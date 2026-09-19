Jordan Kinser Wins at Paragon

PARAGON, IN (September 19, 2026) — Jordan Kinser won the non-wing sprint car feature event Saturday night at Paragon Speedway.
Shane Cottle, Todd Hobson, David Gasper, and Brandon Specner rounded out the top five.
Hunter Maddox won the Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series feature event.
Paragon Speedway
Paragon, Indiana
Saturday, September 19, 2026
Non-Wing 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A(3 Laps)
1. 24M-Hunter Maddox, 15.600[3]
2. 33S-Jake Scott, 15.678[5]
3. 77-Todd Hobson, 15.807[1]
4. 8-Adam Taylor, 15.898[10]
5. 57R-David Gasper, 15.918[6]
6. 7-Travis Thompson, 15.922[8]
7. 3KB-Jacob Brown, 16.057[2]
8. 14-Bryan Brewer, 16.228[4]
9. 8*-Reed Whitney, 16.502[7]
10. 33-Jesse Miller, 16.956[9]
Qualifying Flight B (3 Laps)
1. 75-Jordan Kinser, 15.059[9]
2. 24P-Max Adams, 15.233[5]
3. 34T-Cody Trammell, 15.413[4]
4. 34-Shane Cottle, 15.426[7]
5. 26-Matt Thompson, 15.558[6]
6. 17P-Seth Parker, 15.614[2]
7. 6K-Ashton Thompson, 15.701[3]
8. 24-Mason Giddens, 15.774[8]
9. 44-David Hair, 15.785[1]
Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 22-Brandon Spencer, 15.620[1]
2. 16K-Colin Parker, 15.630[3]
3. 43-Owen Barr, 15.860[6]
4. 8C-Michael Clark, 16.089[7]
5. 9-Jim Tribby, 16.258[2]
6. 4-Justin Davis, 16.571[5]
7. 67L-Josh Lane, 17.369[4]
8. 12W-Dawson Wright, 17.496[9]
9. 83B-Jeff Beasley, 18.408[8]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 77-Todd Hobson[2]
2. 33S-Jake Scott[3]
3. 24M-Hunter Maddox[4]
4. 57R-David Gasper[5]
5. 3KB-Jacob Brown[7]
6. 8*-Reed Whitney[9]
7. 14-Bryan Brewer[8]
8. 7-Travis Thompson[6]
9. 33-Jesse Miller[10]
DNS: 8-Adam Taylor
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 34-Shane Cottle[1]
2. 75-Jordan Kinser[4]
3. 24P-Max Adams[3]
4. 17P-Seth Parker[6]
5. 26-Matt Thompson[5]
6. 34T-Cody Trammell[2]
7. 24-Mason Giddens[8]
8. 6K-Ashton Thompson[7]
9. 44-David Hair[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 8C-Michael Clark[1]
2. 22-Brandon Spencer[4]
3. 67L-Josh Lane[7]
4. 43-Owen Barr[2]
5. 4-Justin Davis[6]
6. 12W-Dawson Wright[8]
7. 9-Jim Tribby[5]
8. 83B-Jeff Beasley[9]
DNS: 16K-Colin Parker
B-Main (12 Laps)
1. 8*-Reed Whitney[1]
2. 34T-Cody Trammell[2]
3. 14-Bryan Brewer[4]
4. 8-Adam Taylor[13]
5. 7-Travis Thompson[7]
6. 12W-Dawson Wright[3]
7. 33-Jesse Miller[10]
8. 24-Mason Giddens[5]
9. 6K-Ashton Thompson[8]
10. 44-David Hair[11]
11. 83B-Jeff Beasley[9]
12. 9-Jim Tribby[6]
DNS: 16K-Colin Parker
Feature (25 Laps)
1. 75-Jordan Kinser[2]
2. 34-Shane Cottle[4]
