Jesse Costa wins “Northern Crate Nationals” at Ohsweken and pockets $15,000

Ohsweken,On (Sept 18,2026)- Jesse Costa held off Steve Murdock and won the 35 lap “Northern Crate Nationals Friday night and took home a whopping $15,000. Liam Martin, Cooper Fritz and Keegan Baker rounded out the top five. Alex Therrien and Parker Price-Miller won preliminary features for the 360’s and qualified for the “Northern Sprint Car Nationals scheduled for Saturday night.
Strickland’s Brantford Chevrolet Crate Sprints
A Feature 1 (35 Laps): 1. 52-Jesse Costa[1]; 2. 2M-Steve Murdock[5]; 3. 9-Liam Martin[11]; 4. 57C-Cooper Fritz[9]; 5. 16X-Keegan Baker[4]; 6. 3S-Austin Roes[30]; 7. 1V-Josh Verne Jr[7]; 8. 51L-Lee Ladouceur[23]; 9. 36-Jeremy May[6]; 10. 20-Johnny Miller[19]; 11. 87-Andrew Hennessy[25]; 12. 48-Lance Erskine[8]; 13. 4-Mack DeMan[18]; 14. 51-Trevor Young[12]; 15. 72-Bruno Richard[26]; 16. 78-Darren McLennan[14]; 17. 2-Travis Hofstetter[29]; 18. 14B-Broden Weiler[22]; 19. BS39-Brett Stratford[16]; 20. 2S-Al Sleight[3]; 21. 77-Liam Ladouceur[28]; 22. 28T-Cameron Thomson[24]; 23. 88R-Riley Mercer[10]; 24. 7-Karter Beattie[17]; 25. (DNF) 24K-Kiana Teal[27]; 26. (DNF) 94-Ryan Fraser[15]; 27. (DNF) 92-Adam Turner[2]; 28. (DNF) 24A-AJ Lewis[13]; 29. (DNF) 71-Mike Bowman[21]; 30. (DNF) 27H-Niko Hansen[20]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 20-Johnny Miller[2]; 2. 27H-Niko Hansen[4]; 3. 71-Mike Bowman[12]; 4. 14B-Broden Weiler[1]; 5. 51L-Lee Ladouceur[6]; 6. 28T-Cameron Thomson[5]; 7. 72-Bruno Richard[10]; 8. 24K-Kiana Teal[19]; 9. 77-Liam Ladouceur[21]; 10. 2-Travis Hofstetter[8]; 11. 3S-Austin Roes[13]; 12. 44-Connor Ross[18]; 13. 14-Larry Gledhill[7]; 14. 89L-Logan Ferguson[17]; 15. 26X-Campbell Baker[22]; 16. 9C-Brian Nanticoke[3]; 17. M52-Marc Surprenant[11]; 18. 69K-Ken Hamilton[15]; 19. 8-Kurtis Connell[16]; 20. (DNF) 87-Andrew Hennessy[20]; 21. (DNF) 55-Cory Whittam[9]; 22. (DNF) 50LS-Adrian Stahle[14]
C Feature 1 (10 Laps): 1. 24K-Kiana Teal[1]; 2. 87-Andrew Hennessy[6]; 3. 77-Liam Ladouceur[3]; 4. 26X-Campbell Baker[2]; 5. 53-Logan Shwedyk[8]; 6. 5-Tom Pellizzari[7]; 7. 96-Tyler Lafantaisie[5]; 8. (DNS) 1-Holly Porter; 9. (DNS) 22X-Brandon Sobeski
Dash 1 (5 Laps): 1. 52-Jesse Costa[2]; 2. 92-Adam Turner[6]; 3. 2S-Al Sleight[3]; 4. 16X-Keegan Baker[5]; 5. 2M-Steve Murdock[1]; 6. 36-Jeremy May[7]; 7. 1V-Josh Verne Jr[8]; 8. 48-Lance Erskine[4]
