Levi Hillier Dominates SCCT Feature at Douglas County

From Gary Thomas
ROSBURG, OR (July 20, 2026) — Sixteen-year-old Levi Hillier led all 30 laps in the Shop Kyle Larson feature to grab his initial Elk Grove Ford Sprint Car Challenge Tour victory on Monday at the Douglas County Dirt Track.
The Burlington, Washington driver piloted the Rudeen Racing No. 26R to the $3,000 triumph after setting a new 360 track record to begin the evening.
Roseville’s Colby Copeland charged from 12th to second while Braden Chiaramonte rounded out the podium. Copeland and Chiaramonte are now tied for the SCCT Western Sprint Tour point lead.
Yuba City’s Landon Brooks and SCCT point leader Justyn Cox rounded out the top five.
Camden Robustelli, Bubba Decaires, Tyler Thompson, Seth Standley and Pit Stop USA Hard Charger Dawson Hammes completed the top 10.
SCCT Western Sprint Tour Speedweek resumes tomorrow night at Coos Bay Speedway.
Sprint Car Challenge Tour
Western Sprint Tour Speedweek
Douglas County Dirt Track
Roseburg, Oregon
Monday, July 20, 2026
Qualifying 2 Laps
1. 26R-Levi Hillier, 12.464[17]
2. 75-Tony Gomes, 12.553[4]
3. 7S-Seth Standley, 12.553[23]
4. 73B-Braden Chiaramonte, 12.559[24]
5. 42X-Justyn Cox, 12.561[19]
6. 40-Kinzer Cox, 12.661[6]
7. 77-Levi Klatt, 12.667[14]
8. 9T-Camden Robustelli, 12.687[1]
9. 21L-Landon Brooks, 12.719[18]
10. 26-Corbin Rueschenberg, 12.744[21]
11. 29-Cole Croft, 12.745[20]
12. 7C-Colby Copeland, 12.787[15]
13. 33-Kyle Alberding, 12.794[5]
14. 8-Aydan Saunders, 12.817[9]
15. 94-Greg Decaires V, 12.824[2]
16. 51-Jake Morgan, 12.832[16]
17. 7-Tyler Thompson, 12.840[13]
18. 5D-Destry Miller, 12.844[12]
19. 56C-Carson Hammes, 13.025[11]
20. 78-Ryan Hirschbock, 13.086[8]
21. 55D-Dawson Hammes, 13.110[22]
22. 321-Parker Mockridge, 13.332[7]
23. 51D-Dustin Gehring, 13.708[3]
24. (DNS) 91T-Tommy Beck
Dash 6 Laps
1. 26R-Levi Hillier[1]
2. 42X-Justyn Cox[2]
3. 21L-Landon Brooks[6]
4. 75-Tony Gomes[3]
5. 73B-Braden Chiaramonte[4]
6. 7S-Seth Standley[5]
Heat 1 8 Laps
1. 73B-Braden Chiaramonte[1]
2. 77-Levi Klatt[2]
3. 26R-Levi Hillier[4]
4. 51-Jake Morgan[6]
5. 33-Kyle Alberding[5]
6. 56C-Carson Hammes[7]
7. 26-Corbin Rueschenberg[3]
8. 321-Parker Mockridge[8]
Heat 2 8 Laps
1. 42X-Justyn Cox[1]
2. 9T-Camden Robustelli[2]
3. 29-Cole Croft[3]
4. 7S-Seth Standley[4]
5. 7-Tyler Thompson[6]
6. 8-Aydan Saunders[5]
7. 78-Ryan Hirschbock[7]
8. 51D-Dustin Gehring[8]
Heat 3 8 Laps
1. 21L-Landon Brooks[2]
2. 75-Tony Gomes[4]
3. 40-Kinzer Cox[1]
4. 7C-Colby Copeland[3]
5. 94-Greg Decaires V[5]
6. 5D-Destry Miller[6]
7. 55D-Dawson Hammes[7]
8. 91T-Tommy Beck[8]
A Main 30 Laps
1. 26R-Levi Hillier[1]
2. 7C-Colby Copeland[12]
3. 73B-Braden Chiaramonte[5]
4. 21L-Landon Brooks[3]
5. 42X-Justyn Cox[2]
6. 9T-Camden Robustelli[8]
7. 94-Greg Decaires V[15]
8. 7-Tyler Thompson[14]
9. 7S-Seth Standley[6]
10. 55D-Dawson Hammes[21]
11. 29-Cole Croft[11]
12. 51-Jake Morgan[10]
13. 8-Aydan Saunders[17]
14. 33-Kyle Alberding[13]
15. 77-Levi Klatt[7]
16. 56C-Carson Hammes[16]
17. 5D-Destry Miller[18]
18. 78-Ryan Hirschbock[20]
19. 321-Parker Mockridge[22]
20. 26-Corbin Rueschenberg[19]
21. 51D-Dustin Gehring[23]
22. 75-Tony Gomes[4]
23. 40-Kinzer Cox[9]
24. (DNS) 91T-Tommy Beck