Dale Howard Wins USCS Feature at West Mempis

WEST MEMPHIS, AR (July 18, 2026) — Dale Howard won the United Sprint Car Series feature Saturday night at Riverside International Speedway. Howard charged from 12ths starting position for the victory over Ernie Ainsworth, Terry Gray, Keith Ainsworth, and 16th starting Brayden Taylor.
United Sprint Car Series
Riverside International Speedway
West Memphis, Arkansas
Saturday, July, 18, 2026
Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 91A-Ernie Ainsworth[1]
2. 34-Caleb Ingle[3]
3. 88-Trent Moss[4]
4. 47-Dale Howard[6]
5. 29R-Corey Ray[5]
6. 43-Braxton Kahler[2]
7. 17B-Brayden Taylor[7]
XC Gear Heat Race #2 (8 Laps)
1. 25-Tyler Whatley[1]
2. 10K-Dewayne White[3]
3. 16E-Evan McElhaney[2]
4. 44-Ronny Howard[4]
5. 23-Ethan Jones[5]
DNS: 26-Marshall Skinner
DNS: 12S-Sammy Swindell
HERO Graphics Heat Race #3 (8 Laps)
1. 10-Terry Gray[3]
2. 9JR-Derek Hagar[6]
3. 46-Dylan Howard[4]
4. 125-Jackson Skinner[1]
5. 17-Hayden Brinkley[7]
6. 42S-Mike Shnaekel[2]
7. 87-Marty Anderson[5]
Huggins Cams Heat Race #4 (8 Laps)
1. 28A-Keith Ainsworth[1]
2. 23W-Conner Wray[6]
3. 3-Darin Adams[2]
4. 5-Wesley Shepard[7]
5. 25G-Luke Goolsby[3]
6. 42-Mason Skinner[4]
7. 28-Jeff Willingham[5]
Hoosier Speed Dash (6 Laps)
1. 23W-Conner Wray[1]
2. 25-Tyler Whatley[2]
3. 28A-Keith Ainsworth[4]
4. 9JR-Derek Hagar[6]
5. 10-Terry Gray[3]
6. 91A-Ernie Ainsworth[5]
Wilbanks Heating Air USCS 360 B Main (15 Laps)
1. 17-Hayden Brinkley[1]
2. 17B-Brayden Taylor[10]
3. 125-Jackson Skinner[3]
4. 23-Ethan Jones[5]
5. 42-Mason Skinner[7]
6. 43-Braxton Kahler[8]
7. 25G-Luke Goolsby[6]
8. 28-Jeff Willingham[12]
9. 87-Marty Anderson[11]
10. 44-Ronny Howard[2]
11. 29R-Corey Ray[4]
12. 12S-Sammy Swindell[14]
DNS: 42S-Mike Shnaekel
DNS: 26-Marshall Skinner
USCS 360 Sprint Feature (30 Laps)
1. 47-Dale Howard[12]
2. 91A-Ernie Ainsworth[6]
3. 10-Terry Gray[5]
4. 28A-Keith Ainsworth[3]
5. 17B-Brayden Taylor[16]
6. 25-Tyler Whatley[2]
7. 88-Trent Moss[10]
8. 23W-Conner Wray[1]
9. 28-Jeff Willingham[22]
10. 5-Wesley Shepard[9]
11. 46-Dylan Howard[11]
12. 23-Ethan Jones[18]
13. 34-Caleb Ingle[7]
14. 125-Jackson Skinner[17]
15. 17-Hayden Brinkley[15]
16. 42-Mason Skinner[19]
17. 9JR-Derek Hagar[4]
18. 25G-Luke Goolsby[21]
19. 3-Darin Adams[14]
20. 10K-Dewayne White[8]
21. 16E-Evan McElhaney[13]
22. 43-Braxton Kahler[20]