Heat 1 (10 Laps): 1. 36-Jeremy May[2]; 2. 94-Ryan Fraser[1]; 3. BS39-Brett Stratford[4]; 4. 20-Johnny Miller[6]; 5. 71-Mike Bowman[3]; 6. M52-Marc Surprenant[7]; 7. 24K-Kiana Teal[8]; 8. 5-Tom Pellizzari[5]
Heat 2 (10 Laps): 1. 1V-Josh Verne Jr[2]; 2. 88R-Riley Mercer[3]; 3. 7-Karter Beattie[4]; 4. 55-Cory Whittam[1]; 5. 51L-Lee Ladouceur[6]; 6. 44-Connor Ross[5]; 7. 26X-Campbell Baker[7]
Heat 3 (10 Laps): 1. 2M-Steve Murdock[4]; 2. 24A-AJ Lewis[2]; 3. 4-Mack DeMan[1]; 4. 27H-Niko Hansen[3]; 5. 28T-Cameron Thomson[6]; 6. 2-Travis Hofstetter[8]; 7. 77-Liam Ladouceur[5]; 8. 96-Tyler Lafantaisie[7]
Heat 4 (10 Laps): 1. 48-Lance Erskine[3]; 2. 57C-Cooper Fritz[4]; 3. 51-Trevor Young[5]; 4. 14-Larry Gledhill[2]; 5. 9C-Brian Nanticoke[7]; 6. 8-Kurtis Connell[6]; 7. 87-Andrew Hennessy[1]
Heat 5 (10 Laps): 1. 2S-Al Sleight[3]; 2. 16X-Keegan Baker[5]; 3. 92-Adam Turner[7]; 4. 14B-Broden Weiler[8]; 5. 50LS-Adrian Stahle[1]; 6. 69K-Ken Hamilton[6]; 7. (DNF) 1-Holly Porter[2]; 8. (DNF) 53-Logan Shwedyk[4]
Heat 6 (10 Laps): 1. 52-Jesse Costa[4]; 2. 78-Darren McLennan[2]; 3. 9-Liam Martin[5]; 4. 72-Bruno Richard[1]; 5. 3S-Austin Roes[3]; 6. (DNF) 89L-Logan Ferguson[6]; 7. (DNS) 22X-Brandon Sobeski
QUALIFYING GROUP 1A (3 Laps): 1. 7-Karter Beattie, 14.729[1]; 2. 1V-Josh Verne Jr, 14.883[3]; 3. 44-Connor Ross, 15.155[2]; 4. 51L-Lee Ladouceur, 15.170[4]
QUALIFYING GROUP 1B (3 Laps): 1. BS39-Brett Stratford, 14.678[3]; 2. 88R-Riley Mercer, 14.863[1]; 3. 94-Ryan Fraser, 14.961[2]; 4. M52-Marc Surprenant, 15.181[4]
QUALIFYING GROUP 1C (3 Laps): 1. 71-Mike Bowman, 14.754[4]; 2. 5-Tom Pellizzari, 15.098[2]; 3. 26X-Campbell Baker, 15.306[3]; 4. (DNF) 24K-Kiana Teal, 17.824[1]
QUALIFYING GROUP 1D (3 Laps): 1. 36-Jeremy May, 14.882[1]; 2. 55-Cory Whittam, 15.009[2]; 3. 20-Johnny Miller, 15.159[3]
QUALIFYING GROUP 2A (3 Laps): 1. 27H-Niko Hansen, 14.927[2]; 2. 48-Lance Erskine, 15.044[4]; 3. 8-Kurtis Connell, 15.462[1]; 4. 9C-Brian Nanticoke, 15.771[3]
QUALIFYING GROUP 2B (3 Laps): 1. 2M-Steve Murdock, 14.723[3]; 2. 77-Liam Ladouceur, 15.266[4]; 3. 96-Tyler Lafantaisie, 15.593[2]; 4. 2-Travis Hofstetter, 15.783[1]
QUALIFYING GROUP 2C (3 Laps): 1. 24A-AJ Lewis, 15.065[3]; 2. 14-Larry Gledhill, 15.087[1]; 3. 87-Andrew Hennessy, 15.099[4]; 4. 28T-Cameron Thomson, 15.411[2]
QUALIFYING GROUP 2D (3 Laps): 1. 57C-Cooper Fritz, 14.855[3]; 2. 4-Mack DeMan, 15.097[2]; 3. 51-Trevor Young, 15.359[1]
