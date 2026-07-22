Matt Campbell Wins Bob Leiby Memorial at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (July 22, 2026) — Matt Campbell won the Bob Leiby Memorial Wednesday night at Lincoln Speedway. Campbell moved up from eighth starting position for the victory, holding off 18th starting Danny Dietrich, Mark Smith, Ayden Hare, and Freddie Rahmer.
Chase Robinson won the winged 358 sprint car main event.
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Wednesday, July 22, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 17K-Mark Smith[1]
2. 51-Freddie Rahmer[9]
3. 2-Jude Siegel[3]
4. 27-Troy Wagaman Jr[8]
5. 91-Preston Lattomus[5]
6. 8-Billy Dietrich[6]
7. 5-Tyler Ross[7]
DNS: 00-Chris Frank
9. (DQ) 11-Talan Haas[2]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 3D-Dave Grube[2]
2. 38-Brett Strickler[5]
3. 18J-JT Ferry[3]
4. 17-Dylan Norris[6]
5. 5F-Glenndon Forsythe[1]
6. 39-Lucas Wolfe[7]
7. 69-Cameron Smith[8]
8. 23A-Chris Arnold[4]
9. 03-Matthew Swift[9]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 10-Matt Campbell[6]
2. 6-Cole Knopp[2]
3. 4-Ayden Hare[4]
4. 1X-Chad Trout[5]
5. 99M-Kyle Moody[7]
6. 48-Danny Dietrich[8]
7. 38S-Jordan Strickler[3]
8. 11H-Hayden Miller[1]
B-Main (10 Laps)
1. 69-Cameron Smith[1]
2. 5-Tyler Ross[3]
3. 38S-Jordan Strickler[2]
4. 00-Chris Frank[8]
5. 23A-Chris Arnold[4]
6. 11H-Hayden Miller[5]
7. 11-Talan Haas[7]
8. 03-Matthew Swift[6]
A-Main (30 Laps)
1. 10-Matt Campbell[8]
2. 48-Danny Dietrich[18]
3. 17K-Mark Smith[1]
4. 4-Ayden Hare[6]
5. 51-Freddie Rahmer[9]
6. 27-Troy Wagaman Jr[10]
7. 5-Tyler Ross[20]
8. 2-Jude Siegel[4]
9. 17-Dylan Norris[11]
10. 38-Brett Strickler[7]
11. 18J-JT Ferry[5]
12. 8-Billy Dietrich[16]
13. 91-Preston Lattomus[13]
14. 39-Lucas Wolfe[17]
15. 69-Cameron Smith[19]
16. 00-Chris Frank[22]
17. 3D-Dave Grube[2]
18. 23A-Chris Arnold[23]
19. 99M-Kyle Moody[15]
20. 6-Cole Knopp[3]
21. 5F-Glenndon Forsythe[14]
22. 1X-Chad Trout[12]
23. 38S-Jordan Strickler[21]
24. 11H-Hayden Miller[24]
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 70D-Brock Hammaker[2]
2. 22K-Eli Tuckey[5]
3. 22JR-Brian Wolf Jr[4]
4. 25S-Tom Senseney Jr[1]
5. 22-Bryn Gohn[7]
6. 91H-Chance Hendershot[3]
7. (DQ) 12D-Steven Downs[6]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 19R-Tylar Rutherford[1]
2. 77-Steve Owings[4]
3. 48-Chase Robinson[2]
4. 19D-Wyatt Hinkle[6]
5. 66A-Cody Fletcher[5]
6. 2W-Will McNeal[3]
7. 15S-Cole Small[7]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 91-Logan Spahr[5]
2. 98-Keith Blumenstein Jr[2]
3. 00-PJ Reutimann[6]
4. 12-Ashley Cappetta[4]
5. 89-Shannon Slaughter[1]
6. 7W-Jayden Wolf[7]
7. 44-Blake Ludwig[3]
A-Main (20 Laps)
1. 48-Chase Robinson[2]
2. 00-PJ Reutimann[6]
3. 77-Steve Owings[7]
4. 98-Keith Blumenstein Jr[1]
5. 22JR-Brian Wolf Jr[4]
6. 19R-Tylar Rutherford[5]
7. 19D-Wyatt Hinkle[11]
8. 22K-Eli Tuckey[9]
9. 70D-Brock Hammaker[8]
10. 12-Ashley Cappetta[12]
11. 66A-Cody Fletcher[14]
12. 91H-Chance Hendershot[18]
13. 2W-Will McNeal[16]
14. 7W-Jayden Wolf[17]
15. 25S-Tom Senseney Jr[10]
16. 89-Shannon Slaughter[15]
17. 12D-Steven Downs[21]
18. 22-Bryn Gohn[13]
19. 15S-Cole Small[19]
20. 91-Logan Spahr[3]
DNS: 44-Blake Ludwig