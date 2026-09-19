Thomas Wins the Haubstadt Hustler

HAUBSTADT, IN (September 19, 2026) — Kevin Thomas Jr. won the “Haubstadt Hustler” for the USAC AMSOIL National Sprint Car Series and Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Saturday night at Tri-State Speedway.
Thomas, from Cullman, Alabama, moved up from sixth starting position to take the lead from Robert Ballou on lap 18 and held a 1.884 second advantage over second place Kyle Cummins at the finish.
Ballou, C.J. Leary, and Chase Stockon rounded out the top five.
Haubstadt Hustler
USAC AMSOIL National Sprint Car Series / Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
Tri-State Speedway
Haubstadt, Indiana
Saturday, September 19, 2026
LearnLab Qualifying (2 Laps)
1. 15-Kevin Thomas Jr, 13.839[8]
2. 92-Chase Stockon, 13.873[26]
3. 30-CJ Leary, 13.878[25]
4. 5T-Jake Swanson, 13.891[3]
5. 12-Robert Ballou, 13.892[28]
6. 21M-Carson Short, 13.926[23]
7. 3P-Kyle Cummins, 13.933[9]
8. 19AZ-Mitchel Moles, 13.946[2]
9. 19-Hayden Reinbold, 13.965[11]
10. 39-Briggs Danner, 13.981[19]
11. 57-Logan Seavey, 14.017[20]
12. 16-Harley Burns, 14.053[12]
13. 55-Eli Wilhelmus, 14.079[5]
14. 63-Cale Coons, 14.106[4]
15. 3R-Stevie Sussex III, 14.154[21]
16. 4-Justin Grant, 14.180[7]
17. 10G-Gabriel Gilbert, 14.219[16]
18. 10-Aric Gentry, 14.267[15]
19. 12S-Adyn Schmidt, 14.277[27]
20. 45N-Troy Carey, 14.400[10]
21. 4B-Donny Brackett, 14.421[22]
22. 76J-JJ Hughes, 14.475[13]
23. 17-Kendall Ruble, 14.519[24]
24. 49-Austin Cory, 14.615[17]
25. 28-Brandon Mattox, 14.980[14]
26. 5A-Austin Hawkins, 15.069[6]
27. 2J-Steven Pritchett, 15.375[18]
28. 14-Jadon Rogers, 16.168[1]
K1 Race Gear Heat Race #1 (10 Laps)
1. 19-Hayden Reinbold[4]
2. 12-Robert Ballou[5]
3. 10G-Gabriel Gilbert[2]
4. 15-Kevin Thomas Jr[6]
5. 55-Eli Wilhelmus[3]
6. 4B-Donny Brackett[1]
7. 28-Brandon Mattox[7]
TJ Forged Heat Race #2 (10 Laps)
1. 63-Cale Coons[3]
2. 92-Chase Stockon[6]
3. 21M-Carson Short[5]
4. 76J-JJ Hughes[1]
5. 39-Briggs Danner[4]
6. 10-Aric Gentry[2]
7. 5A-Austin Hawkins[7]
KN Filters Heat Race #3 (10 Laps)
1. 3P-Kyle Cummins[5]
2. 57-Logan Seavey[4]
3. 12S-Adyn Schmidt[2]
4. 3R-Stevie Sussex III[3]
5. 30-CJ Leary[6]
6. 17-Kendall Ruble[1]
7. 2J-Steven Pritchett[7]
Indy Powersports Heat Race #4 (10 Laps)
1. 5T-Jake Swanson[6]
2. 19AZ-Mitchel Moles[5]
3. 16-Harley Burns[4]
4. 4-Justin Grant[3]
5. 14-Jadon Rogers[7]
6. 45N-Troy Carey[2]
7. 49-Austin Cory[1]
Five Star Bodies Semi-Feature (12 Laps)
1. 10-Aric Gentry[1]
2. 17-Kendall Ruble[4]
3. 45N-Troy Carey[2]
4. 4B-Donny Brackett[3]
5. 28-Brandon Mattox[6]
6. 5A-Austin Hawkins[7]
7. 2J-Steven Pritchett[8]
8. 49-Austin Cory[5]
Haubstadt Hustler Feature (40 Laps)
1. 15-Kevin Thomas Jr[6]
2. 3P-Kyle Cummins[7]
3. 12-Robert Ballou[2]
4. 30-CJ Leary[4]
5. 92-Chase Stockon[5]
6. 55-Eli Wilhelmus[14]
7. 19-Hayden Reinbold[8]
8. 63-Cale Coons[9]
9. 57-Logan Seavey[12]
10. 4-Justin Grant[16]
11. 21M-Carson Short[1]
12. 19AZ-Mitchel Moles[10]
13. 3R-Stevie Sussex III[15]
14. 17-Kendall Ruble[23]
15. 16-Harley Burns[13]
16. 39-Briggs Danner[11]
17. 12S-Adyn Schmidt[19]
18. 4B-Donny Brackett[21]
19. 76J-JJ Hughes[22]
20. 5T-Jake Swanson[3]
21. 45N-Troy Carey[20]
22. 10-Aric Gentry[18]
23. 10G-Gabriel Gilbert[17]
24. 14-Jadon Rogers[24]