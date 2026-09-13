Feature Winners: Saturday, September 12, 2026

_Front Page News, Antioch Speedway, ASCS Gunsmoke Region, ASCS Midwest Region, ASCS National Tour, ASCS Western Plains Region, Attica Fremont Championship Series, Bridgeport Speedway, Buckeye Outlaw Sprint Series, Butler Motor Speedway, Creek County Speedway, Dodge City Raceway Park, Douglas County Dirt Track, Fremont Speedway, Gray's Harbor Raceway, High Limit Racing, Huntley's Hoosier Winged Sprint Series, I-90 Speedway, Interstate Sprint Car Series, Lernerville Speedway, Midwest Sprint Car Association (WI), New England Supermodified Series, Northern Auto Racing Club, Northline Speedway, Northwest Focus Midget Car Series, Paragon Speedway, Path Valley Speedway Park, Port Royal Speedway, POWRi IMRA Midget Series, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, Riverside International Speedway, RUSH Racing Series, Sharon Speedway, Skagit Speedway, Sprint Cars of New England, Star Speedway, UMSS - Traditional Sprint Car Series, UMSS - Winged Sprint Car Series, United Rebel Sprint Series, United Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, USAC Western States Midget Series, Ventura Raceway, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Wilmot Raceway, World of Outlaws, Xtreme DIRTcar DMA Midgets
Jett Barnes. (Patrick Grant Photo)
Jett Barnes. (Patrick Grant Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Agassiz Speedway Agassiz, BC CAN Focus Midgets Aaron Fell
Agassiz Speedway Agassiz, BC CAN Can-Am Sprints Tyson Cross
Antioch Speedway Antioch, CA USA NARC King of the West Sprint Car Series Justin Sanders
Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Chris Donnely
Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Xtreme Dirt Midget Association John Forlano
Benton Speedway Benton, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Xavier Doney
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA North East Wingless Sprints Season Championship Nate Smith
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars John Reeve Memorial Zane DeVault
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Jack Berger
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Clint Garner
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Winged 305 Sprint Cars Blake Edwards
Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA ASCS Western Plains Region / ASCS Gunsmoke Region Jesse Pate
Dodge City Raceway Park Dodge City, KS USA World of Outlaws Buddy Kofoid
Douglas County Dirt Track Roseburg, OR USA Interstate Sprint Car Series Bailey Hibbard
Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS 305 Sprint Cars AFCS Championship Bryan Sebetto
Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS 410 Sprint Cars AFCS Championship Zeth Sabo
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged Sportsman Sprints Season Championship Rained Out
I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Season Championship Karter Heiskell
Langley Speedway Hampton, VA USA Virginia Sprint Series Rained Out
Lernerville Speedway Sarver, PA USA RUSH Sprint Car Series Commonwealth Clash Rained Out
Lernerville Speedway Sarver, PA USA USAC National Sprint Car Series Commonwealth Clash Rained Out
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Commonwealth Clash Rained Out
Macon Speedway Macon, IL USA POWRi IMRA Daltyn England
McLean County Speedway Underwood, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series North Dakota Non-Wing Nationals Ken Hron
Moberly Motorsports Park Moberly, MO USA ASCS National Tour / ASCS Midwest Region Jett Barnes
Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Sprintcar Series Matt Egel
Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Chariots of Thunder Sprintcar Series Kyle Mock
Paragon Speedway Paragon, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out
Paragon Speedway Paragon, IN USA Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series Rained Out
Path Valley Speedway Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Brett Pergio
Penn Can Speedway Susquehanna, PA USA CRSA Sprints Mikey Smith
Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Forni-Humphries Championship Night Max Mitry
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA High Limit Racing Tuscarora 50 James McFadden
Red Hill Raceway Sumner, IL USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Jadon Rogers
Riverside International Speedway West Mempis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Corey Bailey
Salina Speedway Salina, KS USA United Rebel Sprint Series Rained Out
Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Skagit Speedway Alger, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Shane Smith
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Night #1 Trey Starks
Southern Raceway Milton, FL USA United Sprint Car Series Rained Out
Star Speedway Epping, NH USA New England Supermodified Series Star Classic 100 Jonathan McKennedy
Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA NCMA Sprint Car Series Tony Hunt
Valley Speedway Grain Valley, MO USA Winged 305 Sprint Cars Jake Greenwood
Ventura Raceway Ventura, CA USA USAC Western States Midget Car Series TBA T.J. Smith
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Midwest Sprint Car Association Fall Classic Ben Schmidt
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars Fall Classic Jordan Funderburk