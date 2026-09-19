Cameron Smith Wins the Gobrecht Classic at BAPS

YORK HAVEN, PA (September 19, 2026) — Cameron Smith won the PA Posse 410 Sprint Car Series feature event during the York Excavating Kevin Gobrecht Classic Saturday night at BAPS Motor Speedway.
Smith, from Spring Valley, Pennsylvania, charged from eighth starting position to take the lead from Troy Wagaman Jr. and drove away for the victory.
Wagaman, Chase Dietz, Logan Rumsey, and Danny Dietrich rounded out the top five.
Matt Ondek won the Super Sportsman main event.
York Excavating Kevin Gobrecht Classic
BAPS Motor Speedway
York Haven, Pennsylvania
Saturday, September 19, 2026
PA Posse 410 Sprint Car Series
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 55-Dallas Schott, 14.467[9]
2. 48-Danny Dietrich, 14.508[7]
3. 11-TJ Stutts, 14.566[4]
4. 11P-Brent Shearer, 14.589[2]
5. 5-Tyler Ross, 14.704[5]
6. 38-Jordan Strickler, 14.905[3]
7. 4W-Kasey Weaver, 14.966[8]
8. 7-Aidan Borden, 15.001[1]
9. 15T-Matt Tebbs, 15.287[6]
10. 22M-Matt Miller, 15.471[10]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 71-Logan Rumsey, 14.265[10]
2. 51-Freddie Rahmer, 14.345[1]
3. 39-Lucas Wolfe, 14.488[6]
4. 75-Jayden Wolf, 14.590[4]
5. 33-Gerard McIntyre Jr, 14.702[9]
6. 19-Brett Strickler, 14.735[7]
7. 8D-Billy Dietrich, 14.808[5]
8. 22-Doug Hammaker, 14.988[8]
9. 33W-Michael Walter, 15.154[2]
10. 9-Gordon Senft III, 15.730[3]
Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 23-Chase Dietz, 14.131[8]
2. 1A-Cameron Smith, 14.424[2]
3. 17K-Mark Smith, 14.437[4]
4. 69K-Buddy Schweibinz, 14.566[1]
5. 1W-Preston Lattomus, 14.568[7]
6. 11H-Hayden Miller, 14.702[3]
7. 10X-Ryan Smith, 14.743[6]
8. 99M-Kyle Moody, 14.753[10]
9. 8-Lance Dewease, 14.855[9]
10. 2-Jude Siegel, 14.921[5]
Qualifying Flight D (2 Laps)
1. 17-Dylan Norris, 14.480[9]
2. 18J-JT Ferry, 14.526[4]
3. 27-Troy Wagaman Jr, 14.559[1]
4. 23A-Chris Arnold, 14.582[2]
5. 98-James Roselli, 14.772[3]
6. 6-Cole Knopp, 15.012[5]
7. 11M-Mike Thompson, 15.034[7]
8. 76-Michael Smith, 15.468[8]
9. 00-Chris Frank, 15.506[6]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 11-TJ Stutts[2]
3. 55-Dallas Schott[4]
4. 11P-Brent Shearer[3]
5. 5-Tyler Ross[5]
6. 38-Jordan Strickler[6]
7. 4W-Kasey Weaver[7]
8. 7-Aidan Borden[8]
9. 15T-Matt Tebbs[9]
10. 22M-Matt Miller[10]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 39-Lucas Wolfe[2]
2. 51-Freddie Rahmer[1]
3. 71-Logan Rumsey[4]
4. 75-Jayden Wolf[3]
5. 33-Gerard McIntyre Jr[5]
6. 22-Doug Hammaker[8]
7. 19-Brett Strickler[6]
8. 8D-Billy Dietrich[7]
9. 33W-Michael Walter[9]
10. 9-Gordon Senft III[10]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 1A-Cameron Smith[1]
