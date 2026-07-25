Robinson Rumbles to POWRi Sooner Speedweek Feature at I-44 Speedway

OKLAHOMA CITY, OK (July 24, 2026) — Colton Robinson won the POWRi National Midget Car League feature Friday night at I-44 Speedway. Drew Sherman, Karter Sarff, Kale Drake, and Jacob Denney from 16th starting position rounded out the top five.
Sooner SpeedWeek
POWRi National Midget Car League / POWRi West Midget Car Series
I-44 Speedway
Oklahoma City, Oklahoma
Friday, July 24, 2026
Big R Stores Qualifying Flight A (3 Laps)
1. 14D-Zach Daum, 12.587[8]
2. 7-Shannon McQueen, 12.790[6]
3. 67-Jacob Denney, 12.797[1]
4. 32-Trey Marcham, 12.912[3]
5. 54S-Zane Lawrence, 13.330[2]
6. 7D-Michelle Decker, 13.370[7]
7. 97L-Brandon Lewis, 13.547[4]
8. 67K-Colton Robinson, [5]
Big R Stores Qualifying Flight B (3 Laps)
1. 27X-Kyle Jones, 12.850[4]
2. 40D-Drake Edwards, 12.891[3]
3. 40X-Mack Leopard, 12.997[8]
4. 98P-Ryan Padgett, 13.171[5]
5. 6-Brylee Kilmer, 13.605[7]
6. 88P-Tony Penick, 13.753[6]
7. 32T-Jason Tessier, 13.823[2]
8. 11A-Andrew Felker, [1]
Big R Stores Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 3U-Landon Henry, 12.963[6]
2. 4-Kale Drake, 13.050[3]
3. 20Q-Brecken Reese, 13.140[1]
4. 14-Jett Nunley, 13.165[2]
5. 22-Hank Soares, 13.262[5]
6. 19U-Pierce Urbanosky, 13.597[4]
7. T21-Kade Taylor, 13.698[8]
8. 83H-Cullen Hutchison, [7]
Big R Stores Qualifying Flight D (3 Laps)
1. 19AZ-Drew Sherman, 13.005[2]
2. 7U-Karter Sarff, 13.179[3]
3. 36-Jonathan Beason, 13.363[6]
4. 8L-Cooper Miller, 13.410[5]
5. 32J-KJ Snow, 13.437[7]
6. 32A-Alex Sewell, 13.596[1]
7. 13-Chase Howard, 13.637[4]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 67K-Colton Robinson[8]
2. 14D-Zach Daum[4]
3. 32-Trey Marcham[1]
4. 67-Jacob Denney[2]
5. 54S-Zane Lawrence[5]
6. 7-Shannon McQueen[3]
7. 7D-Michelle Decker[6]
8. 97L-Brandon Lewis[7]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 27X-Kyle Jones[4]
2. 98P-Ryan Padgett[1]
3. 40D-Drake Edwards[3]
4. 40X-Mack Leopard[2]
5. 88P-Tony Penick[6]
6. 6-Brylee Kilmer[5]
7. 32T-Jason Tessier[7]
DNS: 11A-Andrew Felker
MVT Services Heat Race #3 (8 Laps)
1. 4-Kale Drake[3]
2. 22-Hank Soares[5]
3. 20Q-Brecken Reese[2]
4. 3U-Landon Henry[4]
5. 83H-Cullen Hutchison[8]
6. 19U-Pierce Urbanosky[6]
7. T21-Kade Taylor[7]
DNS: 14-Jett Nunley
Engler Machine Tool Heat Race #4 (8 Laps)
1. 8L-Cooper Miller[1]
2. 7U-Karter Sarff[3]
3. 19AZ-Drew Sherman[4]
4. 32J-KJ Snow[5]
5. 36-Jonathan Beason[2]
6. 32A-Alex Sewell[6]
7. 13-Chase Howard[7]
RaceTech Titianium B-Feature (12 Laps)
1. 36-Jonathan Beason[4]
2. 7-Shannon McQueen[5]
3. 40X-Mack Leopard[1]
4. 54S-Zane Lawrence[3]
5. 32A-Alex Sewell[7]
6. 13-Chase Howard[10]
7. 88P-Tony Penick[2]
8. 19U-Pierce Urbanosky[8]
9. 7D-Michelle Decker[9]
10. 6-Brylee Kilmer[6]
11. T21-Kade Taylor[11]
12. 32T-Jason Tessier[12]
13. 97L-Brandon Lewis[13]
14. 14-Jett Nunley[14]
15. 11A-Andrew Felker[15]
Toyota Racing Development A-Feature (30 Laps)
1. 67K-Colton Robinson[1]
2. 19AZ-Drew Sherman[8]
3. 7U-Karter Sarff[6]
4. 4-Kale Drake[3]
5. 67-Jacob Denney[16]
6. 27X-Kyle Jones[2]
7. 22-Hank Soares[5]
8. 98P-Ryan Padgett[9]
9. 7-Shannon McQueen[18]
10. 14D-Zach Daum[4]
11. 20Q-Brecken Reese[11]
12. 40D-Drake Edwards[10]
13. 3U-Landon Henry[12]
14. 40X-Mack Leopard[19]
15. 32A-Alex Sewell[21]
16. 8L-Cooper Miller[7]
17. 32J-KJ Snow[14]
18. 54S-Zane Lawrence[20]
19. 13-Chase Howard[22]
20. 19U-Pierce Urbanosky[23]
21. 32-Trey Marcham[13]
22. 83H-Cullen Hutchison[15]
23. 36-Jonathan Beason[17]