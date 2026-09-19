Feature Winners: Friday, September 18, 2026

_Top Features, All Star Circuit of Champions, ASCS Hurricane Area Super Sprints, Buckeye Outlaw Sprint Series, Capital Region Sprint Car Association, Circle City Raceway, Empire Super Sprints, FAST on Dirt, Fremont Speedway, Great Lakes Super Sprints, Hi-Tec Oils Speedway, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Jackson Motorplex, Land of Legends Raceway, Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, Midwest Sprint Touring Series RaceSavers, Northern Outlaw Sprint Association, Northern Sprint Car Nationals, Ohsweken Speedway, POWRi WAR Sprint League, Red River Sprint Series, River Cities Speedway, Southern Ontario Sprints, Sprint Cars of New England, United States Speed Association, USAC National Midget Car Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Western Midget Racing, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
James McFadden. (T.J. Buffenbarger Photo)
James McFadden. (T.J. Buffenbarger Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Circle City Raceway Indianapolis, IN USA USAC National Sprint Car Series Mitchel Moles
Circle City Raceway Indianapolis, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Bryce Massingill
Evans Mills Raceway Park Evans Mills, NY USA Small Block Supermodifieds Mike Bruce
Fremont Speedway Fremont, OH USA All Star Circuit of Champions Jim Ford Classic Cap Henry
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Thunder on the Downs Dylan Mentz
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Wingless V6 Sprint Cars Thunder on the Downs Brody Thomsen
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association / Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Jackson Nationals Rained Out
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series RaceSavers Jackson Nationals Rained Out
Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA CRSA Sprints Timmy Lotz
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA High Limit Racing Hockett/McMillin Memorial Tanner Thorson
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car League Riley Kreisel
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Trey Osborne
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA FAST on Dirt Nate Dussel
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints Night Before the Nationals Parker Price-Miller
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints Night Before the Nationals Alex Therrien
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Northern Crate Nationals Jesse Costa
Pike County Speedway Magnolia, MS USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Coen McDaniel
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Mark Dobmeier
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Red River Sprint Series Cole Vanderheiden
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Renegade Diamond Series Myles Tomlinson
Sportsdrome Speedway Clarksville,IN USA USSA Kenyon Midgets Rained Out
Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Western Midget Racing Broedy Graham
Stockton Dirt Track Stockton, CA USA World of Outlaws Dennis Roth Classic James McFadden
Unity Raceway Unity, ME USA Sprint Cars of New England Matt Hoyt
Unity Raceway Unity, ME USA SCONE Non-Wing Sprint Cars Donald Ottati
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Kevin Gobrecht Challenge Andy Best
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kevin Gobrecht Challenge Chase Dietz