3. 77-Todd Hobson[6]
4. 57R-David Gasper[10]
5. 22-Brandon Spencer[3]
6. 33S-Jake Scott[5]
7. 24M-Hunter Maddox[7]
8. 17P-Seth Parker[11]
9. 26-Matt Thompson[14]
10. 34T-Cody Trammell[17]
11. 43-Owen Barr[12]
12. 14-Bryan Brewer[18]
13. 8*-Reed Whitney[16]
14. 3KB-Jacob Brown[13]
15. 7-Travis Thompson[20]
16. 67L-Josh Lane[9]
17. 8-Adam Taylor[19]
18. 24P-Max Adams[8]
19. 4-Justin Davis[15]
20. 8C-Michael Clark[1]
Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
Qualifying (3 Laps)
1. 14BC-Kanon Posey, 14.986[7]
2. 14-Ethan Barrow, 15.027[1]
3. 18-Cody Workman, 15.228[3]
4. A79-Ryan Myers, 15.496[2]
5. 2C-Conner Garrison, 15.508[6]
6. 36M-Barry Miller, 15.618[5]
7. 22M-Makenzie Hieston, 15.789[4]
8. 19M-Gabe Mitchell, 16.695[8]
Qualifying 2 (3 Laps)
1. 22H-Rod Henning, 14.815[1]
2. 14M-Brenden McGlothlin, 14.856[7]
3. 3C-Hunter Maddox, 14.989[9]
4. 23F-Cole Parker, 15.027[3]
5. 39-Justin Mathews, 15.217[8]
6. 5M-Matthew McDonald, 15.329[6]
7. 7S-Sam Hinds, 15.352[2]
8. 13-Tyson Lady, 15.438[5]
9. 39H-Evan Hammond, 15.601[4]
Qualifying 3 (3 Laps)
1. 11R-Blayne Ridgley, 14.881[8]
2. 67B-Dillan Baldwin, 14.958[3]
3. 93-Dean Barnes, 15.031[7]
4. 00H-Michael Helterbran, 15.042[2]
5. 23T-Ashton Thompson, 15.258[5]
6. 19-Alfred Galedrige Jr, 15.299[4]
7. 60-John Wolfarth, 15.472[6]
8. 13C-Joshua Cevela, 15.637[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14BC-Kanon Posey[1]
2. 18-Cody Workman[3]
3. 14-Ethan Barrow[2]
4. A79-Ryan Myers[4]
5. 36M-Barry Miller[6]
6. 2C-Conner Garrison[5]
7. 19M-Gabe Mitchell[8]
8. 22M-Makenzie Hieston[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 22H-Rod Henning[1]
2. 3C-Hunter Maddox[3]
3. 14M-Brenden McGlothlin[2]
4. 23F-Cole Parker[4]
5. 5M-Matthew McDonald[6]
6. 7S-Sam Hinds[7]
7. 13-Tyson Lady[8]
8. 39-Justin Mathews[5]
9. 39H-Evan Hammond[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 67B-Dillan Baldwin[2]
2. 11R-Blayne Ridgley[1]
3. 93-Dean Barnes[3]
4. 00H-Michael Helterbran[4]
5. 19-Alfred Galedrige Jr[6]
6. 23T-Ashton Thompson[5]
7. 60-John Wolfarth[7]
8. 13C-Joshua Cevela[8]
A-Main (25 Laps)
1. 3C-Hunter Maddox[3]
2. 14M-Brenden McGlothlin[8]
3. 23F-Cole Parker[11]
4. 11R-Blayne Ridgley[1]
5. A79-Ryan Myers[10]
6. 22H-Rod Henning[4]
7. 39-Justin Mathews[21]
8. 00H-Michael Helterbran[12]
9. 5M-Matthew McDonald[14]
10. 13-Tyson Lady[19]
11. 36M-Barry Miller[13]
12. 14BC-Kanon Posey[5]
13. 13C-Joshua Cevela[22]
14. 67B-Dillan Baldwin[6]
15. 39H-Evan Hammond[23]
16. 60-John Wolfarth[20]
17. 19M-Gabe Mitchell[18]
18. 23T-Ashton Thompson[17]
19. 93-Dean Barnes[9]
20. 18-Cody Workman[2]
21. 14-Ethan Barrow[7]
22. 19-Alfred Galedrige Jr[15]
23. 2C-Conner Garrison[16]