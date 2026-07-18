Julien Scores $5,000 Payday at Butler

QUINCY, MI (July 18, 2026) — Logan Julien made the long tow from Oconomowoc, Wisconsin to Butler Motor Speedway worthwhile picking up the $5,000 to win feature event on Saturday night. Julien charged from eighth starting position to take the lead from Dan McCaron on lap 12 and drove away to a convincing 2.083 second advantage at the finish.
McCaron, Tyler Gunn, Greg Wilson, and Thomas Meseraull rounded out the top five.
Butler Motor Speedway
Quincy, Michigan
Saturday, July 18, 2026
Qualifying (99 Laps)
1. 3-John Jerich, 13.592[21]
2. 85J-Logan Julien, 13.727[7]
3. 13-Van Gurley Jr, 13.896[3]
4. 01-Tim Shaffer, 13.934[17]
5. 22M-Dan McCarron, 13.954[6]
6. 68G-Tyler Gunn, 13.989[12]
7. 4-Josh Turner, 14.013[14]
8. 23J-Jordan Welch, 14.023[5]
9. 10B-Jason Blonde, 14.077[1]
10. 33F-Jason Ferguson, 14.131[9]
11. W20-Greg Wilson, 14.149[16]
12. 87-Logan Easterday, 14.189[4]
13. 25T-Travis Arenz, 14.192[10]
14. 22-Aaron Shaffer, 14.197[13]
15. 16-Ryan Ruhl, 14.318[8]
16. 41-Thomas Schinderle, 14.333[11]
17. 42-Boston Mead, 14.342[18]
18. 00-Thomas Meseraull, 14.370[22]
19. 2-Gary Fast, 14.500[2]
20. 20A-Andy Chehowski, 14.569[15]
21. 19-Avery Neal, 15.187[20]
22. 23-Charlie Baur, 15.214[23]
23. 99-Jack James, 15.390[19]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 4-Josh Turner[2]
2. 33F-Jason Ferguson[1]
3. 01-Tim Shaffer[3]
4. 25T-Travis Arenz[5]
5. 3-John Jerich[4]
6. 41-Thomas Schinderle[6]
7. 2-Gary Fast[7]
DNS: 23-Charlie Baur
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 22M-Dan McCarron[3]
2. W20-Greg Wilson[1]
3. 85J-Logan Julien[4]
4. 23J-Jordan Welch[2]
5. 22-Aaron Shaffer[5]
6. 42-Boston Mead[6]
7. 20A-Andy Chehowski[7]
8. 99-Jack James[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 87-Logan Easterday[1]
2. 68G-Tyler Gunn[3]
3. 00-Thomas Meseraull[6]
4. 13-Van Gurley Jr[4]
5. 16-Ryan Ruhl[5]
6. 10B-Jason Blonde[2]
7. 19-Avery Neal[7]
A-Main (8 Laps)
1. 85J-Logan Julien[8]
2. 22M-Dan McCarron[2]
3. 68G-Tyler Gunn[6]
4. W20-Greg Wilson[5]
5. 00-Thomas Meseraull[9]
6. 87-Logan Easterday[1]
7. 10B-Jason Blonde[18]
8. 4-Josh Turner[3]
9. 41-Thomas Schinderle[16]
10. 16-Ryan Ruhl[15]
11. 23J-Jordan Welch[11]
12. 33F-Jason Ferguson[4]
13. 3-John Jerich[13]
14. 22-Aaron Shaffer[14]
15. 99-Jack James[23]
16. 20A-Andy Chehowski[20]
17. 25T-Travis Arenz[10]
18. 01-Tim Shaffer[7]
19. 19-Avery Neal[21]
20. 13-Van Gurley Jr[12]
21. 2-Gary Fast[19]
DNS: 42-Boston Mead
DNS: 23-Charlie Baur