QUALIFYING GROUP 3A (3 Laps): 1. 53-Logan Shwedyk, 14.814[1]; 2. 78-Darren McLennan, 15.123[3]; 3. (DNS) 22X-Brandon Sobeski; 4. (DQ) 14B-Broden Weiler[4]
QUALIFYING GROUP 3B (3 Laps): 1. 72-Bruno Richard, 15.195[4]; 2. 16X-Keegan Baker, 15.250[2]; 3. 9-Liam Martin, 15.292[3]; 4. 69K-Ken Hamilton, 15.627[1]
QUALIFYING GROUP 3C (3 Laps): 1. 2S-Al Sleight, 14.932[4]; 2. 3S-Austin Roes, 14.977[1]; 3. 1-Holly Porter, 15.098[2]; 4. 92-Adam Turner, 15.848[3]
QUALIFYING GROUP 3D (3 Laps): 1. 52-Jesse Costa, 14.884[2]; 2. 50LS-Adrian Stahle, 15.171[1]; 3. 89L-Logan Ferguson, 15.656[3]
Kool Kidz-Corr/Pak 360 Sprints
A Feature 1 (15 Laps): 1. 21T-Alex Therrien[2]; 2. 47X-Dylan Westbrook[5]; 3. 7C-Dylan Swiernik[1]; 4. 28-Jordan Poirier[11]; 5. 87XS-Skyler Evans[3]; 6. 7-Eric Gledhill[9]; 7. 45-Nick Sheridan[12]; 8. 94-Todd Hoddick[13]; 9. 70-Baily Heard[14]; 10. 19KC-Mathieu Bardier[6]; 11. 5D-Jacob Dykstra[4]; 12. 52-Scott Kreutter[15]; 13. 23-Ashton VanEvery[8]; 14. 6-Ryan Coniam[7]; 15. 21K-Kyle Phillips[10]
A Feature 2 (15 Laps): 1. 9P-Parker Price Miller[2]; 2. 87-Jason Barney[4]; 3. 5-DJ Christie[11]; 4. 28F-Davie Franek[3]; 5. 88H-Josh Hansen[10]; 6. 15-Ryan Turner[9]; 7. 10-Paulie Colagiovanni[6]; 8. 84-Mike Lichty[15]; 9. 38-Zach Sobotka[7]; 10. 0-Glenn Styres[5]; 11. 01-Danny Varin[1]; 12. 79-Jordan Thomas[13]; 13. 12DD-Darren Dryden[12]; 14. 77T-Tyeller Powless[14]; 15. (DNF) 67X-Sam Hafertepe Jr[8]
Heat 1 (8 Laps): 1. 28F-Davie Franek[1]; 2. 87-Jason Barney[3]; 3. 6-Ryan Coniam[2]; 4. 15-Ryan Turner[4]; 5. 23-Ashton VanEvery[7]; 6. 67X-Sam Hafertepe Jr[9]; 7. 70-Baily Heard[5]; 8. 52-Scott Kreutter[8]; 9. 0C-Cole MacDonald[6]
Heat 2 (8 Laps): 1. 7C-Dylan Swiernik[6]; 2. 01-Danny Varin[7]; 3. 38-Zach Sobotka[2]; 4. 21K-Kyle Phillips[4]; 5. 0-Glenn Styres[9]; 6. 12DD-Darren Dryden[5]; 7. 94-Todd Hoddick[8]; 8. 29W-Tyler Ward[1]; 9. 12-Alex Bergeron[3]
Heat 3 (8 Laps): 1. 5D-Jacob Dykstra[1]; 2. 9P-Parker Price Miller[6]; 3. 47X-Dylan Westbrook[5]; 4. 88H-Josh Hansen[3]; 5. 10-Paulie Colagiovanni[8]; 6. 7-Eric Gledhill[9]; 7. 77T-Tyeller Powless[4]; 8. 84-Mike Lichty[7]; 9. 28K-Tate O’Leary[2]
Heat 4 (8 Laps): 1. 21T-Alex Therrien[4]; 2. 19KC-Mathieu Bardier[1]; 3. 87XS-Skyler Evans[6]; 4. 28-Jordan Poirier[3]; 5. 45-Nick Sheridan[5]; 6. 5-DJ Christie[8]; 7. 79-Jordan Thomas[7]; 8. 68-Aaron Turkey[2]; 9. 46-Kevin Pauls[9]