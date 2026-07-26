Brent Marks takes night #1at Port Royal

Port Royal,PA (July 25,2026)- Brent Marks won the 25 lap Interstate Batteries High Limit Racing feature over Justin Peck, Anthony Macri, Ryan Smith and Chase Dietz at Port Royal Speedway Saturday night.
410 Sprints – Winged
Interstate Batteries 410 A Feature (25 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 26-Justin Peck[4]; 3. 39M-Anthony Macri[2]; 4. 69K-Ryan Smith[9]; 5. 23-Chase Dietz[3]; 6. 55W-Logan Wagner[22]; 7. 24-Rico Abreu[5]; 8. 87-Aaron Reutzel[6]; 9. 7BC-Tyler Courtney[11]; 10. 55-Kerry Madsen[8]; 11. 29-Danny Dietrich[16]; 12. 67-Justin Whittall[17]; 13. 27-Troy Wagaman Jr[12]; 14. 8-Lance Dewease[18]; 15. 9-Daison Pursley[7]; 16. 77-Giovanni Scelzi[10]; 17. 5-Brenham Crouch[19]; 18. 21-James McFadden[13]; 19. 22H-Doug Hammaker[26]; 20. 13-Tanner Holmes[27]; 21. 42-Sye Lynch[14]; 22. 1A-Cameron Smith[21]; 23. 9R-Chase Randall[23]; 24. 88-Tanner Thorson[25]; 25. 39-Lucas Wolfe[24]; 26. 71R-Logan Rumsey[15]; 27. 35-Buddy Schweibinz[28]; 28. 66-Ryan Newton[20]
Winters Performance 410 B Feature (12 Laps): 1. 1A-Cameron Smith[3]; 2. 55W-Logan Wagner[5]; 3. 9R-Chase Randall[2]; 4. 39-Lucas Wolfe[1]; 5. 11-TJ Stutts[11]; 6. 24D-Danny Sams III[6]; 7. 71-Parker Price Miller[16]; 8. 22H-Doug Hammaker[8]; 9. 17GP-Brock Zearfoss[7]; 10. 77K-Kody Hartlaub[9]; 11. 91-Preston Lattomus[15]; 12. 13-Tanner Holmes[14]; 13. 55M-Domenic Melair[13]; 14. 88-Tanner Thorson[10]; 15. 33W-Michael Walter[4]; 16. 35-Buddy Schweibinz[12]
410 C Feature (8 Laps): 1. 55M-Domenic Melair[1]; 2. 13-Tanner Holmes[3]; 3. 91-Preston Lattomus[2]; 4. 71-Parker Price Miller[10]; 5. 11T-Mike Thompson[4]; 6. 27S-Dylan Cisney[6]; 7. 17-Mark Smith[8]; 8. 10-Matt Campbell[5]; 9. 11A-Austin Bishop[7]; 10. 45S-Samuel Miller[9]; 11. 99-Devin Adams[11]; 12. 2C-Cory Thornton[14]; 13. G5-Gage Pulkrabek[12]; 14. (DNS) 10X-Jake Waters; 15. (DNS) 47K-Kody Lehman
FK Rod Ends 410 Dash (7 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 39M-Anthony Macri[2]; 3. 23-Chase Dietz[4]; 4. 26-Justin Peck[6]; 5. 24-Rico Abreu[3]; 6. 87-Aaron Reutzel[7]; 7. 9-Daison Pursley[8]; 8. 55-Kerry Madsen[5]
TJ Forged 410 Heat 1 (8 Laps): 1. 55-Kerry Madsen[2]; 2. 26-Justin Peck[4]; 3. 7BC-Tyler Courtney[1]; 4. 21-James McFadden[3]; 5. 67-Justin Whittall[5]; 6. 1A-Cameron Smith[7]; 7. 55W-Logan Wagner[9]; 8. 77K-Kody Hartlaub[8]; 9. 55M-Domenic Melair[6]; 10. 10-Matt Campbell[10]; 11. 45S-Samuel Miller[11]; 12. 10X-Jake Waters[12]
