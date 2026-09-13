Feature Winners: Saturday, September 12, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Agassiz Speedway
|Agassiz, BC
|CAN
|Focus Midgets
|
|Aaron Fell
|Agassiz Speedway
|Agassiz, BC
|CAN
|Can-Am Sprints
|
|Tyson Cross
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|USA
|NARC King of the West Sprint Car Series
|
|Justin Sanders
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Chris Donnely
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|USA
|Xtreme Dirt Midget Association
|
|John Forlano
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Xavier Doney
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|North East Wingless Sprints
|Season Championship
|Nate Smith
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|John Reeve Memorial
|Zane DeVault
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Traditional Sprint Car Series
|
|Jack Berger
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|
|Clint Garner
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Blake Edwards
|Dodge City Raceway Park
|Dodge City, KS
|USA
|ASCS Western Plains Region / ASCS Gunsmoke Region
|
|Jesse Pate
|Dodge City Raceway Park
|Dodge City, KS
|USA
|World of Outlaws
|
|Buddy Kofoid
|Douglas County Dirt Track
|Roseburg, OR
|USA
|Interstate Sprint Car Series
|
|Bailey Hibbard
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Cars
|AFCS Championship
|Bryan Sebetto
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Cars
|AFCS Championship
|Zeth Sabo
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprints
|Season Championship
|Rained Out
|I-90 Speedway
|Hartford, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Season Championship
|Karter Heiskell
|Langley Speedway
|Hampton, VA
|USA
|Virginia Sprint Series
|
|Rained Out
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|Commonwealth Clash
|Rained Out
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Commonwealth Clash
|Rained Out
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Commonwealth Clash
|Rained Out
|Macon Speedway
|Macon, IL
|USA
|POWRi IMRA
|
|Daltyn England
|McLean County Speedway
|Underwood, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|North Dakota Non-Wing Nationals
|Ken Hron
|Moberly Motorsports Park
|Moberly, MO
|USA
|ASCS National Tour / ASCS Midwest Region
|
|Jett Barnes
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Chariots of Thunder Sprintcar Series
|Matt Egel
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Chariots of Thunder Sprintcar Series
|Kyle Mock
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Rained Out
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
|
|Rained Out
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|
|Brett Pergio
|Penn Can Speedway
|Susquehanna, PA
|USA
|CRSA Sprints
|
|Mikey Smith
|Placerville Speedway
|Placerville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Forni-Humphries Championship Night
|Max Mitry
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|High Limit Racing
|Tuscarora 50
|James McFadden
|Red Hill Raceway
|Sumner, IL
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|
|Jadon Rogers
|Riverside International Speedway
|West Mempis, AR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Corey Bailey
|Salina Speedway
|Salina, KS
|USA
|United Rebel Sprint Series
|
|Rained Out
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Shane Smith
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Season Championship Night #1
|Trey Starks
|Southern Raceway
|Milton, FL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Star Speedway
|Epping, NH
|USA
|New England Supermodified Series
|Star Classic 100
|Jonathan McKennedy
|Stockton 99 Speedway
|Stockton, CA
|USA
|NCMA Sprint Car Series
|
|Tony Hunt
|Valley Speedway
|Grain Valley, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jake Greenwood
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|USAC Western States Midget Car Series
|TBA
|T.J. Smith
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|Fall Classic
|Ben Schmidt
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Fall Classic
|Jordan Funderburk