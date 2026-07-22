Hillier Scores Second Consecutive Victory with SCCT on Western Speedweek

COOS BAY, OR (July 21, 2026) — For the second night in a row Levi Hillier won the Sprint Car Challenge Tour event during Western Sprint Tour Speedweek at Coos Bay Speedway. Backing up his win on Tuesday night at the Douglas County Dirt Track, Hilled moved up from sixth starting position for the victory at Coos Bay over Justyn Cox, Levi Klatt, Landon Brooks, and Colby Copeland.
Western Sprint Tour Speedweek
Sprint Car Challenge Tour
Coos Bay Speedway
Coos Bay Oregon
Tuesday, July 21, 2026
Qualifying:
1. 7C-Colby Copeland, 11.634[3]
2. 8-Aydan Saunders, 11.662[1]
3. 42-Justyn Cox, 11.671[5]
4. 26R-Levi Hillier, 11.709[8]
5. 77K-Levi Klatt, 11.744[19]
6. 73B-Braden Chiaramonte, 11.859[9]
7. 21L-Landon Brooks, 11.938[14]
8. 51-Jake Morgan, 11.950[4]
9. 321-Parker Mockridge, 12.014[2]
10. 29-Cole Croft, 12.021[10]
11. 9T-Camden Robustelli, 12.036[13]
12. 7-Seth Standley, 12.069[22]
13. 94-Greg Decaires V, 12.081[7]
14. 5D-Destry Miller, 12.120[6]
15. 56C-Carson Hammes, 12.162[17]
16. 29K-Levi Kuntz, 12.180[21]
17. 26-Corbin Rueschenberg, 12.203[20]
18. 33-Kyle Alberding, 12.255[12]
19. 55D-Dawson Hammes, 12.448[15]
20. 51D-Dustin Gehring, 12.523[18]
21. 78-Ryan Hirschbock, 12.645[16]
22. 5-Austin Sause, 12.917[11]
Dash 1 (6 Laps):
1. 77K-Levi Klatt[1]
2. 42-Justyn Cox[2]
3. 8-Aydan Saunders[3]
4. 73B-Braden Chiaramonte[5]
5. 7C-Colby Copeland[4]
6. 26R-Levi Hillier[6]
Heat 1 (8 Laps):
1. 26R-Levi Hillier[1]
2. 21L-Landon Brooks[2]
3. 7C-Colby Copeland[4]
4. 29-Cole Croft[3]
5. 55D-Dawson Hammes[7]
6. 94-Greg Decaires V[5]
7. 29K-Levi Kuntz[6]
8. 5-Austin Sause[8]
Heat 2 (8 Laps):
1. 77K-Levi Klatt[1]
2. 8-Aydan Saunders[4]
3. 9T-Camden Robustelli[3]
4. 51-Jake Morgan[2]
5. 26-Corbin Rueschenberg[6]
6. 5D-Destry Miller[5]
7. 51D-Dustin Gehring[7]
Heat 3 (8 Laps):
1. 73B-Braden Chiaramonte[1]
2. 42-Justyn Cox[4]
3. 7-Seth Standley[3]
4. 56C-Carson Hammes[5]
5. 321-Parker Mockridge[2]
6. 78-Ryan Hirschbock[7]
7. 33-Kyle Alberding[6]
A Feature (30 Laps):
1. 26R-Levi Hillier[6]
2. 42-Justyn Cox[2]
3. 77K-Levi Klatt[1]
4. 21L-Landon Brooks[7]
5. 7C-Colby Copeland[5]
6. 29-Cole Croft[10]
7. 73B-Braden Chiaramonte[4]
8. 51-Jake Morgan[11]
9. 8-Aydan Saunders[3]
10. 7-Seth Standley[9]
11. 9T-Camden Robustelli[8]
12. 55D-Dawson Hammes[13]
13. 33-Kyle Alberding[21]
14. 56C-Carson Hammes[12]
15. 5D-Destry Miller[17]
16. 5-Austin Sause[22]
17. 321-Parker Mockridge[15]
18. 29K-Levi Kuntz[19]
19. 51D-Dustin Gehring[20]
20. 94-Greg Decaires V[16]
21. 26-Corbin Rueschenberg[14]
22. 78-Ryan Hirschbock[18]