2. 17K-Mark Smith[2]
3. 23-Chase Dietz[4]
4. 69K-Buddy Schweibinz[3]
5. 1W-Preston Lattomus[5]
6. 10X-Ryan Smith[7]
7. 8-Lance Dewease[9]
8. 99M-Kyle Moody[8]
9. 2-Jude Siegel[10]
10. 11H-Hayden Miller[6]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr[2]
2. 18J-JT Ferry[1]
3. 6-Cole Knopp[6]
4. 11M-Mike Thompson[7]
5. 98-James Roselli[5]
6. 23A-Chris Arnold[3]
7. 76-Michael Smith[8]
8. 00-Chris Frank[9]
DNS: 17-Dylan Norris
B-Main (12 Laps)
1. 38-Jordan Strickler[1]
2. 10X-Ryan Smith[3]
3. 22-Doug Hammaker[2]
4. 8-Lance Dewease[7]
5. 23A-Chris Arnold[4]
6. 19-Brett Strickler[6]
7. 4W-Kasey Weaver[5]
8. 99M-Kyle Moody[11]
9. 8D-Billy Dietrich[10]
10. 11H-Hayden Miller[18]
11. 7-Aidan Borden[9]
12. 76-Michael Smith[8]
13. 15T-Matt Tebbs[13]
14. 2-Jude Siegel[15]
DNS: 00-Chris Frank
DNS: 33W-Michael Walter
DNS: 22M-Matt Miller
DNS: 9-Gordon Senft III
DNS: 17-Dylan Norris
A-Main (30 Laps)
1. 1A-Cameron Smith[8]
2. 27-Troy Wagaman Jr[3]
3. 23-Chase Dietz[6]
4. 71-Logan Rumsey[7]
5. 48-Danny Dietrich[5]
6. 51-Freddie Rahmer[10]
7. 39-Lucas Wolfe[1]
8. 69K-Buddy Schweibinz[15]
9. 55-Dallas Schott[2]
10. 18J-JT Ferry[4]
11. 17K-Mark Smith[11]
12. 5-Tyler Ross[17]
13. 11P-Brent Shearer[13]
14. 1W-Preston Lattomus[19]
15. 22-Doug Hammaker[23]
16. 11-TJ Stutts[9]
17. 10X-Ryan Smith[22]
18. 11M-Mike Thompson[16]
19. 38-Jordan Strickler[21]
20. 98-James Roselli[20]
21. 6-Cole Knopp[12]
22. 33-Gerard McIntyre Jr[18]
23. 8-Lance Dewease[24]
24. 75-Jayden Wolf[14]
Super Sportsman
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 35-John Edkin[7]
2. 16-Ryan Rutz[3]
3. 2M-Matt Ondek[6]
4. 11-Chad Baker[4]
5. 360-Frankie Herr[5]
6. D57-Jeff Miller[8]
7. 72-Chris Keshishian[1]
8. 17-Evan Semhoff III[2]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 99G-Scott Grace[1]
2. 222-Jay Fannasy[7]
3. 9B-Blake Brooks[5]
4. 90-Jordan Givler[4]
5. 75-Kenny Edkin[6]
6. 6S-Shane McConnell[2]
7. 9K-Tyler Wolford[8]
8. 53-Barry Thomas Jr[3]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 88-Tony Jackson[5]
2. 30-Scott Dellinger[7]
3. 7-Timmie Barrick[6]
4. 57-Adam Edkin[4]
5. 88H-Steve Wilbur[3]
6. 21R-Jamie Rickert[2]
7. 81-Kendall Barkley[1]
A-Main (25 Laps)
1. 2M-Matt Ondek[7]
2. 90-Jordan Givler[4]
3. 30-Scott Dellinger[11]
4. 88-Tony Jackson[12]
5. 222-Jay Fannasy[10]
6. 75-Kenny Edkin[14]
7. 7-Timmie Barrick[8]
8. 9B-Blake Brooks[6]
9. 35-John Edkin[9]
10. 9K-Tyler Wolford[19]
11. 16-Ryan Rutz[2]
12. 53-Barry Thomas Jr[21]
13. 360-Frankie Herr[13]
14. 57-Adam Edkin[5]
15. 6S-Shane McConnell[17]
16. 21R-Jamie Rickert[18]
17. 88H-Steve Wilbur[15]
18. 17-Evan Semhoff III[23]
19. 81-Kendall Barkley[20]
20. D57-Jeff Miller[16]
21. 11-Chad Baker[3]
22. 99G-Scott Grace[1]
DNS: 72-Chris Keshishian