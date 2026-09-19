Feature Winners: Friday, September 18, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Circle City Raceway
|Indianapolis, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|
|Mitchel Moles
|Circle City Raceway
|Indianapolis, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Bryce Massingill
|Evans Mills Raceway Park
|Evans Mills, NY
|USA
|Small Block Supermodifieds
|
|Mike Bruce
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Jim Ford Classic
|Cap Henry
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Thunder on the Downs
|Dylan Mentz
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Thunder on the Downs
|Brody Thomsen
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Interstate Racing Association / Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Jackson Nationals
|Rained Out
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|Jackson Nationals
|Rained Out
|Land of Legends Raceway
|Canandaigua, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Timmy Lotz
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|High Limit Racing
|Hockett/McMillin Memorial
|Tanner Thorson
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi WAR Sprint Car League
|
|Riley Kreisel
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Trey Osborne
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|FAST on Dirt
|
|Nate Dussel
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints
|Night Before the Nationals
|Parker Price-Miller
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints
|Night Before the Nationals
|Alex Therrien
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|Northern Crate Nationals
|Jesse Costa
|Pike County Speedway
|Magnolia, MS
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Coen McDaniel
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Mark Dobmeier
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Red River Sprint Series
|
|Cole Vanderheiden
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|Renegade Diamond Series
|Myles Tomlinson
|Sportsdrome Speedway
|Clarksville,IN
|USA
|USSA Kenyon Midgets
|
|Rained Out
|Stockton Dirt Track
|Stockton, CA
|USA
|Western Midget Racing
|
|Broedy Graham
|Stockton Dirt Track
|Stockton, CA
|USA
|World of Outlaws
|Dennis Roth Classic
|James McFadden
|Unity Raceway
|Unity, ME
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Matt Hoyt
|Unity Raceway
|Unity, ME
|USA
|SCONE Non-Wing Sprint Cars
|
|Donald Ottati
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|Kevin Gobrecht Challenge
|Andy Best
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Kevin Gobrecht Challenge
|Chase Dietz