, 15.162[8]
4. 16X-Keegan Baker, 15.247[1]
5. 88R-Riley Mercer, 15.303[6]
6. 9C-Brian Nanticoke, 15.673[7]
7. 22X-Brandon Sobeski, 15.682[5]
DNS: 1-Holly Porter
Timed Hot Laps Flight B (2 Laps)
1. BS39-Brett Stratford, 14.903[4]
2. 50LS-Adrian Stahle, 14.909[6]
3. 71-Mike Bowman, 15.135[3]
4. 53-Logan Shwedyk, 15.214[1]
5. 44-Connor Ross, 15.405[5]
6. 24K-Kiana Teal, 15.485[2]
7. 28T-Cameron Thomson, 15.755[7]
8. 96-Tyler Lafantaisie, 15.823[8]
Timed Hot Laps Flight C (2 Laps)
1. 9-Liam Martin, 15.002[1]
2. 94-Ryan Fraser, 15.196[8]
3. 55-Cory Whittam, 15.247[2]
4. 26X-Campbell Baker, 15.337[6]
5. 89L-Logan Ferguson, 15.441[5]
6. 36-Jeremy May, 15.705[7]
7. 69K-Ken Hamilton, 16.033[3]
DNS: 57C-Cooper Fritz
Timed Hot Laps Flight D (2 Laps)
1. 4-Mack DeMan, 15.043[1]
2. 48-Lance Erskine, 15.198[5]
3. 5-Tom Pellizzari, 15.240[2]
4. 3S-Austin Roes, 15.242[7]
5. 20-Johnny Miller, 15.641[6]
6. 77-Matt Boyes, 15.678[8]
7. 51-Trevor Young, 15.737[3]
8. 2-Travis Hofstetter, 15.766[4]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 2M-Steve Murdock[2]
2. 52-Jesse Costa[4]
3. 27H-Niko Hansen[1]
4. 16X-Keegan Baker[3]
5. 1-Holly Porter[8]
6. 88R-Riley Mercer[5]
7. 9C-Brian Nanticoke[6]
8. 22X-Brandon Sobeski[7]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 50LS-Adrian Stahle[1]
2. 71-Mike Bowman[2]
3. BS39-Brett Stratford[4]
4. 53-Logan Shwedyk[3]
5. 28T-Cameron Thomson[7]
6. 44-Connor Ross[5]
7. 24K-Kiana Teal[6]
8. 96-Tyler Lafantaisie[8]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 9-Liam Martin[4]
2. 26X-Campbell Baker[3]
3. 94-Ryan Fraser[1]
4. 55-Cory Whittam[2]
5. 57C-Cooper Fritz[8]
6. 89L-Logan Ferguson[5]
7. 36-Jeremy May[6]
8. 69K-Ken Hamilton[7]
Qualifier #4 (8 Laps)
1. 4-Mack DeMan[4]
2. 3S-Austin Roes[3]
3. 48-Lance Erskine[1]
4. 20-Johnny Miller[5]
5. 51-Trevor Young[6]
6. 2-Travis Hofstetter[7]
7. 5-Tom Pellizzari[2]
8. 77-Matt Boyes[8]
Last Chance Qualifier #(12 Laps)
1. 24K-Kiana Teal[6]
2. 44-Connor Ross[2]
3. 9C-Brian Nanticoke[5]
4. 36-Jeremy May[7]
5. 5-Tom Pellizzari[8]
6. 89L-Logan Ferguson[3]
7. 88R-Riley Mercer[1]
8. 2-Travis Hofstetter[4]
9. 77-Matt Boyes[12]
10. 69K-Ken Hamilton[11]
11. 96-Tyler Lafantaisie[10]
12. 22X-Brandon Sobeski[9]
A-Main (20 Laps)
1. 52-Jesse Costa[4]
2. 4-Mack DeMan[6]
3. 71-Mike Bowman[9]
4. 2M-Steve Murdock[8]
5. 9-Liam Martin[3]
6. BS39-Brett Stratford[5]
7. 26X-Campbell Baker[1]
8. 50LS-Adrian Stahle[7]
9. 1-Holly Porter[17]
10. 3S-Austin Roes[2]
11. 55-Cory Whittam[15]
12. 94-Ryan Fraser[11]
13. 53-Logan Shwedyk[14]
14. 24K-Kiana Teal[21]
15. 20-Johnny Miller[16]
16. 27H-Niko Hansen[10]
17. 51-Trevor Young[20]
18. 48-Lance Erskine[12]
19. 28T-Cameron Thomson[18]
20. 5-Tom Pellizzari[25]
21. 16X-Keegan Baker[13]
22. 9C-Brian Nanticoke[23]
23. 57C-Cooper Fritz[19]
24. 44-Connor Ross[22]
25. 2-Travis Hofstetter[28]
26. 36-Jeremy May[24]
27. 88R-Riley Mercer[27]
28. 89L-Logan Ferguson[26]