DMI 410 Heat 2 (8 Laps): 1. 39M-Anthony Macri[2]; 2. 69K-Ryan Smith[1]; 3. 87-Aaron Reutzel[4]; 4. 71R-Logan Rumsey[5]; 5. 5-Brenham Crouch[6]; 6. 39-Lucas Wolfe[3]; 7. 17GP-Brock Zearfoss[7]; 8. 11-TJ Stutts[11]; 9. 13-Tanner Holmes[8]; 10. 11A-Austin Bishop[9]; 11. 99-Devin Adams[10]; 12. 47K-Kody Lehman[12]
BR Motorsports 410 Heat 3 (8 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 77-Giovanni Scelzi[2]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[3]; 4. 24-Rico Abreu[4]; 5. 8-Lance Dewease[6]; 6. 33W-Michael Walter[8]; 7. 22H-Doug Hammaker[5]; 8. 35-Buddy Schweibinz[9]; 9. 91-Preston Lattomus[11]; 10. 27S-Dylan Cisney[10]; 11. 71-Parker Price Miller[7]; 12. 2C-Cory Thornton[12]
Rod End Supply 410 Heat 4 (8 Laps): 1. 9-Daison Pursley[1]; 2. 23-Chase Dietz[4]; 3. 42-Sye Lynch[2]; 4. 29-Danny Dietrich[5]; 5. 66-Ryan Newton[6]; 6. 24D-Danny Sams III[10]; 7. 88-Tanner Thorson[7]; 8. 9R-Chase Randall[3]; 9. 11T-Mike Thompson[9]; 10. 17-Mark Smith[8]; 11. G5-Gage Pulkrabek[11]
Capital Custom Trailers 410 Qualifying A (2 Laps): 1. 26-Justin Peck, 15.862[3]; 2. 87-Aaron Reutzel, 15.864[5]; 3. 7BC-Tyler Courtney, 16.023[8]; 4. 69K-Ryan Smith, 16.082[16]; 5. 55-Kerry Madsen, 16.103[4]; 6. 39M-Anthony Macri, 16.192[9]; 7. 21-James McFadden, 16.213[11]; 8. 39-Lucas Wolfe, 16.380[6]; 9. 67-Justin Whittall, 16.394[17]; 10. 71R-Logan Rumsey, 16.408[10]; 11. 55M-Domenic Melair, 16.412[1]; 12. 5-Brenham Crouch, 16.417[20]; 13. 1A-Cameron Smith, 16.454[18]; 14. 17GP-Brock Zearfoss, 16.550[7]; 15. 77K-Kody Hartlaub, 16.594[12]; 16. 13-Tanner Holmes, 16.605[19]; 17. 55W-Logan Wagner, 16.627[22]; 18. 11A-Austin Bishop, 16.655[21]; 19. 10-Matt Campbell, 16.756[15]; 20. 99-Devin Adams, 16.816[14]; 21. 45S-Samuel Miller, 17.457[23]; 22. 11-TJ Stutts, 18.102[24]; 23. 10X-Jake Waters[2]; 24. 47K-Kody Lehman[13]
Capital Custom Trailers 410 Qualifying B (2 Laps): 1. 24-Rico Abreu, 16.652[17]; 2. 23-Chase Dietz, 16.828[5]; 3. 19-Brent Marks, 16.908[13]; 4. 9-Daison Pursley, 16.969[23]; 5. 77-Giovanni Scelzi, 16.983[21]; 6. 42-Sye Lynch, 17.015[20]; 7. 27-Troy Wagaman Jr, 17.086[6]; 8. 9R-Chase Randall, 17.171[11]; 9. 22H-Doug Hammaker, 17.270[9]; 10. 29-Danny Dietrich, 17.274[19]; 11. 8-Lance Dewease, 17.297[8]; 12. 66-Ryan Newton, 17.319[4]; 13. 71-Parker Price Miller, 17.383[14]; 14. 88-Tanner Thorson, 17.383[10]; 15. 33W-Michael Walter, 17.479[12]; 16. 17-Mark Smith, 17.535[1]; 17. 35-Buddy Schweibinz, 17.684[16]; 18. 11T-Mike Thompson, 17.734[18]; 19. 27S-Dylan Cisney, 17.791[7]; 20. 24D-Danny Sams III, 17.813[15]; 21. 91-Preston Lattomus, 17.879[3]; 22. G5-Gage Pulkrabek, 18.817[22]; 23. 2C-Cory Thornton, 18.925[2]